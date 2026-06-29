Dacă China ar prelua controlul asupra Taiwanului prin forță, ar fi un dezastru, nu doar pentru Taiwan, ci și pentru Statele Unite. O economie de aproape 1 trilion de dolari ar părăsi sistemul de piață liberă și ar fi integrată în sistemul mercantilist al Chinei, dirijat de stat. O democrație dinamică, susținută și apărată de Statele Unite timp de mulți ani, ar fi înăbușită. Puterea și influența americană ar fi grav diminuate în Asia de Est, iar China ar deveni puterea dominantă a regiunii. Alte guverne din regiune ar fi presate să se conformeze cerințelor politice, economice și chiar teritoriale ale Chinei. Beijingul ar insista cu siguranță ca acestea să expulzeze forțele americane. Între timp, ambițiile globale ale Chinei nu ar face decât să crească, arată o analiză publicată de Foreign Affairs.

Dacă ceva din toate acestea s-ar putea întâmpla, însă, depinde de capacitatea Chinei de a cuceri și de a menține controlul asupra Taiwanului. Intensificarea rapidă a eforturilor militare întreprinse de Beijing în ultimii 30 de ani a dus la îmbunătățiri impresionante, iar interesul Chinei de a-și extinde puterea și influența este evident. Dar până când China nu va fi sigură că o invazie a Taiwanului ar avea succes - un prag foarte ridicat de atins - îmbunătățirea capacităților și ambiția clară nu constituie motive suficiente pentru ca Beijingul să recurgă la forță. O agresiune militară care nu ar ajunge la o invazie pe scară largă ar fi o acțiune nechibzuită: nu ar aduce Partidului Comunist Chinez obiectivele politice pe care le urmărește și ar pune în pericol controlul partidului asupra puterii.

Realitatea de astăzi este că China nu este capabilă să cucerească Taiwanul. Nici nu este probabil să dobândească această capacitate în viitorul apropiat, arată analiza. Consolidarea puterii militare a Chinei a amenințat la un moment dat să încline balanța militară în favoarea Beijingului, însă tendințele din domeniul tehnologiei militare favorizează acum Taiwanul și Statele Unite, nu China. Recunoașterea amenințării reprezentate de China a motivat nu doar Taiwanul și Statele Unite, ci și Japonia, Filipinele și alte țări, atât din regiune, cât și din afara acesteia, să ia măsuri pentru a descuraja agresiunea din partea Beijingului. Liderii chinezi pot în continuare să lanseze amenințări, să organizeze atacuri simulate și să încalce granițele maritime ale Taiwanului. În viitorul previzibil, China poate, în orice moment, să provoace daune masive Taiwanului prin forță militară. Pericolul este suficient de mare pentru a constrânge politicile Taiwanului, descurajând Taipei să-și declare independența și obligându-l să facă concesii politice ocazionale. Cu toate acestea, fără capacitatea de a cuceri, China este și ea constrânsă, iar orice guvern chinez rațional va evita, în primul rând, să întreprindă acțiuni militare.

Paradă a armatei chineze, februarie 2021. Foto: Getty Images

Această situație de impas persistă de trei sferturi de secol, de când Chiang Kai-shek a pierdut Războiul Civil Chinez pe continent și a fugit în Taiwan. Menținerea acesteia depinde, în parte, de înțelegerea echilibrului militar actual. Previziunile alarmiste conform cărora China depășește Statele Unite și va fi în curând capabilă să câștige un război pentru Taiwan pot încuraja China și descuraja acțiunea comună a Taiwanului și a susținătorilor săi. Aceste interpretări pesimiste fac mai dificil pentru liderii chinezi să accepte realitatea impasului și să revină la strategia lor de a câștiga timp în ceea ce privește Taiwanul.

Liderii din Taiwan, Statele Unite, Japonia și Filipine trebuie să fie încrezători, dar fără a cădea în complacere. Descurajarea armatei chineze, redutabilă dar nu superioară, va necesita resurse și angajament. Pentru Statele Unite, aceasta înseamnă programe de modernizare militară care să pună China în situația de a fi nevoită să investească mai mult doar pentru a ține pasul. Înseamnă menținerea bazelor și a desfășurărilor militare în avanposturi, coordonare regională și transmiterea unui mesaj clar către Beijing că o agresiune neprovocată împotriva Taiwanului va duce la un conflict pe care nu îl va câștiga. Elementele unei astfel de strategii sunt deja în vigoare. Dacă acestea pot fi menținute, avem toate motivele să credem că Statele Unite și partenerii săi vor păstra pacea, arată Foreign Affairs.

Neîndeplinirea așteptărilor

În jurul anului 1990, liderii chinezi au decis că țara era suficient de bogată pentru a-și crește cheltuielile militare. Întrebarea era pe ce să cheltuiască banii. Dacă Beijingul s-ar fi concentrat exclusiv pe „reunificarea” cu Taiwanul, și-ar fi canalizat toate resursele de apărare către o capacitate de asalt aerian și amfibiu pe distanțe scurte, pentru a invada și cuceri insula principală. Aceasta ar fi inclus sisteme de apărare antiaeriană și antisubmarină pe distanțe scurte, pentru a proteja forța de invazie împotriva contraatacurilor taiwaneze și americane până când ar fi putut învinge armata taiwaneză și ocupa întregul teritoriu. Armata Populară de Eliberare a Chinei ar fi investit în mii de ambarcațiuni de debarcare și sute de nave amfibii pentru transportul tancurilor și al altor vehicule.

