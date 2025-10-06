Live TV

Ce țară a trimis cele mai multe trupe străine care luptă de partea Rusiei în Ucraina, după Coreea de Nord: „Pioni în război”

Data actualizării: Data publicării:
soldați străini din armata rusă capturați de ucraineni
Ucraina a capturat soldați din Cuba, Nepal, Sierra Leone și Somalia care luptau în armata rusă. Foto: Profimedia Images

Administrația președintelui american Donald Trump mobilizează diplomații americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluții ONU care solicită ridicarea embargoului comercial impus Cubei. Washingtonul folosește informații despre sprijinul acordat de Havana Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei drept unul dintre argumente, potrivit Reuters.

Ca parte a campaniei administrației, diplomații americani vor informa țările că Guvernul cubanez susține activ războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și că până la 5.000 de cubanezi luptă de partea țării agresoare.

„După Coreea de Nord, Cuba este cel mai mare furnizor de trupe străine pentru agresiunea rusă și se estimează că 1.000-5.000 de cubanezi luptă în Ucraina”, se arată în documentul din 2 octombrie trimis către zeci de misiuni americane.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a refuzat să ofere informații mai detaliate despre luptătorii cubanezi, dar a declarat că Washingtonul este conștient că aceștia luptă alături de trupele rusești în Ucraina.

„Regimul cubanez nu a reușit să-și protejeze cetățenii de a fi folosiți drept pioni în războiul ruso-ucrainean”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Documentul acuză, de asemenea, Guvernul cubanez că subminează democrația în emisfera vestică, pe fondul creșterii tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela, cel mai important aliat politic și economic al Cubei.

Într-o adresă, diplomații americani au îndemnat guvernele să se opună unei rezoluții neobligatorii a Adunării Generale a ONU care solicită SUA să ridice embargoul comercial impus de zeci de ani Cubei.

Votul pentru aceasta este așteptat miercuri, 8 octombrie.

Telegrama spune că rezoluția plasează „incorect” responsabilitatea pentru problemele Cubei pe umerii Statelor Unite, care, se spune, sunt de fapt cauzate de „propria corupție și incompetență” a Cubei.

Se adaugă că scopul acestei inițiative este de a demonstra opoziția față de administrația SUA prin reducerea semnificativă a numărului de voturi „da” la ONU.

„Voturile împotrivă sunt preferate, dar abținerile sau absențele/neparticiparea la vot sunt, de asemenea, utile”, se arată în telegramă.

Autorii documentului adaugă că Washingtonul are nevoie de „aliați și parteneri cu aceleași idei” pentru a avansa această inițiativă.

Departamentul de Stat a declarat că Cuba folosește rezoluția anuală a ONU ca mecanism pentru a se prezenta drept victimă și că nu merită sprijinul aliaților democrați ai Americii.

Rezoluțiile care solicită ridicarea embargoului împotriva Cubei au fost adoptate de Adunarea Generală aproape în fiecare an din 1992. Acestea nu sunt obligatorii. Anul trecut, 187 de țări au votat în favoare, doar Statele Unite și Israelul votând împotrivă.

Este demn de remarcat faptul că, în septembrie, un grup bipartit de senatori americani a introdus un proiect de lege care recunoaște Rusia și Belarus ca state sponsori ai terorismului din cauza copiilor ucraineni răpiți.

Partea ucraineană a ridicat problema recunoașterii Rusiei ca stat sponsor al terorismului la Washington încă din 2022. Acest lucru ar duce la izolarea internațională a Moscovei și ar obliga SUA să impună restricții suplimentare țărilor care interacționează cu Kremlinul.

Administrația fostului președinte Biden a respins aceste cereri, spunând că acest lucru va lega mâinile Statelor Unite în relația lor cu Rusia în general și va bloca orice eforturi diplomatice de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Ce este „Radioul Apocalipsei”, postul rusesc ce transmite mesaje criptate și se activează în timpul convorbirilor dintre Putin și Trump

Editor : Ș.R.

