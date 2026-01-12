Cum consolidează „doctrina Donroe” viziunea lui Xi Jinping asupra puterii în Asia: „Foarte convenabil pentru Beijing”

Cu doar câteva ore înainte ca trupele speciale americane să-l captureze pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, într-un raid îndrăzneț, un înalt oficial chinez se întâlniseră cu liderul venezuelean la palatul prezidențial, într-un gest de sprijin pentru unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Beijingului din emisfera vestică, notează The New York Times.

Viteza cu care forțele americane au acționat ulterior pentru a-l captura pe Maduro a transmis un mesaj clar Beijingului cu privire la limitele influenței sale într-o regiune pe care Washingtonul o tratează ca pe o parte a sa. China riscă acum să piardă teren în Venezuela după asaltul de sâmbătă din Caracas, în ciuda investițiilor de zeci de ani și a împrumuturilor de miliarde de dolari.

Dar atacul întărește și un raționament mai amplu, care în cele din urmă favorizează viziunea președintelui Xi Jinping asupra Chinei și statutului acesteia în Asia: atunci când țările puternice își impun voința în apropierea granițelor lor, celelalte tind să se retragă.

Casa Albă a încadrat operațiunea Maduro ca parte a unei doctrine Monroe actualizate sau, așa cum a descris-o președintele american Donald Trump, „doctrina Donroe”. Un glob împărțit în sfere de influență – cu Statele Unite dominând emisfera vestică și China afirmându-și supremația în Asia-Pacific – și în care puterea dă dreptul, indiferent de regulile comune, ar putea avantaja Beijingul în mai multe moduri.

Ar putea ține Statele Unite și forțele militare ale acestora departe de Asia. Și ar putea submina criticile Washingtonului la adresa Beijingului atunci când forțele chineze se strecoară prin apele disputate ale Mării Chinei de Sud și amenință Taiwanul, insula democratică pe care China o revendică ca fiind a sa.

Atacul asupra Caracasului „erodează și mai mult normele împotriva utilizării forței de către marile puteri, care s-au slăbit constant în ultimele două decenii, ceea ce este foarte convenabil pentru Beijing”, a declarat Rush Doshi, expert în China la Universitatea Georgetown și la Consiliul pentru Relații Externe. „Mai important, dacă acest lucru distrage atenția Statelor Unite, ținându-ne ocupați în Venezuela, cu atât mai bine pentru Beijing.”

Beijingul critică de mult timp ceea ce numește strategia Americii de izolare a Chinei, care include staționarea de trupe în Japonia și Coreea de Sud și desfășurarea de nave militare americane în Strâmtoarea Taiwan și Marea Chinei de Sud. De asemenea, a criticat măsurile luate de Washington pentru a aprofunda relațiile de securitate cu India și pentru a ajuta Australia să dezvolte submarine cu propulsie nucleară.

„China este o țară mare”

Xi Jinping a descris China ca un pilon de încredere și puternic în regiune, în contrast cu Statele Unite, în timp ce încerca să atragă vecinii de partea sa într-un război comercial cu președintele Trump.

Într-un discurs ținut la o conferință de nivel înalt a Partidului Comunist privind diplomația regională, liderul chinez a cerut ca regiunea să fie guvernată de „valori asiatice”, lanțuri de aprovizionare asiatice și un model de securitate asiatic în care țările să împărtășească „bunăstarea și necazurile”.

Luni, Xi Jinping a subliniat încă o dată contrastul dintre atacul administrației Trump și „diplomația de vecinătate” a Chinei, în cadrul unei întâlniri cu președintele Lee Jae Myung al Coreei de Sud, la Beijing. Acesta, prezentând China ca o putere mare binevoitoare, a afirmat că Beijingul și Seulul au reușit să atingă „armonia fără uniformitate” prin „rezolvarea diferențelor prin dialog și consultare”.

De fapt, China nu a ezitat să-și folosească puterea economică masivă pentru a exercita presiuni și armata sa modernă și numeroasă pentru a-și intimida vecinii.

Chiar săptămâna trecută, China a lansat peste două duzini de rachete cu rază lungă de acțiune în apele din jurul Taiwanului și a înconjurat insula cu bombardiere, avioane de vânătoare și nave de război într-o demonstrație de forță de două zile menită să intimideze conducerea insulei. China a pedepsit, de asemenea, Japonia din punct de vedere economic pentru sprijinul arătat Taiwanului.

