Consiliul pentru Pace al lui Trump cere urgent bani pentru Gaza. Doar o parte din miliardele promise au fost plătite

Donald Trump a declarat că acest Consiliu pentru Pace se va ocupa şi de alte conflicte.

Consiliul pentru Pace creat de Donald Trump pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza a cerut urgent accelerarea plăţilor promise de statele membre, avertizând asupra unui posibil deficit de lichidităţi într-un plan estimat la peste 70 de miliarde de dolari, potrivit unui raport consultat de Reuters.

Trump a înfiinţat Consiliul pentru Pace pentru a superviza planul său ambiţios de încheiere a războiului Israelului în Gaza şi de reconstrucţie a teritoriului distrus. Trump a declarat că acest Consiliu se va ocupa şi de alte conflicte. Consiliul de Securitate al ONU a recunoscut Consiliul pentru Pace, deşi multe puteri majore nu s-au alăturat principalilor aliaţi ai Washingtonului din Orientul Mijlociu şi altor state medii sau mai mici care au semnat acordul.

Se aşteaptă ca reconstrucţia Gazei, după mai bine de doi ani şi jumătate de bombardamente israeliene, să coste peste 70 de miliarde de dolari. Reconstrucţia este un element cheie al planului lui Trump pentru viitorul Gazei, dar a fost întârziată, deoarece planul pare să stagneze.

În ciuda unui armistiţiu în octombrie, Hamas refuză să depună armele, iar Israelul a menţinut trupe într-o mare parte a Gazei, continuând în acelaşi timp atacurile aeriene. În raportul său, Consiliul pentru Pace afirmă că 85% din clădirile şi infrastructura din Fâşia Gaza au fost distruse şi că aproximativ 70 milioane de tone de moloz vor trebui îndepărtate.

Reuters a relatat în aprilie că acest Consiliu a primit doar o mică parte din cele 17 miliarde de dolari promise de membri pentru Gaza, ceea ce îl împiedică pe preşedintele Trump să îşi continue planul.

Consiliul a negat informaţia, declarând într-un comunicat că este o „organizaţie axată pe execuţie care solicită capital după cum este necesar” şi că „nu există constrângeri de finanţare”. Banii sunt destinaţi să finanţeze reconstrucţia Gaza şi activităţile unui guvern de tranziţie susţinut de SUA.

Într-un raport din 15 mai către Consiliul de Securitate al ONU, document consultat de Reuters marţi, Consiliul pentru Pace declară că „decalajul dintre angajamente şi plăţi trebuie închis urgent”. Consiliul cheamă statele şi organizaţiile nemembre să contribuie fără întârziere şi îndeamnă statele membre care şi-au asumat angajamente să accelereze plăţile.

Raportul nu precizează suma de bani primită sau cât de mare este decalajul, dar afirmă că suma promisă a rămas de 17 miliarde de dolari. Printre ţările care au promis fonduri Consiliului se numără Statele Unite, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Maroc, Uzbekistan, Kuweit.

Reuters a relatat pe 15 mai că SUA iau în considerare să solicite Israelului să livreze Consiliului pentru Pace o parte din veniturile fiscale pe care le reţine Autorităţii Palestiniene pentru a finanţa reconstrucţia Gazei.

Multe state ezită să finanţeze reconstrucţia Gazei prin intermediul consiliului lui Trump din cauza preocupărilor legate de transparenţă şi supervizare, şi ar prefera să finanţeze eforturile prin intermediul instituţiilor tradiţionale precum Naţiunile Unite, spun oficialii europeni şi asiatici.

Potrivit statutului Consiliului, statele membre sunt limitate la mandate de trei ani, cu excepţia cazului în care plătesc câte 1 miliard de dolari pentru a finanţa activităţile Consiliului şi a obţine calitatea de membru permanent. Nu este clar dacă vreun stat a plătit această taxă.