Ar fi achiziționat sisteme de rachete sol-aer pentru a doborî ținte din spațiul aerian taiwanez, precum și submarine nenucleare, mine antisubmarine și avioane de patrulare maritimă pentru a elimina submarinele inamice din apropierea coastelor chineze.

Dar nu asta a făcut China. În schimb, și-a distribuit investițiile pentru a servi mai multe obiective. A construit o forță care să poată proiecta o putere maritimă modestă la nivel global; să ajute China să-și apere mai bine granițele maritime, unde Beijingul s-a simțit mult timp vulnerabil; și să afecteze Taiwanul, dar fără a-l cuceri.

Președintele Chinei, Xi Jinping. Foto: Profimedia Images

Pentru a-și proiecta puterea, China a construit nave amfibii de mare distanță capabile să se deplaseze în întreaga lume - dar nu în număr suficient pentru a debarca forțele necesare invadării Taiwanului. De asemenea, a construit portavioane mari și costisitoare, care sunt utile pentru semnale diplomatice și demonstrații de forță în timp de pace, dar necesită prea mult sprijin și protecție defensivă pentru a fi utilizate într-o invazie a Taiwanului. A investit masiv în capacități spațiale, necesare pentru operațiuni globale, dar nu pentru un conflict localizat. Iar, mai recent, și-a extins arsenalul nuclear. Înainte de această consolidare, arsenalul său era perfect adecvat pentru a descuraja o potențială escaladare nucleară americană într-un conflict privind Taiwanul. Cu toate acestea, Beijingul urmărește acum paritatea nucleară cu Moscova și Washingtonul pentru a se asigura că interesele și cerințele Chinei sunt luate în serios în fiecare regiune a lumii.

Consolidarea militară a Chinei nu este atât de impresionantă pe cât ar putea părea. Pentru a-și consolida apărarea maritimă, China a dezvoltat sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune și submarine, susținute de sisteme de supraveghere, cu scopul de a ataca forțele aeriene și navale ale SUA din Japonia, Guam și Pacificul de Vest. Astăzi, submarinele sale cu propulsie independentă de aer pot rămâne sub apă timp de aproximativ două săptămâni, iar submarinele sale nucleare timp de luni întregi, ceea ce le permite să atace grupurile de luptă americane aflate la mii de mile de coastele Chinei. Rachetele sale cu rază medie și lungă de acțiune pot lovi ținte fixe de pe uscat și nave de suprafață pe mare.

Aceste investiții în submarine și rachete au oferit Chinei un avantaj, deoarece costurile pe care Statele Unite le suportă pentru a se apăra împotriva acestora sunt mult mai mari decât costurile pe care China le suportă pentru a le produce. China a construit, de asemenea, sisteme formidabile de apărare aeriană și antirachetă pentru a-și proteja forțele și bazele din districtele militare de-a lungul coastelor sale. Strategia Beijingului în acest caz a fost aceea de a contracara avantajul ofensiv al inamicului prin cantitate, acumulând o centură densă de radare și baterii de rachete. În cele din urmă, China a dezvoltat și a desfășurat sisteme de recunoaștere cu rază lungă de acțiune, atât spațiale, cât și terestre (n.r. utilizate pentru a localiza și urmări grupurile de luptă americane), precum și sisteme sofisticate de război electronic. Toate acestea ar fi utile în cazul unei potențiale invazii a Taiwanului - sistemele chineze ar putea viza forțele americane care ar veni în ajutorul Taiwanului - dar aceste capacități sunt concepute în primul rând pentru a proteja frontierele maritime ale Chinei.

Citește și:

Inspirați de Ucraina și îngrijorați de China. Taiwanezii învață să piloteze drone: „Nu sunt soldat, dar vreau să pot să ajut”

În ansamblu, consolidarea militară a Chinei nu este atât de impresionantă pe cât ar putea părea. În 1990, Armata Populară de Eliberare nu dispunea practic de nicio capacitate de proiecție a puterii maritime, așa că, deși avansează într-un ritm rapid, în termeni absoluți este acum aproximativ comparabilă cu cea a Franței, Japoniei sau Regatului Unit. Și, în ciuda accentului pus recent pe capacitățile maritime, APE este încă dominată de armată și condusă de ofițeri cu pregătire și experiență în operațiuni terestre. În discuțiile pe care le-am purtat cu generalii armatei chineze începând din 1999, mulți dintre ei au dat dovadă de o ignoranță uluitoare în ceea ce privește elementele de bază ale războiului maritim. Sistemele de rachete antinavale cu rază lungă de acțiune nu sunt nici măcar operate de marină sau integrate cu alte forțe navale, ceea ce le va afecta eficacitatea în luptă. În același timp, corupția masivă nu numai că a risipit o parte din investițiile militare ale Chinei, dar a și subminat abilitățile de conducere în luptă ale înalților oficiali ai Armatei Populare de Eliberare. Aptitudinea pentru mită și manifestările de loialitate personală nu se traduc în stăpânirea operațiunilor maritime. În cele din urmă, și cel mai important, consolidarea militară a Chinei a alarmat Taiwanul, Statele Unite, Japonia și Filipinele. Toate cele patru țări au răspuns cu propriile consolidări militare și o cooperare mai strânsă.

