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Realizatorii filmului „NAZA” anunță că documentarul despre Gaza va putea fi vizionat gratuit online după lansarea în cinematografe

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Yuval Abraham şi Rachel Szor
Regizorii Yuval Abraham şi Rachel Szor. Foto: Profimedia
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Regizorii israelieni ai documentarului „NAZA”, Yuval Abraham și Rachel Szor, au anunțat că filmul va fi disponibil gratuit online în noiembrie, după o lansare mondială în sălile de cinema din peste 50 de țări. Documentarul, care prezintă uciderea civililor palestinieni din Gaza de către Israel, va fi disponibil gratuit online în noiembrie. Ovațiile în picioare primite la Festivalul de Film de la Veneția au determinat o reacție negativă din partea Israelului împotriva filmului și a realizatorilor săi, scrie Haaretz.

The Guardian, care a produs filmul, a declarat că acesta va fi difuzat pe site-ul său „gratuit, ca parte a angajamentului organizației de știri față de diseminarea jurnalismului independent”.

The Guardian a mai precizat că „filmul a fost oferit mai multor distribuitori și cinematografe din Israel, iar The Guardian explorează modalități prin care «NAZA» să poată fi vizionat în teritoriile palestiniene ocupate”.

Regizorul Yuval Abraham, anunțând această inițiativă pe X în limba ebraică, a scris că realizatorii filmului „au contactat cinematografele din Israel și le-au oferit filmul gratuit, în speranța că acesta va fi proiectat acum în Israel, odată cu lansarea sa în cinematografele din întreaga lume”. Proiectarea filmului ar fi o decizie curajoasă în fața eforturilor intense de a-l suprima. Știu că există o cerere enormă de a vedea filmul și sper că, în acest fel, toată lumea va putea să-l vizioneze în curând - fie în cinematografe, fie online, în câteva săptămâni.”

„NAZA”, care a câștigat premiul special al juriului la Festivalul de Film de la Veneția la începutul acestei luni, dezvăluie „în detaliu mecanismele din spatele uciderii în masă calculate de către Israel a civililor palestinieni din Gaza”, potrivit sinopsisului oficial, și se bazează pe mărturiile a 24 de soldați israelieni și membri ai serviciilor de informații.

NAZA este un acronim ebraic pentru „daune colaterale”, adică proporția de victime necombatanți considerată acceptabilă într-un atac asupra unei singure ținte. În terminologia unității, „NAZA 15” permite 15 morți civili pentru o țintă, iar „NAZA 20”, 20. Calculul nu face distincții între civili: bărbații, femeile și copiii sunt numărați împreună.

Filmul și reportajele ulterioare au stârnit reacții negative semnificative din partea extremei drepte israeliene și a guvernului israelian. Săptămâna trecută, timp de două nopți la rând, zeci de agitatori de dreapta s-au adunat în fața casei părinților co-regizoarei filmului „NAZA”, Rachel Szor, strigând „expulzați trădătorii”.

Printre organizatori se numără activiști și membri ai echipei de campanie ai partidului de extremă dreapta Otzma Yehudit al ministrului securității naționale, Itamar Ben-Gvir, inclusiv proeminentul agitator de dreapta Mordechai David, scrie Haaretz.

În postarea sa de pe X, Abraham a respins ceea ce a descris ca fiind afirmații false făcute despre realizatorii filmului și despre documentar în săptămâna precedentă. El a spus că filmul se bazează pe o anchetă jurnalistică de trei ani și că concluziile sale au fost verificate și confirmate.

„Am realizat filmul pentru a stârni o discuție publică despre acțiunile guvernului în Gaza, uciderea a peste 73.000 de persoane, majoritatea civili, precum și normalizarea unui război de anihilare și a ideii că «nu există civili neimplicați»”, a scris el.

Abraham a mai spus că recunoașterea a ceea ce s-a întâmplat în Gaza „nu diminuează nici măcar pentru o clipă” gravitatea atacului din 7 octombrie 2023 al teroriștilor Hamas, pentru care a afirmat că Hamas este responsabil și care, potrivit lui, „nu are nicio justificare”. El a susținut că ignorarea evenimentelor din Gaza nu face decât să perpetueze condițiile care au dus la atac.

„Jurnalismul nu este trădare. Critica nu este trădare”, a scris el. „Este datoria fiecărui cetățean al cărui guvern comite crime să afle despre ele, și a fiecărui soldat care a fost martor la ele să vorbească despre ele.”

Abraham a făcut apel la soldații care au fost martori la evenimentele descrise în film să depună mărturie despre ceea ce au văzut, inclusiv uciderea unor persoane neînarmate care au trecut o linie imaginară, aprobarea a sute de lovituri „NAZA”, atacuri asupra locuințelor familiilor, precum și ucideri și împușcături la punctele de distribuire a alimentelor.

Într-o notă personală, Abraham a spus că scria de trei ani în ebraică pentru site-ul de investigații israeliano-palestinian „Local Call” despre politica militară privind focul în Gaza, dar că investigațiile sale fuseseră în mare parte ignorate în Israel. „Acum, pentru prima dată, ceva se fisurează în acel zid al indiferenței - și acesta este un lucru pozitiv”, a scris el.

El a recunoscut costul personal al controversei, spunând că a fost o săptămână dificilă, dar că a primit și un sprijin substanțial. „Amenințările nu vor ajuta”, a scris el. „Nu ne vor descuraja. Rachel și cu mine ne vom întoarce în Israel și vom continua să luptăm pentru viitorul acestui loc împreună cu mulți parteneri.”

Filmul a stârnit un val de indignare în Israel încă de la premiera sa de la Festivalul de la Veneția, de la începutul acestei luni, determinându-l pe ministrul Culturii, Miki Zohar, să solicite investigarea surselor de informații ale regizorilor. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a amenințat, de asemenea, săptămâna trecută că va „revoca cetățenia celor care defăimează armata israeliană”.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat pentru Shin Bet că nu a fost deschisă nicio anchetă penală și că nu s-a luat nicio decizie cu privire la inițierea uneia. Oficialii armatei nu au văzut încă filmul, a precizat IDF, și nu cunosc identitatea soldaților intervievați sau conținutul declarațiilor acestora. Prin urmare, nu pot stabili încă ce măsuri, dacă este cazul, ar trebui luate.

Editor : M.C

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