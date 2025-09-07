Live TV

Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu", a devenit primul sfânt al generației milenialilor. Papa Leon al XIV-lea l-a canonizat azi

Carlo Acutis, 'God's Influencer,' To Be Canonized Next Month
Carlo Acutis, influencerul lui Dumnezeu

Carlo Acutis, supranumit „influencerul lui Dumnezeu”, a devenit primul sfânt al generației milenialilor, într-o ceremonie îmbibată de un ritual străvechi prezidat duminică de papa Leon al XIV-lea la Vatican, scrie BBC.

În scurta sa viață, Carlo Acutis, născut la Londra, a creat site-uri web care documentau „minuni” ca mijloc de răspândire a învățăturilor catolice, ceea ce i-a determinat pe unii să-l poreclească „influencerul lui Dumnezeu”. Canonizarea sa era prevăzută pentru sfârșitul lunii aprilie, dar a fost amânată în urma decesului papei Francisc.

Se estimează că peste un milion de oameni au făcut pelerinaj în orașul italian Assisi, situat pe un deal, unde se află trupul lui Carlo, conservat în ceară. Dar există un alt loc de pelerinaj asociat cu Carlo Acutis, care a înregistrat o creștere a numărului de vizitatori de când s-a anunțat că va fi canonizat: biserica Our Lady of Dolours din Londra.

Fântâna din spatele bisericii romano-catolice din zona Chelsea a fost locul unde Carlo a fost botezat în 1991, când era încă un bebeluș. În lateralul bisericii, o veche cabină de spovedanie a fost transformată într-un altar dedicat lui. În interiorul acesteia, un relicvar conține o singură șuviță de păr a lui Carlo.

„Familia lui lucra în domeniul financiar și se afla temporar la Londra”, a declarat părintele Paul Addison, călugăr la biserică.

„Deși nu frecventau biserica prea des, au decis să vină și să ceară botezarea copilului. Așadar, Carlo a fost o apariție fulgerătoare, una foarte importantă, în viața comunității parohiale”, a spus el.

Carlo nu avea încă șase luni când părinții lui s-au întors în Italia, țara lor natală, iar el și-a petrecut restul vieții în Milano.

Acolo era cunoscut pentru dragostea sa față de tehnologie și se spune că îi plăcea să joace jocuri video.

Deși unii dintre cei care l-au cunoscut pe Carlo Acutis spun că nu părea a fi deosebit de credincios, în adolescență a creat un site web – paginile căruia sunt acum înrămate în biserica din Chelsea – în care erau documentate miracole.

Băiatul a murit de leucemie la doar 15 ani.

În anii de după moartea sa, mama lui Carlo, Antonia Salzano, a vizitat biserici din întreaga lume pentru a pleda pentru ca el să fie canonizat.

Ca parte a procesului, trebuia dovedit că fiul ei a săvârșit „miracole”.

„Primul miracol l-a săvârșit în ziua înmormântării”, spune mama lui Carlo. „O femeie cu cancer la sân s-a rugat pentru Carlo și a trebuit să înceapă chimioterapia, iar cancerul a dispărut complet”, explică ea.

Papa Francisc i-a atribuit două minuni lui Carlo Acutis, astfel încât testul a fost trecut și el urma să fie canonizat pe 27 aprilie. Dar papa Francisc a murit în săptămâna dinaintea evenimentului programat în primăvară.

Unii dintre credincioșii care călătoriseră la Roma pentru canonizare s-au trezit în schimb printre zecile de mii de persoane venite la înmormântarea defunctului pontif – Diego Sarkissian, un tânăr catolic din Londra, a fost unul dintre ei.

El a declarat că simte o legătură cu Carlo Acutis și este încântat de canonizarea acestuia.

„El obișnuia să joace jocuri video Super Mario pe vechile console Nintendo, iar eu am iubit întotdeauna jocurile video”, a spuus Sarkissian.

„Faptul că poți să te gândești la un sfânt care face aceleași lucruri [ca tine], care poartă blugi, te face să te simți mult mai apropiat de el decât de alți sfinți din trecut”, a spus el.

Aprobarea pentru ca cineva să devină sfânt poate dura zeci de ani sau chiar secole, dar există senzația că Vaticanul a accelerat canonizarea lui Carlo Acutis ca mijloc de a energiza și inspira credința în rândul tinerilor.

Biserica Catolică speră că evenimentele de duminică vor avea exact acest efect.

Povestea lui Carlo Acutis, adolescentul care a murit la 15 ani și care va fi canonizat de Biserica Catolică