Acest lucru nu înseamnă că o consolidare militară a Chinei nu a produs sisteme de armament care ar putea fi, în cele din urmă, valoroase în cucerirea Taiwanului; le-a produs. Între timp, această situație a descurajat guvernul taiwanez să declare independența și a crescut costul militar al unei intervenții a SUA în favoarea Taiwanului, subminând astfel încrederea taiwanezilor în probabilitatea unui sprijin american în cazul unui conflict. Însă flota numeroasă de submarine și nave de luptă de suprafață a Chinei, numărul modest de nave amfibii și portavioane, arsenalul de rachete cu rază medie și lungă de acțiune, sistemele dense de apărare aeriană și antirachetă, precum și sistemele de supraveghere și de război electronic la nivel mondial nu constituie împreună capacitatea necesară pentru a cuceri și a menține controlul asupra Taiwanului. Cea mai importantă lacună, așa cum a subliniat un raport al Pentagonului din decembrie 2025, o reprezintă capacitatea de transport amfibiu - navele și aeronavele necesare pentru a transporta vehicule și trupe în cantități suficiente pentru a invada insula principală. Nici marina chineză nu dispune de suficiente arme pentru a slăbi zonele de debarcare și a neutraliza forțele de sprijin ale apărării de pe uscat. Forțele sale aeriene nu pot acoperi această lacună cu lovituri aeriene de precizie. Iar exercițiile la scară largă ale Armatei Populare de Eliberare (APL) nu pun accentul pe abilitățile de improvizație ale comandanților de nivel inferior; capacitatea de a lua inițiativa este adesea decisivă în asalturile amfibii care nu decurg niciodată conform planului.

Exerciții militare desfășurate de armata Chinei. Foto: Profimedia Images

Exercițiile militare americane confirmă faptul că, deși noile sisteme pe care PLA le-a introdus în ultimii ani au redus avantajele taiwaneze și americane, acestea nu le-au depășit. În aceste simulări, China a reușit să provoace daune din ce în ce mai mari forțelor militare taiwaneze și americane, precum și insulei Taiwan în sine, dar nu a reușit să cucerească și să mențină sub control această insulă mare și puternic apărată. Câteva exerciții de război mediatizate, desfășurate de centre de cercetare civile americane folosind date neclasificate, au avut ca rezultat victorii ale Chinei. Aceste rezultate apar atunci când Statele Unite reacționează lent la un atac și când modelele de simulare acordă o pondere prea mare numărului superior de rachete cu rază lungă de acțiune deținute de China și nu iau în calcul diverse contramăsuri care pot face ca aceste sisteme chinezești să devină ineficiente. Aceste modele pur și simplu nu pot reproduce bătălii maritime decisive care implică o invazie și angajează forțe navale de amploare. În simulări mai sofisticate ale unei invazii a Taiwanului, organizate de Departamentul Apărării în ultimul deceniu, în care au fost utilizate toate sistemele strict secrete ale ambelor părți, China a fost în mod constant împiedicată să-și atingă obiectivul de a cuceri insula.

Nicio opțiune bună

Forțele chineze ar putea desfășura cu succes operațiuni ofensive împotriva Taiwanului, fără a ajunge la o invazie completă. Problema pentru China este că aceste opțiuni militare limitate, chiar dacă ar avea succes inițial, nu ar atinge obiectivul reunificării. De fapt, ele ar face reunificarea mai dificil de realizat pentru Beijing - și ar submina autoritatea partidului pe plan intern. Să luăm în considerare atacurile aeriene și cu rachete. Cu capacitățile sale actuale, China poate lovi o varietate de ținte din Taiwan, iar apărarea taiwaneză nu poate contracara decât parțial aceste atacuri. Cele mai probabile ținte ar fi bazele militare. Cu toate acestea, pagubele ar fi limitate, deoarece Taiwanul și-a îngropat multe dintre obiectivele militare importante și a elaborat planuri pentru dispersarea și ascunderea sistemelor mobile, precum aeronave, lansatoare de rachete și vehicule blindate. Sunt posibile, de asemenea, atacuri împotriva infrastructurii critice, a siturilor industriale sau a instalațiilor guvernamentale. Acestea ar provoca însă pagube materiale și ar ucide sau răni cetățenii pe care China îi revendică drept ai săi, încurajând opoziția internațională față de acțiunile Chinei și întărind hotărârea taiwanezilor de a nu se preda. Campaniile americane împotriva Serbiei din 1999 și a Iranului din acest an au demonstrat limitele recurgerii la atacuri aeriene pentru a obține o capitulare rapidă în fața cererilor politice.

De asemenea, China are puterea de a impune un blocaj maritim și aerian; Taiwanul nu poate împiedica singur acest lucru. Cu toate acestea, blocadele vin cu complicații care le subminează puterea coercitivă. Nu există nicio justificare legală pentru o blocadă care oprește navele comerciale neutre cu încărcături nemilitare, iar o astfel de blocadă atrage represalii internaționale. Când transportul maritim este amenințat, primele de asigurare cresc, dar economia taiwaneză are capacitatea de a se adapta. Statele Unite și alte țări din regiune care sunt aliate cu Taiwanul ar ajuta, cel mai probabil, această țară să ridice blocada maritimă prin organizarea unui sistem de convoaie. Aceste țări ar trimite propriile forțe navale pentru a escorta și proteja navele comerciale, urmând o rută nordică care ar putea trece în mare parte prin apele teritoriale japoneze și o rută sudică prin apele teritoriale filipineze. China ar putea anunța o blocadă aeriană, dar singura modalitate de a o impune ar fi doborârea avioanelor de linie. Țările care au făcut acest lucru - cum ar fi Rusia, care a doborât un avion de pasageri care survola Ucraina în 2014 - au plătit un preț greu sub forma condamnării internaționale.

