Live TV

Britney Spears, arestată în California. „Un incident nefericit, de neiertat”

Data actualizării: Data publicării:
Britney Spears
Foto: Profimedia

Britney Spears a fost arestată în California, potrivit unor documente judiciare americane, citate de BBC.

Cântăreața a fost arestată de Poliția Autostrăzi miercuri, în jurul orei 21:30 PT (05:30 GMT).

Ea a fost eliberată în primele ore ale dimineții de joi și urmează să se prezinte la Curtea Superioară din Ventura County pe 4 mai.

Documentele judiciare nu confirmă motivul arestării cântăreței.

Un reprezentant al lui Spears a declarat pentru BBC News: „Acesta a fost un incident nefericit, care este complet de neiertat.

Britney va lua măsurile necesare și va respecta legea, iar sperăm că acesta va fi primul pas într-o schimbare mult așteptată care trebuie să aibă loc în viața lui Britney. Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă.

Băieții ei vor petrece timp cu ea. Cei dragi ei vor veni cu un plan mult așteptat pentru a o ajuta să aibă succes și să se simtă bine.”

Se pare că vedeta pop și-a șters contul de Instagram joi, când a apărut știrea arestării sale.

Conform TMZ, vedeta americană ar fi condus sub influența alcoolului. După ce I s-a pus cătușele, ea a fost condusă la un spital pentru detereminarea alcoolemiei.

Spears este una dintre cele mai de succes vedete pop din istoria muzicii, cu hituri precum Toxic, Everytime, Gimme More, Womanizer, Stronger și Baby One More Time.

Cântăreața a declarat în ianuarie 2024 că „nu se va mai întoarce niciodată în industria muzicală”. Ultima ei melodie a fost un duet lansat împreună cu Elton John în 2022.

Cu toate acestea, într-o postare pe rețelele de socializare de la începutul acestui an, care a fost ștersă între timp, Spears a indicat că, deși nu va mai cânta în SUA, speră să susțină concerte live în Marea Britanie și Australia în viitorul apropiat.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
sanchez
2
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
3
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
4
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Royal Navy obliterate supersonic missile in historic first
5
Tensiuni în estul Mediteranei: Londra trimite nava de război a Marinei Regale HMS Dragon...
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
portavionul USS Gerald R. Ford la baza souda, creta
Cetățean georgian suspectat că a spionat o bază navală folosită de SUA și mișcările portavionului USS Gerald R. Ford, arestat în Grecia
Peter Mandelson. Foto Profimedia
Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat. Ancheta, legată de relația sa cu Jeffrey Epstein
detinut care se tine de gratiile unei celule
Șase activişti europeni au mers în Turcia pentru a investiga condiţiile de detenţie ale deţinuţilor politici. Au fost arestați și ei
fostul print andrew
Fostul prinț Andrew a fost eliberat din arest și va fi judecat în libertate. El este anchetat după dezvăluirile din dosarul Epstein
KIng Charles
Prima reacție a Regelui Charles al III-lea după arestarea fratelui său, fostul prinț Andrew
Recomandările redacţiei
victor ponta oana toiu
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre...
medic cu pacient
Zeci de mii de români cumpără boli fictive: „Acum 5 ani era 2.000 de...
Donald Trump pleacă de la Davos
Donald Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider...
Viktor Orban și Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski îl amenință pe Viktor Orban: „Vom da adresa...
Ultimele știri
Rusia contrazice Kievul: Serghei Lavrov spune că nu există acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Eu nu le-am văzut”
Rezultate LOTO – Joi, 5 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Demonstrație a comunităţii iraniene la București, cu portrete ale lui Reza Pahlavi. „Să facem Iranul măreţ din nou”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
Fanatik.ro
Adrian David, românul condamnat pentru spionaj în Rusia va petrece 15 ani în condiții infernale: cum arată...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4...
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Ce s-ar întâmpla dacă un cutremur ca în ’77 ar lovi Bucureștiul în 2026. „Problema este efectiv masivă”
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii