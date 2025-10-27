Brigitte Macron, ținta unui val de hărțuire online. Zece persoane ajung în fața instanței la Paris

Zece persoane sunt judecate luni la Paris pentru hărțuirea online a lui Brigitte Macron, în cadrul unei anchete legate de un val de dezinformare internațional care susține, în mod fals, că Prima Doamnă a Franței ar fi un bărbat născut sub numele Jean-Michel Trogneux, care este fratele ei mai mare, scrie The Guardian.

Procesul are loc după ce președintele Emmanuel Macron și soția sa au intentat, la sfârșitul lunii iulie, un proces de calomnie în Statele Unite, legat de aceeași teorie conspiraționistă, amplificată online de influenceri și personalități de extremă dreaptă.

Procesul din SUA și acuzațiile false

Soții Macron au acuzat în instanțele americane „minciunile devastatoare și demonstrabil false” răspândite de Candace Owens, o cunoscută podcasteriță conservatoare, care a susținut că Brigitte Macron, în vârstă de 72 de ani, ar fi fost „născută bărbat”.

În plângerea depusă în SUA, avocații președintelui francez au precizat că aceste afirmații constituie o „campanie de umilire globală” și un „bullying necontenit la scară mondială”. Ei au prezentat dovezi medicale și fotografii menite să demonstreze că povestea este complet inventată.

Procesul de la Paris

Cazul din Franța este separat de cel din SUA și se bazează pe o plângere depusă de Brigitte Macron în 2024. Cei zece inculpați - opt bărbați și două femei, cu vârste între 41 și 60 de ani - sunt acuzați de hărțuire online și riscă până la doi ani de închisoare.

Procurorii spun că inculpații au publicat în mod repetat comentarii răuvoitoare despre genul și sexualitatea Primei Doamne, unii mergând până la a asocia diferența de vârstă dintre ea și președinte cu „pedofilia”. Toți inculpații neagă acuzațiile.

Originea zvonului și personajele implicate

Teoria falsă potrivit căreia Brigitte Macron ar fi, de fapt, fratele ei, Jean-Michel Trogneux, a apărut încă din 2017, după alegerea lui Emmanuel Macron. În realitate, Jean-Michel Trogneux, în vârstă de 80 de ani, este fratele mai mare al Primei Doamne și locuiește la Amiens, orașul natal al familiei Trogneux, cunoscută pentru fabrica de ciocolată. El a apărut public alături de sora sa la ceremoniile de învestire ale președintelui din 2017 și 2022.

Printre cei care vor fi judecați se numără Aurélien Poirson-Atlan (41 de ani), un publicist cunoscut în mediul online sub pseudonimul „Zoé Sagan”, asociat adesea cu cercuri conspiraționiste.

De asemenea, este inculpată și Delphine J. (51 de ani), o „medium spirituală” care folosește numele Amandine Roy. În 2021, aceasta a publicat pe YouTube un interviu de patru ore cu pseudo-jurnalista Natacha Rey, în care afirmau că Brigitte Macron ar fi fost „inițial un bărbat”.

Cele două femei au fost condamnate în 2024 la plata de despăgubiri către Brigitte Macron și fratele ei, dar decizia a fost ulterior anulată în apel. Cazul se află acum la Curtea de Casație a Franței.

O teorie amplificată de extrema dreaptă

Afirmațiile au fost intens promovate în cercurile extremei drepte și conspiraționiste, atât în Franța, cât și în Statele Unite. Candace Owens, vizată în procesul din SUA, a produs chiar o serie video intitulată „Becoming Brigitte” („Devenind Brigitte”), în care repeta acuzațiile false. Mai multe dintre persoanele trimise acum în judecată la Paris au redistribuit conținutul ei pe rețelele sociale.

Zvonurile privind genul Primei Doamne s-au amplificat și pe fondul interesului public față de diferența de vârstă dintre soții Macron, Brigitte este cu 24 de ani mai în vârstă decât președintele Franței. Cei doi s-au cunoscut la un liceu iezuit din Amiens, unde Brigitte era profesoară de franceză, iar Emmanuel era elev și actor într-o piesă de teatru regizată de ea.

În plângerea depusă în SUA, soții Macron au subliniat că relația dintre profesor și elev a rămas întotdeauna în limitele legii, iar legătura lor s-a dezvoltat ulterior, pe plan intelectual. Brigitte Macron, care are trei copii dintr-o căsătorie anterioară, a divorțat în 2006 și s-a căsătorit cu Emmanuel Macron un an mai târziu, când acesta avea 30 de ani.

Brigitte Macron nu a mai comentat public zvonurile despre genul ei din 2022, când a spus la RTL că acestea reprezintă un atac „imposibil” asupra familiei sale. Într-un interviu pentru TF1, Prima Doamnă a declarat atunci că dorește să fie un exemplu pentru victimele hărțuirii online: „Lupta împotriva bullyingului online este lupta mea.”