Citește și:

China face planuri pentru un război submarin: ce avantaj cheie vrea să obțină prin cartografierea fundului mării din jurul Taiwanului

O altă opțiune ar fi ocuparea insulelor taiwaneze periferice. Taiwanul administrează și apără zeci de insule, inclusiv unele situate aproape de coasta chineză, un grup mare din arhipelagul Penghu, în largul coastei taiwaneze, și câteva în Marea Chinei de Sud. Taiwanul nu poate împiedica Armata Populară de Eliberare (PLA) să ocupe unele dintre aceste insule, dar niciuna nu este vitală pentru economia taiwaneză. De asemenea, ocuparea chineză nu afectează apărarea insulei principale a Taiwanului.

O ultimă opțiune ar fi decapitarea conducerii Taiwanului și declanșarea unei lovituri de stat. China curtează și recompensează în mod activ politicienii și cetățenii prietenoși din Taiwan și, fără îndoială, a recrutat agenți printre aceștia. Dacă acești agenți, cu ajutorul forțelor speciale chineze, ar reuși să-i captureze sau să-i asasineze pe liderii taiwanezi aleși, ar fi posibil ca politicienii favorabili Chinei să submineze mecanismele legale de succesiune din Taiwan și să preia puterea. Aceasta ar fi o miză extrem de riscantă pentru China. Succesul ar depinde de capacitatea sa de a neutraliza forțele de securitate din Taiwan, atât militare, cât și de poliție - o realizare dificilă.

Orice astfel de operațiune ar atrage, aproape cu certitudine, o reacție puternică la nivel global. Pe lângă condamnarea diplomatică, multe țări ar introduce probabil sancțiuni și ar suspenda comerțul și investițiile. China este deosebit de vulnerabilă în sectorul energetic; țara importă o mare parte din energia sa, în mare parte pe cale maritimă, iar Statele Unite ar putea bloca destul de ușor trecerea prin Strâmtoarea Malacca a petrolului și a gazului natural lichefiat destinate Chinei. Sancțiunile care restricționează accesul Chinei la sistemul financiar internațional și la piețele de mărfuri ar putea, de asemenea, să încetinească creșterea economică a țării. Dincolo de sancțiunile economice, o agresiune militară din partea Chinei ar provoca o reacție militară rapidă. Restricțiile actuale impuse de Washington asupra asistenței militare acordate Taiwanului ar înceta. Statele Unite ar furniza rapid arme și muniție armatei taiwaneze și ar trimite întăriri în Japonia, Filipine și, probabil, chiar în Taiwan.

Xi l-a primit pe președintele rus în China pentru o vizită de stat de două zile. FOTO: Profimedia Images

Singurul rezultat favorabil pentru China în urma oricărei acțiuni împotriva Taiwanului ar fi capitularea Taipeiului în fața cererilor politice ale Beijingului. Însă șansele unei concesii — cu atât mai puțin ale acceptării de către Taiwan de a deveni o provincie a Chinei - sunt minime. Populațiile țărilor atacate tind să devină furioase, patriotice și să susțină eforturile guvernelor lor de a face față agresorului, iar opinia publică taiwaneză probabil că nu ar face excepție. Încurajată de condamnarea la nivel mondial și de presiunea economică asupra Chinei, de întăririle militare din partea Statelor Unite și de sprijinul Japoniei și al Filipinelor, Taiwanul ar sfida cel mai probabil China.

Ar fi imprudent din partea Chinei să mizeze pe capitularea Taiwanului, arată Foreign Affairs. Unii analiști pun la îndoială faptul că Taiwanul ar riposta în cazul unui atac. Aceștia subliniază că bugetele militare ale Taiwanului au fost insuficiente de ani de zile, forțele sale de rezervă sunt slab pregătite, iar măsurile de apărare civilă s-au atrofiat. Ei susțin că mulți cetățeni nu consideră că Taiwanul dispune de un mijloc de descurajare eficient împotriva Chinei, în afară de garanția ambiguă de securitate oferită de Washington. În opinia lor, dacă descurajarea ar eșua, Taiwanul s-ar preda.

Cu toate acestea, vizitez Taiwanul încă din 2002 și am observat tot mai multe motive de optimism. Forțele armate taiwaneze dispun de planuri defensive solide, susținute de capacități impresionante. Acestea desfășoară exerciții pentru a testa aceste planuri în condiții realiste și își vor apăra țara. Politicienii aleși au majorat substanțial bugetul de apărare al Taiwanului, de la aproximativ 10 miliarde de dolari în 2015 la 18 miliarde de dolari în 2025. Planificarea apărării taiwaneze se bazează acum pe ipoteza că Taiwanul trebuie să reziste unui atac chinez timp de câteva săptămâni, până când forțele americane vor putea sosi în număr suficient. Guvernul a prelungit durata serviciului militar obligatoriu în Taiwan de la patru luni la un an, iar planificarea și exercițiile de apărare civilă au fost integrate în exercițiile anuale de apărare ale Taiwanului. Ar fi imprudent din partea Chinei să mizeze pe o capitulare rapidă a Taiwanului.

