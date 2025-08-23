Live TV

Câte tipuri de turbulenţe aeriene există și cum pot fi ele evitate de piloții avioanelor. Avertismentul experților

Data publicării:
turbulente
Foto: Profimedia Images
Din articol
3 tipuri de turbulențe Unde au crescut turbulențele Soluții pentru evitarea turbulențelor

Pentru mulţi călători, turbulenţele aeriene sunt un moment neplăcut trecător, însă într-o lume care se încălzeşte, ca efect al schimbărilor climatice, frecvenţa acestui fenomen va creşte, avertizează experții. Studiile arată că turbulențele în aer sunt mai dese în ultimii ani în anumite regiuni și, de asemenea, s-a modificat și perioada de producere a acestora, în funcție de anotimp.

Datele oficiale arată că turbulenţele sunt principala cauză a accidentelor în timpul zborurilor care au legătură cu evoluţiile meteo, chiar dacă cifrele rămân relativ mici. Între 2009 şi 2024, 207 persoane au fost rănite în cursul unor călătorii cu avionul agitate.

De exemplu, anul trecut, 40 de persoane la bordul unui avion Air Europa au fost rănite din cauza tubulenţelor, în timp ce o persoană în vârstă a decedat şi alte câteva zeci au fost rănite la bordul unui avion Singapore Airlines.

„În general, pasagerii răniţi sunt cei care nu aveau prinsă centura de siguranţă sau personalul navigant”, explică John Abraham, profesor de inginerie mecanică la Universitatea St. Thomas, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Avioanele moderne pot face faţă turbulenţelor, aşa că principalul risc este acela ca pasagerii să fie răniţi şi nu pierderea avionului”, adaugă John Abraham.

Cu toate acestea, avioanele trebuie inspectate după ce au trecut prin turbulenţe „grave”, care se petrec de aproximativ 5.000 de ori pe an deasupra SUA, susţine Robert Sharman, cercetător ştiinţific la Centrul naţional de studii atmosferice.

3 tipuri de turbulențe

Potrivit lui Mohamed Foudad, om de ştiinţă la Universitatea Reading din Marea Britanie, există trei tipuri principale de turbulenţe: convective, orografice şi cele în aer liber (CAT).

Turbulenţele convective au legătură cu curenţii de aer proveniţi de la nori sau furtuni, care pot fi detectaţi vizual sau prin radar, în timp ce turbulenţele orografice au loc deasupra lanţurilor muntoase.

În schimb, turbulenţele în aer liber sunt invizibile şi deci mai periculoase. Acestea provin în mare parte din vânturile puternice de vest prezente în atmosfera superioară, la aceeaşi altitudine la care zboară aeronavele comerciale (10 - 12 kilometri înălțime).

Încălzirea globală creşte viteza şi forfecarea acestor vânturi de vest, schimbări bruşte ale curenţilor de aer verticali - aşa-numitele pungi de aer. Toate acestea declanşează turbulenţe în aer liber.

Unde au crescut turbulențele

Anul trecut, Mohamed Foudad şi colegii săi au publicat un articol în Journal of Geophysical Research, analizând datele privind turbulenţele din 1980 până în 2021.

„Am constat o creştere clară a frecvenţei turbulenţelor în multe regiuni, în special Atlanticul de Nord, America de Nord, Asia de Est, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord”, a declarat Mohamed Foudad, adăugând că este vorba de creşteri variind între 60 şi 155%.

O altă analiză aprofundată dă vina pe această creştere a turbulenţelor în anumite regiuni pe intensificarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Un studiu publicat în 2023 de Universitatea din Reading a arătat că la fiecare încălzire cu un grad Celsius a suprafeţei, iernile cunosc o majorare cu aproximativ 9% a turbulenţelor în aer liber în Atlanticul de Nord, iar în timpul verii o creştere de 14%.

Soluții pentru evitarea turbulențelor

În mod istoric, iarna a fost întotdeauna sezonul mai dificil în termeni de turbulenţe, însă încălzirea climatică amplifică în prezent turbulenţele în aer liber în timpul verii şi toamnei, reducând astfel decalajul.

Cu privire la strategiile de răspuns, Foudad lucrează la optimizarea rutelor de zbor, pentru a evita zonele cu turbulenţe, şi îmbunătăţirea preciziei prognozelor. Unele companii aeriene se orientează spre o strategie care implică o utilizare mai intensă a centurilor de securitate, de exemplu prin finalizarea mai rapidă a serviciului în cabină.

În cele din urmă însă, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră va fi esenţială. Aviaţia este responsabilă pentru aproximativ 3,5% din încălzirea climatică provocată de om.

Companiile aeriene studiază combustibili mai curaţi, însă până cum progresele au fost „dezamăgitoare”, potrivit Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Noi avertizări meteo de furtuni.
5
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
Digi Sport
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Base stations for a cellular networks on a roof in Russia
Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o...
President Trump held a Iran, Supreme Court and Tariffs press briefing in Washington - 27 Jun 2025
Trump a ținut întreaga lume cu sufletul la gură. Ce a spus liderul...
studenti cu joburi
Ministrul Educației trimite studenții la muncă. Paradoxul care a...
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Furtuna a făcut ravagii în țară. Un mort în Argeș după prăbușirea...
Ultimele știri
Cum vrea China să împingă folosirea yuanului la nivel global, pentru ca moneda sa națională să aibă statutul dolarului
Un scafandru croat a doborât recordul pentru cea mai lungă respirație ținută sub apă. Cât a rezistat fără aer
Fumatul pasiv poate afecta grav animalele de companie. Avertismentul medicilor veterinari pentru proprietarii de câini și pisici
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
COP30 concept photo.
Număr redus de țări participante la COP30 privind schimbările climatice, din cauza prețurilor foarte mari la cazare
avion
Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări. „Am trimis mesaje de adio”
avion aterizare fortata
Momentul în care un avion încearcă o aterizare forțată și cade pe un teren de golf, în Australia
Suhoi SU-30 SM
Un avion de vânătoare rusesc în valoare de 50 de milioane de dolari s-a prăbușit în Marea Neagră, la 40km de România
Zlin-Z37
Cum a transformat Ucraina un avion agricol ușor Zlin Z-137 într-un adevărat vânător de drone
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Țara unde salariul minim este de 1 dolar. Supraviețuirea a devenit aproape imposibilă pentru mulți dintre...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Motivul incredibil pentru care un abonat Voyo nu poate vedea meciurile pe platforma ProTV
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Hărțuitorul familiei Măruță a ajuns inclusiv la casa părinților Andrei. Cătălin Măruță: "Are obsesii față de...
Digi Sport
A dezvăluit în direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi băiatului său: "Știți cum o să-l cheme?"
Pro FM
Shakira, trup de zeiță în costum de baie, la 48 de ani. Artista, surprinsă în timp ce se relaxa la plajă...
Film Now
Helen Mirren, secretul căsniciei cu Taylor Hackford: „Să fiu sinceră, nu-mi place să lucrez cu el”. Sunt...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
1.281 lei pensie pentru o singură zi muncită. Cum s-a produs eroarea legislativă? Cine a beneficiat?
Digi FM
Ce se întâmplă acum cu fetița rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis. Micuța de doar...
Digi World
Un studiu asociază mii de decese în Germania cu rezistenţa la antibiotice. „Una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Mic la stat, mare la pază și cu barbă serioasă: ”Schnautzerul pitic, ideal pentru oamenii singuri”
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...