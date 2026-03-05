Britney Spears, arestată în California. „Un incident nefericit, de neiertat”

Britney Spears a fost arestată în California, potrivit unor documente judiciare americane, citate de BBC.

Cântăreața a fost arestată de Poliția Autostrăzi miercuri, în jurul orei 21:30 PT (05:30 GMT).

Ea a fost eliberată în primele ore ale dimineții de joi și urmează să se prezinte la Curtea Superioară din Ventura County pe 4 mai.

Documentele judiciare nu confirmă motivul arestării cântăreței.

Un reprezentant al lui Spears a declarat pentru BBC News: „Acesta a fost un incident nefericit, care este complet de neiertat.

Britney va lua măsurile necesare și va respecta legea, iar sperăm că acesta va fi primul pas într-o schimbare mult așteptată care trebuie să aibă loc în viața lui Britney. Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă.

Băieții ei vor petrece timp cu ea. Cei dragi ei vor veni cu un plan mult așteptat pentru a o ajuta să aibă succes și să se simtă bine.”

Se pare că vedeta pop și-a șters contul de Instagram joi, când a apărut știrea arestării sale.

Conform TMZ, vedeta americană ar fi condus sub influența alcoolului. După ce I s-a pus cătușele, ea a fost condusă la un spital pentru detereminarea alcoolemiei.

Spears este una dintre cele mai de succes vedete pop din istoria muzicii, cu hituri precum Toxic, Everytime, Gimme More, Womanizer, Stronger și Baby One More Time.

Cântăreața a declarat în ianuarie 2024 că „nu se va mai întoarce niciodată în industria muzicală”. Ultima ei melodie a fost un duet lansat împreună cu Elton John în 2022.

Cu toate acestea, într-o postare pe rețelele de socializare de la începutul acestui an, care a fost ștersă între timp, Spears a indicat că, deși nu va mai cânta în SUA, speră să susțină concerte live în Marea Britanie și Australia în viitorul apropiat.