China a făcut achiziții record de aur și a acumulat un stoc de 170 de miliarde de dolari, mișcare care a iscat temeri că Beijingul își pregătește economia pentru un conflict cu Taiwanul. FOTO: Profimedia Images

Iar dacă Taiwanul nu face concesii după o operațiune militară chineză, opțiunile rămase la dispoziția Beijingului sunt riscante. Ar putea da înapoi: să oprească atacurile aeriene și cu rachete, să suspende operațiunile amfibii împotriva insulelor periferice sau să ridice blocada. Desigur, China și-ar acoperi retragerea cu un baraj de propagandă, spunându-i populației că a dat o lecție Taiwanului și a împiedicat independența taiwaneză, că China poate suporta sancțiunile internaționale și că reunificarea va avea loc într-o bună zi. Totuși, aceste afirmații ar suna fals, iar o mare parte a opiniei publice chineze ar considera acțiunea militară ca fiind imprudentă și eșuată. Sprijinul acordat partidului s-ar diminua.

Cealaltă opțiune pentru China ar fi escaladarea conflictului. Ar putea lovi mai multe ținte din Taiwan, ar putea invada o altă insulă periferică sau ar putea impune un blocaj, angajându-se în confruntări cu forțele americane și cu alte forțe desfășurate pentru a-l ocoli. Atâta timp cât Taiwanul nu ar capitula, însă, China s-ar confrunta în mod continuu cu aceeași alegere: retragerea sau escaladarea. Cu fiecare escaladare, Chinei i-ar fi din ce în ce mai greu să dea înapoi. În cele din urmă, China ar trebui să decidă dacă să invadeze. Abia în acel moment, riscurile politice și militare ar fi chiar mai mari decât înainte. Sancțiunile diplomatice și economice internaționale împotriva Chinei ar fi crescut, la fel ca și așteptările opiniei publice chineze. Taiwanul ar fi avut timp să-și mobilizeze forțele și să-și desfășoare apărarea planificată, Statele Unite ar fi avut timp să-și desfășoare forțele în bazele din Japonia și în locațiile operaționale din Filipine, iar forțele armate japoneze și filipineze ar fi avut timp să-și pregătească propriile apărări. Forțele americane s-ar fi putut desfășura chiar pe teritoriul Taiwanului. Ceea ce înainte era o operațiune militară dificilă pentru Armata Populară de Eliberare ar fi devenit practic imposibilă.

Șoc, nu uimire

Ca alternativă la o secvență de escaladare care consumă mult timp și prezintă o probabilitate ridicată de eșec, China ar putea lua în considerare un atac surpriză asupra Taiwanului. Obiectivul său ar fi acela de a prelua rapid controlul asupra insulei principale, înainte ca ajutorul american să poată ajunge, descurajând astfel Statele Unite de la ceea ce ar fi o contrainvazie dificilă. China ar miza, de asemenea, pe faptul că ar putea rezista sancțiunilor economice internaționale atâta timp cât acestea ar rămâne în vigoare.

Cu toate acestea, o invazie surpriză prezintă riscuri semnificative proprii. Pentru a păstra elementul surprizei, forța de invazie și sprijinul acesteia trebuie să aibă o amploare mai redusă decât o mobilizare completă a armatei chineze. Dacă China ar folosi ca acoperire un exercițiu de rutină al Armatei Populare de Eliberare (PLA) în jurul Taiwanului, ar trebui totuși să utilizeze o forță mai mică pentru a menține iluzia că planifică un exercițiu, nu o invazie. Așa cum a învățat Rusia în 2022, înainte de atacul său asupra Ucrainei, pregătirile militare la scară largă sunt greu de ascuns. Planificatorii chinezi nu ar putea fi siguri că rețelele de comunicații ale Chinei nu au fost penetrate de serviciile de informații taiwaneze sau americane, așa cum s-a întâmplat în cazul Rusiei. Chiar dacă comunicațiile ar fi sigure, deplasarea forțelor majore, pregătirile logistice și măsurile precum eliberarea spațiului aerian și stabilirea zonelor de securitate ar fi detectabile. Analiștii de informații pot distinge întărirea forțelor în timp de pace de pregătirile pentru invazie. Câteva zile de avertisment ar oferi suficient timp forțelor armate taiwaneze să-și deplaseze trupele și să instaleze obstacole pe plajele și terenurile de debarcare pe care se pregătesc de mult timp să le apere. Și Statele Unite ar avea un preaviz mai mult decât suficient pentru a-și înarma și desfășura forțele navale și aeriene substanțiale în regiune și pentru a consolida apărarea bazelor sale înainte ca invazia să poată începe.

