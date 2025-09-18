Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie, într-un proces din SUA

Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron, intenționează să prezinte fotografii și probe științifice într-o instanță din SUA pentru a demonstra că soția președintelui francez este femeie, potrivit avocatului care îi reprezintă în procesul de defăimare cu influencerița conservatoare Candace Owens, relatează BBC.

Avocatul lor spune că președintele Franței și soția acestuia vor depune documentația într-un proces de defăimare intentat împotriva influenceriței conservatoare Candace Owens, după ce aceasta și-a promovat convingerea că Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat. Avocații lui Owens au răspuns cu o moțiune de respingere a plângerii.

Avocatul familiei prezidențiale în acest caz, Tom Clare, a spus la podcastul Fame Under Fire, că doamna Macron a considerat afirmațiile „incredibil de deranjante” și că acestea sunt o „distragere” pentru președintele francez.

„Nu vreau să sugerez că i-ar fi afectat activitatea. Dar, ca oricine care încearcă să îmbine cariera cu viața de familie, atunci când familia ta este atacată, te apasă. Iar el nu este imun la asta doar pentru că este președintele unei țări”, a spus el.

Avocatul a precizat că vor exista „mărturii de expertiză care vor fi de natură științifică” și, deși nu a dezvăluit natura exactă a acestora, a spus că soții Macron sunt pregătiți să demonstreze pe deplin, „atât generic, cât și specific”, că acuzațiile sunt false.

„Este incredibil de greu de acceptat că trebuie să te supui și să aduci astfel de dovezi”, a spus el. „Este un proces la care va trebui să se expună într-un mod foarte public. Dar e dispusă să o facă. Ea este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a restabili adevărul. Dacă acea neplăcere și acel disconfort pe care îl are, expunându-se în felul acesta, reprezintă prețul pentru a pune capăt acestei situații, ea este 100% pregătită să își asume acest lucru.”

Întrebat dacă aceștia vor furniza fotografii cu Brigitte însărcinată și crescându-și copiii, Clare a spus că vor fi prezentate în instanță, unde există reguli și standarde clare.

Cine este Candace Owens

Candace Owens este o comentatoare politică, autoare și activistă americană de orientare conservatoare, cunoscută pentru pozițiile sale controversate și pentru criticile vehemente la adresa stângii americane. Fostă directoare de comunicare a organizației Turning Point USA, fondată de Charlie Kirk, Owens a câștigat notorietate prin activismul său împotriva mișcării Black Lives Matter, prin opoziția față de feminism și prin sprijinul pentru Donald Trump. A fondat inițiativa BLEXIT, prin care își propune să convingă alegătorii afro-americani să renunțe la Partidul Democrat.

Candace Owens / sursa foto: Profimedia Images

Cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale și colaborări cu publicații conservatoare precum The Daily Wire, Candace Owens este una dintre cele mai cunoscute voci conservatoare, fiind adesea acuzată că promovează teorii conspiraționiste și afirmații controversate.

Aceasta a promovat în repetate rânduri, pe YouTube și rețelele sociale, teoria conspiraționistă conform căreia Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat, deși în trecut justiția franceză a respins astfel de afirmații ca fiind nefondate. În martie 2024, ea a afirmat că și-ar „paria întreaga reputație profesională” pe această acuzație.

Emmanuel Macron: Este o absurditate

Acuzația a apărut inițial în spații online obscure, în special printr-un videoclip de pe YouTube realizat în 2021 de bloggerii francezi Amandine Roy și Natacha Rey. Cuplul prezidențial a câștigat inițial, în 2024, un proces de defăimare în Franța împotriva lui Roy și Rey, dar hotărârea a fost anulată în apel, în 2025, pe motive de libertate de exprimare, nu pe baza adevărului. Soții Macron au atacat din nou decizia.

În iulie, Emmanuel și Brigitte Macron au intentat proces împotriva lui Owens în SUA. Ei susțin că aceasta „a ignorat toate dovezile credibile care îi infirmau afirmația, preferând să promoveze conspiraționiști și defăimători dovediți”. În cazurile de defăimare din SUA împotriva unor personalități publice, reclamanții trebuie să dovedească existența intenției, adică faptul că inculpatul a răspândit cu bună știință informații false sau a acționat cu un dispreț total față de adevăr.

În august, Emmanuel Macron a explicat pentru revista Paris Match de ce au ales să intenteze acțiune legală: „Este vorba despre a-mi apăra onoarea! Pentru că este o absurditate. Este cineva care știa foarte bine că are informații false și le-a folosit cu scopul de a provoca daune, în slujba unei ideologii și cu legături clare cu lideri de extremă dreapta.”

Avocații lui Owens au răspuns la procesul intentat de cuplul prezidențial cu o moțiune de respingere, argumentând că dosarul nu ar fi trebuit să fie depus în Delaware, deoarece nu are legătură cu companiile sale, înregistrate acolo. Ei susțin că obligarea acesteia să se apere în Delaware i-ar provoca „dificultăți financiare și operaționale considerabile”.

BBC a contactat echipa juridică a lui Candace Owens pentru un comentariu. Ea a declarat anterior că crede ceea ce spune și că nu există nimic mai american decât libertatea de exprimare și dreptul de a critica.

Editor : M.I.