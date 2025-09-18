Live TV

Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie, într-un proces din SUA

Data actualizării: Data publicării:
Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte lors de la cérémonie du 145ème défilé militaire du 14 juillet, jour de la Fête Nationale, avenue des Champs-Elysées à Paris
Emmanuel Macron și Brigitte Macron / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Cine este Candace Owens Emmanuel Macron: Este o absurditate

Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron, intenționează să prezinte fotografii și probe științifice într-o instanță din SUA pentru a demonstra că soția președintelui francez este femeie, potrivit avocatului care îi reprezintă în procesul de defăimare cu influencerița conservatoare Candace Owens, relatează BBC.

Avocatul lor spune că președintele Franței și soția acestuia vor depune documentația într-un proces de defăimare intentat împotriva influenceriței conservatoare Candace Owens, după ce aceasta și-a promovat convingerea că Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat. Avocații lui Owens au răspuns cu o moțiune de respingere a plângerii.

Avocatul familiei prezidențiale în acest caz, Tom Clare, a spus la podcastul Fame Under Fire, că doamna Macron a considerat afirmațiile „incredibil de deranjante” și că acestea sunt o „distragere” pentru președintele francez.

„Nu vreau să sugerez că i-ar fi afectat activitatea. Dar, ca oricine care încearcă să îmbine cariera cu viața de familie, atunci când familia ta este atacată, te apasă. Iar el nu este imun la asta doar pentru că este președintele unei țări”, a spus el.

Avocatul a precizat că vor exista „mărturii de expertiză care vor fi de natură științifică” și, deși nu a dezvăluit natura exactă a acestora, a spus că soții Macron sunt pregătiți să demonstreze pe deplin, „atât generic, cât și specific”, că acuzațiile sunt false.

„Este incredibil de greu de acceptat că trebuie să te supui și să aduci astfel de dovezi”, a spus el. „Este un proces la care va trebui să se expună într-un mod foarte public. Dar e dispusă să o facă. Ea este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a restabili adevărul. Dacă acea neplăcere și acel disconfort pe care îl are, expunându-se în felul acesta, reprezintă prețul pentru a pune capăt acestei situații, ea este 100% pregătită să își asume acest lucru.”

Întrebat dacă aceștia vor furniza fotografii cu Brigitte însărcinată și crescându-și copiii, Clare a spus că vor fi prezentate în instanță, unde există reguli și standarde clare.

Cine este Candace Owens

Candace Owens este o comentatoare politică, autoare și activistă americană de orientare conservatoare, cunoscută pentru pozițiile sale controversate și pentru criticile vehemente la adresa stângii americane. Fostă directoare de comunicare a organizației Turning Point USA, fondată de Charlie Kirk, Owens a câștigat notorietate prin activismul său împotriva mișcării Black Lives Matter, prin opoziția față de feminism și prin sprijinul pentru Donald Trump. A fondat inițiativa BLEXIT, prin care își propune să convingă alegătorii afro-americani să renunțe la Partidul Democrat.

French president Emmanuel Macron and wife Brigitte Macron are suing commentator Candace Owens for defamation.
Candace Owens / sursa foto: Profimedia Images

Cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale și colaborări cu publicații conservatoare precum The Daily Wire, Candace Owens este una dintre cele mai cunoscute voci conservatoare, fiind adesea acuzată că promovează teorii conspiraționiste și afirmații controversate.

Aceasta a promovat în repetate rânduri, pe YouTube și rețelele sociale, teoria conspiraționistă conform căreia Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat, deși în trecut justiția franceză a respins astfel de afirmații ca fiind nefondate. În martie 2024, ea a afirmat că și-ar „paria întreaga reputație profesională” pe această acuzație.

Emmanuel Macron: Este o absurditate

Acuzația a apărut inițial în spații online obscure, în special printr-un videoclip de pe YouTube realizat în 2021 de bloggerii francezi Amandine Roy și Natacha Rey. Cuplul prezidențial a câștigat inițial, în 2024, un proces de defăimare în Franța împotriva lui Roy și Rey, dar hotărârea a fost anulată în apel, în 2025, pe motive de libertate de exprimare, nu pe baza adevărului. Soții Macron au atacat din nou decizia.