Citește și:

Premierul chinez Li Qiang cere cooperare globală în domeniul IA: „Lumea riscă să piardă controlul asupra tehnologiei”

Odată ce atacul ar fi început, China s-ar confrunta cu dezavantaje suplimentare. Un atac surpriză ar elimina opțiunea unei campanii premergătoare invaziei menite să asigure superioritatea aeriană și maritimă și să slăbească apărarea de coastă. Forța de invazie ar trebui, prin urmare, să-și croiască drumul prin Strâmtoarea Taiwan, iar orice forțe care ar debarca s-ar confrunta cu apărarea bine înrădăcinată și bine aprovizionată, la întreaga sa putere. Majoritatea pregătirilor pentru valurile de atac ulterioare ar trebui, de asemenea, amânate până la lansarea primului atac. Aceasta înseamnă că adunarea și îmbarcarea unităților pentru atacurile ulterioare ar fi mai lente și s-ar desfășura sub foc inamic. În operațiunile amfibii și aeropurtate, primul atac nu face decât să stabilească un cap de pod. Abia întăririle ulterioare sunt cele care avansează pentru a asigura teritoriul, inclusiv porturile și aerodromurile, și apoi pentru a învinge forțele care contraatacă și a ocupa zona. Orice factor care reduce viteza sau dimensiunea forțelor de urmărire pune în pericol succesul invaziei.

În cele din urmă, China nu ar avea nicio garanție că elementul surprizei ar oferi forțelor sale, mai mici și cu o mobilizare mai lentă, un avantaj suficient pentru a cuceri Taiwanul.

Pierderea terenului

Balanța militară devine din ce în ce mai puțin favorabilă Chinei, diminuând și mai mult perspectivele unei operațiuni militare de succes împotriva Taiwanului. Statele Unite acumulează experiență de luptă și dezvoltă și desfășoară noi generații de sisteme maritime, aeriene și de armament care exploatează vulnerabilitățile Armatei Populare de Eliberare. Taiwanul își îmbunătățește apărarea, inspirat de rezistența Ucrainei față de invazia Rusiei. Japonia și Filipinele își intensifică propriile măsuri de securitate ca răspuns la agresiunea chineză.

Războiul cu Iranul a scos în evidență câteva dintre avantajele Washingtonului. Grupurile de luptă ale Marinei SUA operau în raza de acțiune a rachetelor iraniene, iar atât China, cât și Rusia încercau să urmărească navele americane și să transmită informațiile către Iran; cu toate acestea, în cele aproape șase săptămâni de lupte care au precedat încetarea focului din 8 aprilie, nicio rachetă cu rază lungă de acțiune nu a lovit o navă americană. Beijingul trebuie să se întrebe acum cât de eficiente ar fi propriile sale sisteme de rachete împotriva navelor de război americane. Comandanții și forțele militare americane au acumulat, de asemenea, experiență suplimentară în desfășurarea unor atacuri aeriene și maritime complexe, pe distanțe lungi; în același timp, mulți comandanți chinezi de rang înalt au puțină experiență operațională, mai ales după recentele epurări ale conducerii militare efectuate de liderul chinez Xi Jinping. Mai mult, contrar temerilor exprimate de unii analiști, războiul cu Iranul nu a costat Statele Unite prea multe dintre armele de precizie de care ar avea nevoie pentru a apăra Taiwanul. La momentul redactării acestui articol, forțele americane au folosit doar o mică parte din stocul lor de rachete antinavale împotriva navelor iraniene, iar submarinele americane au lansat o singură torpilă. Deși au folosit un număr mai mare de rachete sol-aer, rămâne o rezervă suficientă pentru apărarea Guamului și a grupurilor de luptă americane.

Câinele-robot și alte drone militare au fost prezentate înainte de începerea exercițiilor militare comune dintre China și Cambodgia. Foto: Profimedia Images

Tendințele militare erau în favoarea Washingtonului și înainte de războiul din Iran. Statele Unite nu au stat cu mâinile în sân în primii ani ai consolidării militare a Chinei. Avioane de vânătoare noi și mai performante, unități aeriene de comandă și control, precum și flote de patrulare maritimă au înlocuit modelele anterioare. Noi generații de rachete antiaeriene și drone de recunoaștere cu rază lungă de acțiune au fost trimise în Pacific. Submarinele au fost dislocate în Guam, unde bazele americane au fost extinse și fortificate. Mai recent, consolidarea militară a Statelor Unite a fost concepută în mod explicit pentru a profita de vulnerabilitățile Chinei. Schimbarea a început în jurul anului 2016, când Departamentul Apărării a descris pentru prima dată în mod public China ca fiind o amenințare serioasă. Aceasta s-a accelerat în 2019, când prima administrație Trump s-a retras din Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune din 1987, permițând Statelor Unite să dezvolte rachete care ar putea lovi ținte din Marea Chinei de Sud și din estul Chinei de pe nave militare și de la baze de lansare din Japonia și Filipine.

Departamentul Apărării a derulat programe de modernizare care contracarează avantajele militare relative ale Chinei. Achizițiile au reflectat prioritățile evidențiate în Strategia de Apărare Națională a SUA din 2018, care includeau arme de lungă distanță și sisteme de apărare antirachetă mai rapide și mai eficiente; capacități îmbunătățite în spațiul cosmic și în spațiul cibernetic; locații de dislocare avansată și baze expediționare mai flexibile, precum și baze avansate și linii de aprovizionare logistică mai bine apărate; și îmbunătățirea continuă a vehiculelor autonome și a ceea ce se numește C4ISR: comandă, control, comunicații și calculatoare, precum și sisteme de informații, supraveghere și recunoaștere. Armata SUA și-a îmbunătățit rapid sistemele de rachete de atac terestru cu rază lungă de acțiune, și-a extins prezența în Filipine și în arhipelagul Ryukyu, a consolidat avantajul substanțial al flotei sale de submarine față de sistemele antisubmarine ale Chinei și a dezvoltat sisteme spațiale mai rezistente, precum sateliții GPS III rezistenți la bruiaj. Toate aceste capacități sunt concepute special pentru a contracara forțele militare consolidate ale Chinei în cazul unui conflict privind Taiwanul.

