Războiul cu Iranul consumă muniții scumpe pentru apărarea aeriană a SUA, de care Ucraina are nevoie disperată, punând în pericol livrările viitoare și amenințând capacitatea Kievului de a contracara atacurile cu rachete balistice rusești. SUA și aliații din Golf au consumat sute de rachete Patriot pentru a doborî rachetele balistice iraniene și dronele de atac, epuizând stocurile care ar fi putut fi destinate Ucrainei. Această dinamică a pus războiul în expansiune al administrației Trump împotriva regimului iranian în conflict direct cu dependența Kievului de contractele pentru apărarea aeriană fabricată în SUA, au declarat înalți oficiali europeni, dar și legislatori americani, pentru Politico.

Acești aliați se tem că Rusia va prelua inițiativa, încercând să distrugă și mai mult infrastructura civilă a Ucrainei și să mute linia frontului, în timp ce SUA și Europa sunt distrase de un război separat – și de preocupările legate de stocuri – proprii.

„Dacă Putin simțea înainte vreo presiune să negocieze, și nu este clar dacă simțea, aceasta a dispărut pentru moment”, a declarat un oficial al UE.

„SUA sunt distrase și consumă o parte din armele pe care Europa dorește să le achiziționeze pentru Ucraina. ... Este un scenariu foarte sumbru.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat miercuri cu privire la penuria iminentă.

Deficitul general de rachete pentru sistemele Patriot „nu se datorează acestui război din Orientul Mijlociu”, a declarat Zelenski pentru Welt. Dar „acest război va avea o influență asupra reducerii numărului de rachete, reducând posibilitatea Ucrainei de a obține mai multe rachete”.

Amploare uriașă a atacurilor împotriva forțelor americane și aliate din Golf

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat marți că Iranul a lansat 1.475 de drone, 262 de rachete balistice și opt rachete de croazieră asupra țării de la începutul războiului, multe dintre acestea fiind interceptate de rachetele Patriot și Terminal High Altitude Area Defense fabricate în SUA. Peste 1.600 dintre aceste drone și rachete au fost doborâte, subliniind intensitatea focului de apărare aeriană.

Un raport al Bloomberg Intelligence a estimat că SUA și partenerii săi din regiune au lansat până la 1.000 de rachete interceptoare PAC-3 Patriot asupra rachetelor și dronelor iraniene de la începutul războiului, un număr care depășește cu mult rata de înlocuire a acestei arme scumpe și greu de produs.

Lipsa de muniție persistă în ciuda faptului că SUA au intensificat producția de armament pentru a putea aproviziona Ucraina în războiul contra Rusiei. Foto: U.S. Army

Fabricarea rachetelor durează luni de zile, iar războiul din Ucraina a determinat aliații din întreaga lume să se grăbească să plaseze noi comenzi. Lockheed Martin a acceptat în ianuarie să tripleze producția de rachete Patriot – în parte din cauza cererilor administrației Trump – de la aproximativ 600 pe an în 2025 la 2.000, pentru a satisface cererea mondială în creștere.

Însă va dura câțiva ani până când fabricile companiei își vor extinde capacitatea suficient pentru a satisface noile cerințe.

„Există multă confuzie în privința acestei chestiuni, a priorităților Ucrainei față de Orientul Mijlociu și, mai precis, a duratei și a nivelului cererilor pentru aceste muniții”, a declarat senatorul american Richard Blumenthal, democrat din Connecticut și aliat al Ucrainei. „Europenii sunt frustrați că nu suntem mai deschiși în ceea ce privește capacitatea noastră de producție și că dificultatea de a crește producția este folosită ca scuză pentru a nu furniza mai mult.”

„Este de la sine înțeles că Ucraina va fi afectată”

În anii dinaintea izbucnirii conflictelor în Europa și Orientul Mijlociu, SUA produceau doar aproximativ 270 de rachete Patriot pe an, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. Industria are un drum lung de parcurs înainte de a putea satisface cererea preconizată.

„Este de la sine înțeles că Ucraina va fi afectată, deoarece SUA vor acorda prioritate nevoilor naționale” în lunile următoare, a declarat un oficial dintr-o țară NATO. Oficialului, la fel ca și altora din acest articol, i s-a acordat anonimatul pentru a discuta probleme sensibile de apărare națională.



Un oficial german a declarat că livrările „lente” de arme către Ucraina în noiembrie și decembrie au contribuit în mod semnificativ la distrugerea infrastructurii energetice a Ucrainei. Și acesta ar putea fi doar începutul.

„Îngrijorarea este că Trump va încălca acordurile, va reține livrările, iar Putin va exploata fără milă această situație”, a declarat oficialul.

Lipsa efectivului militar, precizia slabă a armamentului rusesc și o structură de comandă învechită sunt doar câțiva din factorii care au zădărnicit planul lui Putin de a pune mâna pe principalele orașe ucrainene. Colaj foto: Profimedia Images

Aliații sunt, de asemenea, din ce în ce mai îngrijorați de creșterea vertiginoasă a prețurilor armelor americane foarte căutate.

„Unele prețuri ale sistemelor de arme s-au dublat în mod evident”, a declarat un al doilea oficial dintr-o țară NATO. „Acesta este aproximativ nivelul și amploarea problemelor legate de prețuri cu care ne confruntăm.”

Dincolo de lupta pe termen scurt pentru apărarea aeriană, europenii sunt îngrijorați că aprovizionarea cu arme a Ucrainei ar putea fi în pericol, pe măsură ce forțele americane – și aliații lor – își extind arsenalele pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

SUA și NATO au creat anul trecut Lista priorităților Ucrainei (PURL) ca o modalitate de a menține fluxul de arme către Ucraina, inclusiv ajutând Kievul să achiziționeze interceptorii de apărare aeriană Patriot, atât de necesari.

Administrația Trump a oprit anul trecut ajutorul militar american pentru Ucraina, iar PURL a servit ca o modalitate de a menține robinetul deschis. Aceasta permite țărilor europene să cumpere echipamente americane și apoi să le doneze Kievului.