În iulie, Emmanuel și Brigitte Macron au intentat proces împotriva lui Owens în SUA. Ei susțin că aceasta „a ignorat toate dovezile credibile care îi infirmau afirmația, preferând să promoveze conspiraționiști și defăimători dovediți”. În cazurile de defăimare din SUA împotriva unor personalități publice, reclamanții trebuie să dovedească existența intenției, adică faptul că inculpatul a răspândit cu bună știință informații false sau a acționat cu un dispreț total față de adevăr.

În august, Emmanuel Macron a explicat pentru revista Paris Match de ce au ales să intenteze acțiune legală: „Este vorba despre a-mi apăra onoarea! Pentru că este o absurditate. Este cineva care știa foarte bine că are informații false și le-a folosit cu scopul de a provoca daune, în slujba unei ideologii și cu legături clare cu lideri de extremă dreapta.”

Avocații lui Owens au răspuns la procesul intentat de cuplul prezidențial cu o moțiune de respingere, argumentând că dosarul nu ar fi trebuit să fie depus în Delaware, deoarece nu are legătură cu companiile sale, înregistrate acolo. Ei susțin că obligarea acesteia să se apere în Delaware i-ar provoca „dificultăți financiare și operaționale considerabile”.

BBC a contactat echipa juridică a lui Candace Owens pentru un comentariu. Ea a declarat anterior că crede ceea ce spune și că nu există nimic mai american decât libertatea de exprimare și dreptul de a critica.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
3
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
4
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digi Sport
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
stadioane in targoviste
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii...
Apărarea aeriană ucraineană trage asupra dronelor rusești deasupra Kievului în timpul unui atac masiv nocturn cu drone și rachete asupra Ucrainei. Foto: Profimedia
Ce ar însemna pentru Occident o zonă de interdicție aeriană deasupra...
DNA-Romania-1
Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov și în județul Galați. Mai...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu explică de ce nu pot fi concediați 13.000 de...
Ultimele știri
Un stat NATO își schimbă strategia de apărare: Danemarca anunță achiziția de arme cu rază lungă de acțiune
Cum încearcă guvernul lui Putin să facă rost de bani pentru a susține războiul: „Este ca şi cum ai tunde un purcel”
Zilele Bucureștiului 2025: Evenimente în weekend. Primul spectacol pe apă produs în România și tururi gratuite cu autobuzele turistice
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Poliție SUA
Trei polițiști au fost uciși într-un atac armat în Pennsylvania, iar alți doi sunt în stare gravă
gb
Trump jubilează după ce emisiunea lui Jimmy Kimmel a fost scoasă de pe post „pe termen nelimitat”: „Felicitări ABC”
'Let's block everything' movement in Paris
„Zi neagră” în Franța: sute de mii de oameni, așteptați să se mobilizeze contra măsurilor bugetare „brutale”. Mătura, simbolul furiei
Fotbal Spania
Cupa Mondială 2026: Spania ameninţă ca va boicota competiţia în cazul calificării Israelului
Avion F-22 raptor
Un avion F-22 Raptor al Forțelor Aeriene ale SUA a făcut cea mai lungă lansare a unei rachete aer-aer din istorie
Partenerii noștri
Pe Roz
Melania Trump, lăudată pentru alegerile vestimentare din timpul vizitei în Regatul Unit. Cum a apărut la...
Cancan
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Cum se împarte o moştenire între soţia defunctului şi fraţii acestuia? Legea succesiunii, în 2025
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
Britney Spears îl apără pe Justin Bieber și îi atacă pe cei care o critică și pe ea: "Rușine celor care au...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Sprijin la pensie. Schimbare importantă pentru cei care au carduri de alimente. De ce pierd 125 lei?
Digi FM
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Robert Redford și-a petrecut ultimele clipe în locul pe care l-a iubit, lângă cei dragi. A crescut în L.A...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...