Investițiile recente ale SUA profită, de asemenea, de evoluțiile din domeniul tehnologiei militare care favorizează Statele Unite și Taiwanul. Una dintre acestea o reprezintă rachetele hipersonice cu rază lungă de acțiune. Atât China, cât și Statele Unite desfășoară aceste rachete, care nu pot fi interceptate de sistemele actuale de apărare antirachetă și pot lovi ținte fixe - aerodromuri, centre de comandă, baze navale, radare, centre de control spațial și armament. Prin urmare, întreaga infrastructură militară din sud-estul Chinei, care ar susține o invazie a Taiwanului, se află în pericol. Beijingul a desfășurat sisteme de apărare aeriană performante în jurul acestor locații, dar rachetele hipersonice americane lansate de la sol, aflate deja în Pacific (n.r. precum și versiunile aeriene și maritime care vor fi desfășurate în curând), le pot depăși. Sistemele americane ar putea neutraliza rapid cele șapte recife fortificate chineze din Insulele Spratly din Marea Chinei de Sud sau ar putea distruge cheiurile din porturile de-a lungul coastei sudice a Chinei, de pe care forțele de invazie chineze ar fi îmbarcate pentru a invada Taiwanul. Chiar și fără rachete hipersonice, Statele Unite și Israelul au neutralizat în câteva ore cea mai mare parte a sistemelor de apărare aeriană ale Iranului - care se bazează pe aceeași tehnologie rusă ca și cele ale Chinei - folosind atacuri electronice, cibernetice și directe. Adăugarea rachetelor hipersonice la capacitatea de atac americană creează un avantaj care va persista cel puțin un deceniu, până când vor putea fi desfășurate noi generații de sisteme de apărare aeriană - la dezvoltarea cărora Statele Unite dețin, de asemenea, un avans.

Geografia conflictului privind Taiwanul oferă Statelor Unite un avantaj suplimentar. Atacurile de lungă distanță împotriva țintelor mobile, atât pe uscat, cât și pe mare, sunt mai dificile decât cele împotriva țintelor fixe. Urmărirea acestora este complicată, iar tehnologia utilizată pentru ghidarea rachetelor către ținte este vulnerabilă la contramăsuri. Navele americane și sistemele terestre mobile pe care China ar trebui să le neutralizeze dacă ar invada Taiwanul sunt răspândite pe o distanță de mii de mile - de la Guam până la Insulele Ryukyu, de la Kyushu până la Luzon. Cele mai importante ținte mobile chineze pe care Statele Unite le-ar ataca sunt cele câteva zeci de forțe de invazie amfibie care traversează Strâmtoarea Taiwanului, cu o lățime de mai puțin de 100 de mile, și care manevrează de-a lungul a câteva sute de mile de coastă chineză situată vizavi de Taiwan. Această concentrare ar face ca sistemele americane de recunoaștere și atac la distanță lungă să fie mult mai eficiente decât sistemele chineze care încearcă să acopere o zonă mult mai extinsă.

În luna februarie, armata chineză a testat cu succes o nouă rachetă hipersonică cu rază medie de acțiune numită DF-27. Foto: Profimedia Images

Tendințele tehnologice în domeniul apărării terestre sunt, de asemenea, în favoarea Taiwanului. În ultimii trei ani, Ucraina a dezvoltat noi tactici devastatoare pentru apărarea teritoriului național. Dronele au făcut ca operarea în formațiuni mari a forțelor terestre atacatoare să devină sinucigașă. Apărătorii ucraineni, hotărâți, inovatori și capabili să se adapteze rapid, au ținut în frâu forțele rusești, superioare numeric. Dronele ucrainene s-au dovedit, de asemenea, eficiente într-o zonă maritimă restrânsă împotriva navelor de suprafață, forțând Flota Rusiei din Marea Neagră să se retragă la baza sa.

Folosind metode similare celor ale Ucrainei, forțele maritime și terestre taiwaneze ar avea un avantaj în apărarea insulei. Navele amfibii chineze, care trebuie să se apropie de țărm pentru a descărca ambarcațiunile de debarcare și elicopterele, ar fi extrem de vulnerabile la atacurile cu drone și rachete cu rază scurtă de acțiune. Orice unitate a unei forțe de asalt chineze care ar reuși să ajungă pe țărm ar fi, de asemenea, vulnerabilă la sistemele de apărare taiwaneze echipate cu drone, întărite de artilerie îngropată și ascunsă. Acestea ar avea dificultăți în a avansa dincolo de capetele de pod pentru a captura orașele și porturile taiwaneze. Taiwanul se pregătește să organizeze o apărare centrată pe drone: accentul său se mută de la platformele tradiționale - nave, aeronave și tancuri - către extinderea arsenalului său de drone și rachete. În noiembrie 2025, guvernul taiwanez a propus un buget special de apărare de 40 de miliarde de dolari, pe o perioadă de opt ani, destinat acestor arme. Chiar dacă principalul partid de opoziție va reuși să reducă valoarea acestui buget, cheltuielile suplimentare și producția industrială vor oferi totuși armatei taiwaneze o capacitate defensivă mult mai mare decât cea de care dispune în prezent. Așa cum a demonstrat Ucraina, o forță numeric inferioară care utilizează aceste sisteme de arme poate opri un invadator. Iar așa cum a demonstrat Iranul prin închiderea Strâmtorii Ormuz, o armată inferioară poate, de asemenea, să împiedice o forță aeriană și maritimă mai mare și mai puternică să opereze liber în apropierea țărmurilor sale.

