Cum arată iubita scafandrului britanic pe care Elon Musk îl acuză de pedofilie și că „a violat copii”

După ce Elon Musk l-a acuzat de mai multe ori că ar fi pedofil și chiar că ar fi „violat copii”, iubita scafandrului britanic Vernon Unsworth s-a decis să vorbească cu presa, pentru a face lumină în acest scandal bizar.

Woranan Ratrawiphukkunand, manichiuristă de profesie, care are propriul salon de înfrumusețare, a dezvăluit că are 40 de ani și că relația ei cu scafandrul britanic este una de durată. Cei doi sunt împreună de șapte ani, de pe vremea când ea avea 33 de ani. Chiar dacă diferența dintre ei este de 23 de ani, Unsworth având 63 de ani, relația este una cât se poate de legală, spune femeia. Cei doi s-au întâlnit pe vremea când Ratrawiphukkunand, de origine thailandeză, lucra la un restaurant din Marea Britanie.

Elon Musk l-a acuzat pe scafandrul britanic că s-a căsătorit cu o „mireasă-copil”, în vârstă de 12 ani.

„Vern este un om bun. Foarte rar are discuții în contradictoriu cu cineva, toată lumea îl iubește. Ne-am petrecut împreună ultimii 7 ani. Nu mai vreau să fac alte comentarii. Nu am nimic să-i transmit lui Musk. (...) Știu ce fel de persoană este Vern. Dacă nu ar fi un om bun, nu am mai fi împreună după șapte ani”, a spus femeia.

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a fost nevoit să-și ceară scuze după ce l-a numit „pedofil” pe Unsworth, într-un mesaj pe Twitter. Scafandrul britanic este unul dintre salvatorii copiilor blocați în peștera din Thailanda. Acesta cunoaște bine peșterile din zona respectivă și le-a oferit informații valoroase oamenilor care s-au aventurat în grotă, pentru a-i salva pe cei 12 copii și antrenorul acestora.

Însă Musk a reluat acuzațiile, pe Twitter și într-un mail trimis unui jurnalist, pe care acesta l-a publicat. Musk l-a acuzat pe Unsworth că s-ar fi mutat în Thailanda pentru că această țară este cunoscută pentru traficul de minorii și l-a numit „violator de copii”.

Scafandrul britanic neagă toate aceste acuzații și a anunțat că a început procedurile legale pentru a-l acționa în judecată pe Musk.