Asta nu înseamnă că Beijingul își ajustează abordarea față de Taiwan în funcție de evenimentele din Venezuela. Liderii chinezi au tratat de mult timp insula ca pe o problemă internă care trebuie rezolvată în propriile condiții, independent de acțiunile SUA în alte părți.

China a fost uneori explicită cu privire la modul în care își percepe puterea în propria vecinătate. La o întâlnire cu oficiali din Asia de Sud-Est în 2010, pe tema Mării Chinei de Sud, ministrul de externe al Chinei de atunci, Yang Jiechi, a declarat: „China este o țară mare, iar celelalte sunt țări mici, și acesta este pur și simplu un fapt”.

Această viziune directă asupra puterii ajută la explicarea atât a încrederii Chinei în Asia, cât și a vulnerabilității sale în alte regiuni, așa cum a demonstrat clar Venezuela, notează sursa citată.

China nu va renunța ușor la America Latină, o regiune în care Beijingul și-a extins influența economică și politică de ani de zile, cumpărând soia și minerale și investind în porturi, rețele de telecomunicații și infrastructură spațială. China s-a aliniat cu Brazilia, Columbia și, bineînțeles, Venezuela, fiind dispusă să se opună intimidărilor Washingtonului.

Condusă de lideri socialiști puternici care au îndrăznit să sfideze Statele Unite, Venezuela împărtășea o afinitate ideologică cu liderii comuniști chinezi. Națiunea sud-americană a fost cel mai mare beneficiar de împrumuturi chinezești din regiune și cel mai mare cumpărător de echipament militar chinezesc. În 2023, Beijingul a ridicat relațiile bilaterale cu Caracas la unul dintre cele mai înalte niveluri, cunoscut sub numele de „parteneriat strategic în orice condiții”.

„O bătaie de cap care merită”

Interesul Chinei în această țară, care include împrumuturi restante în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari, ar putea fi acum la mila administrației Trump, care a indicat duminică că va exercita presiuni asupra conducerii Venezuelei prin impunerea unei „carantine” militare asupra exporturilor de petrol ale țării.

Pentru Beijing, momentul atacului de sâmbătă nu a făcut decât să agraveze situația. Trimisul special al Chinei pentru afaceri latino-americane, Qiu Xiaoqi, s-a întâlnit cu Nicolas Maduro la Caracas, la Miraflores, palatul prezidențial, vineri dimineață, întâlnirea lor fiind difuzată de posturile locale de televiziune.

„Statele Unite au întreprins această acțiune într-un moment în care delegația Chinei se afla în vizită în Venezuela. Pentru China, este foarte jenant”, a declarat Wu Xinbo, decanul Institutului de Studii Internaționale al Universității Fudan din Shanghai. El a afirmat că atacul va afecta relațiile dintre Washington și Beijing.

Faptul că acest incident a avut loc în timpul vizitei delegației chineze indică, de asemenea, un potențial eșec al serviciilor de informații și al diplomaților chinezi, a declarat Ja Ian Chong, profesor asociat de științe politice la Universitatea Națională din Singapore.

Beijingul a condamnat atacul SUA și s-a declarat „profund șocat” de „utilizarea flagrantă a forței”. Totodată, Xi Jinping a criticat luni ceea ce a numit „acțiuni unilaterale de intimidare” care, potrivit lui, „subminează grav ordinea internațională”.

Nu este clar cât de multe contacte a avut Beijingul cu Caracasul de când Maduro a fost destituit. Chiar dacă cele două administrații au rămas apropiate, China a devenit frustrată de corupția și gestionarea defectuoasă a resurselor țării de către guvernul Maduro, care a venit la putere în 2013, spun analiștii. Pe măsură ce s-au acumulat miliarde de dolari în împrumuturi neplătite, China a încetat efectiv să mai acorde împrumuturi Caracasului în urmă cu mai bine de opt ani.

„Venezuela este acum o bătaie de cap pentru China, dar este o bătaie de cap care merită”, a declarat Ryan C. Berg, directorul Programului pentru America și șeful Inițiativei pentru viitorul Venezuelei la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Beijingul îl considera pe Maduro un clovn complet, dar, în multe privințe, el a fost clovnul lor atâta timp cât a rămas la putere.”