Măsurile recente luate de Japonia și Filipine subminează și mai mult capacitatea Chinei de a invada cu succes Taiwanul. Îngrijorați de agresiunea chineză, liderii japonezi au consolidat politicile de securitate ale țării lor. Prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat la sfârșitul anului trecut că o operațiune militară chineză împotriva Taiwanului ar reprezenta o „situație care ar pune în pericol supraviețuirea” Japoniei. În ultimul deceniu, Japonia și-a majorat bugetul de apărare, a achiziționat arme de contraatac cu o rază de acțiune care acoperă estul Chinei și a amplasat fortificații aeriene și navale în Insulele Ryukyu, suficient de puternice pentru a împiedica forțele aeriene și navale chineze să pătrundă în Pacific. Și liderii filipinezi au devenit tot mai circumspecți față de China sub administrația președintelui Ferdinand Marcos Jr., ales în 2022. Filipinele au contestat incursiunile Chinei în apele disputate din Marea Chinei de Sud, iar în 2022 au autorizat modernizarea instalațiilor militare pe care Statele Unite le operează pe teritoriul lor, în temeiul Acordului de cooperare consolidată în domeniul apărării din 2014 dintre cele două țări. Washingtonul a alocat aproximativ 100 de milioane de dolari pentru aceste proiecte.

Trebuie menținut cursul

Cel puțin în următorul deceniu, tendințele favorabile în domeniul armelor hipersonice, al sistemelor de drone, al războiului electronic și al războiului cibernetic plasează Statele Unite, aliatele și partenerii săi într-o poziție puternică pentru a descuraja China să lanseze un atac asupra Taiwanului. China ar avea nevoie de cheltuieli militare mult mai mari pentru a depăși aceste avantaje. Cu toate acestea, aceste tendințe pozitive nu se mențin de la sine. Tehnologia războiului nu stă pe loc, iar menținerea descurajării va necesita investiții în inovare, în special în operațiunile spațiale și în sistemele de inteligență artificială. Taiwanul, Statele Unite, Japonia și Filipinele trebuie să continue să aloce resurse, să se angajeze în planificări și exerciții militare eficiente și să răspundă la acțiunile agresive ale Chinei. Atunci când China fortifică un alt recif în Marea Chinei de Sud, Statele Unite trebuie să desfășoare mai multe rachete hipersonice pe insula Palawan din Filipine. Atunci când China închide spațiul aerian și maritim din jurul Taiwanului pentru demonstrații de armament, Statele Unite, Japonia și Filipinele trebuie să riposteze cu propriile exerciții de tragere cu muniție reală. Atunci când China protestează împotriva trecerii navelor militare americane prin Strâmtoarea Taiwan, Statele Unite trebuie să trimită și mai multe nave prin această zonă.

Militari chinezi în timpul unui exercițiu. Foto: Profimedia Images

Atâta timp cât Taiwanul și apărătorii săi își mențin cursul actual, decalajul dintre aspirațiile Chinei și capacitatea sa de a le realiza nu va face decât să crească în anii următori. Retorica publică a Beijingului va continua să sublinieze hotărârea sa de a îndeplini misiunea istorică de a cuceri Taiwanul, dar liderii chinezi vor recunoaște că cucerirea Taiwanului nu este realistă pe termen scurt. Ei vor înțelege că este periculos să bazeze legitimitatea guvernului pe un obiectiv pe care acesta nu îl poate atinge. Va exista în continuare o competiție între China autoritară, cu economia sa dirijată de stat și mercantilismul agresiv, și Statele Unite, Japonia, Filipine și Taiwan, țări democratice, precum și ceilalți aliați și parteneri ai acestora, cu economiile lor de piață și angajamentul față de sistemul economic internațional. Dar aceasta va fi o competiție în primul rând economică și ideologică, nu una militară.

Menținerea unei competiții stabile și pașnice necesită ca atât Beijingul, cât și Washingtonul să-și schimbe modul în care percep și vorbesc despre echilibrul militar. China trebuie să recunoască riscurile ridicate și probabilitatea scăzută de succes a unui atac asupra Taiwanului și să-și modereze laudele naționaliste privind puterea militară și afirmațiile exagerate cu privire la slăbiciunea americană. Statele Unite trebuie să continue să acorde atenție și resurse menținerii avantajului lor militar și să dea dovadă de încredere în propriile capacități, în loc să dea crezare avertismentelor alarmiste și hiperbolice privind o înfrângere iminentă. Dacă toate părțile recunosc realitatea militară, pot evita un conflict deschis - și chiar pot păstra posibilitatea unei cooperări care să le aducă beneficii tuturor, concluzionează Foreign Affairs.

Editor : C.A.