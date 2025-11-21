Live TV

Cel puţin nouă morţi şi 300 de răniţi în Bangladesh, după un cutremur de magnitudine 5,5

omeni speriat pe strada in ghaka, bangladesh, dupa cutremur
Seismul a avut loc într-o zi liberă, când lumea era acasă. Foto: Profimedia
Un cutremur puternic, de magnitudine 5,5, a avut loc vineri în centrul Balgladeshului, la nord-est de capitala Dacca. Seismul s-a soldat cu cel puţin nouă morţi şi peste 300 de răniţi, potrivit unul bilanţ al guvernului.

Cutremurul a avut loc la o oră la care o parte importantă a populaţiei se afla acasă, vineri, o zi liberă în această ţară cu 170 de milioane de locuitori, majoritar musulmană.

Reporterii AFP au văzut oameni plângând pe stradă, la Dacca, în timp ce alţii păreau că se aflau în şoc, scrie News.ro.

Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte peste 300 au fost rănite, mai ales studenţi de la o universitate şi muncitori de la fabrici, a anunţat serviciul de presă al guvernului provizoriu, care prezentat numărul victimelor pe districte.

Cel puţin 14 clădiri au fost avariate, iar un incendiu a izbucnit într-o centrală electrică, după care a fost controlat.

„A murit pe loc”

Şeful guvernului provizoriu, Muhammad Yunus, s-a declarat „profund şocat şi întristat de informaţii despre victime în diverse districte”.

Trei persoane - inclusiv un copil - au fost ucişi de o balustradă a unui bloc cu opt etaje, în faţa unei măcelării, în cartierul Armanitola, la periferia Dacca.

„Am venit să cumpăr carne şi stăteam la coadă când a avut loc cutremurul. Balustrada s-a surpat pe patru sau cinci persoane în faţa mea. Un copil, grav rănit la gât, a murit pe loc”, a declarat AFP Md Sharif, în vârstă de 26 de ani.

„Am văzut vehicule transportând răniţi. Am aflat mai târziu că alţi trei dintre ei au murit din cauza rănilor”, a declarat un vecin, Sakib Hossain, în vârstă de 50 de ani, care a spus că a fugit în stradă după ce a auzit o bufnitură puternică.

S-a simțit până la Calcutta

Seismul a avut loc la ora locală 10:38 (6:38, ora României), iar epicentrul a fost localizat în apropiere de oraşul Narsingdi, potrivit Institutlui american de geofizică USGS, care a evocat în alertă posibilitatea unui „număr semnificativ de victime şi pagube”.

Serviciile de meteorologie au anunţat un cutremur de magnitudinea 5,7 cu epicentrul la oraşul Mabhabdi, în districtul Narsingdi, şi a precizat că seismul a fost resimţit timp de 26 de secunde.

Muhammad Yunus a anunţat că „toate măsurile necesare au fost luate” în vederea asigurării siguranţei populaţiei şi că este „conştient de anxietatea şi panica” provocate de cutremur.

Cutremurul a fost resimţit până în megalopolisul indian Calcutta, situat la aproximativ 300 de kilometri vest de Dacca, a declarat AFP directorul Centrului indian de sismologie, OP Mishra.

În cartierul Salt Lake City, în care se află numeroase întreprinderi „tech” locale, mulţi locuitori au evacuat rapid birourile şi casele, potrivit unui corespondent AFP.

„Am simţit zguduituri, iar patul meu s-a clătinat”, a declarat unul dintre ei, Sumit Dutta, în vârstă de 66 de ani. „Am ieşit în trombă din cameră”.

Autorităţile din Calcutta nu au anunţat imediat nici victime, nici pagube.

