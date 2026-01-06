Live TV

O nouă reacție dură a Chinei față de operațiunea specială a SUA în Venezuela. Ce avertisment transmite Beijingul

Data publicării:
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
Mao Ning, purtătorul de cuvânt al MAE chinez. Foto: Profimedia Images

China a acuzat, marţi, Statele Unite că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în cazul Venezuelei, afirmând că nicio ţară nu se poate autoproclama arbitru al ordinii juridice globale, informează EFE, potrivit Agerpres. 

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a declarat într-o conferinţă de presă că acţiunile Washingtonului în Venezuela „încalcă grav dreptul internaţional şi normele fundamentale care guvernează relaţiile internaţionale”, referindu-se la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro în timpul unei operaţiuni militare americane.

„Nicio ţară nu îşi poate plasa normele interne mai presus de dreptul internaţional”, a subliniat Mao, adăugând că Statele Unite, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, „au ignorat preocupările serioase ale comunităţii internaţionale şi au călcat în picioare în mod arbitrar suveranitatea, securitatea şi drepturile şi interesele legitime ale Venezuelei”.

Purtătorul de cuvânt a reiterat că Beijingul „se opune ferm” acestor acţiuni şi a susţinut că „problemele internaţionale nu ar trebui rezolvate prin utilizarea forţei”, deoarece, a indicat ea, „abuzul de mijloace militare duce doar la crize mai mari”.

În acest context, Mao a afirmat că „ţările mari, în special, nu ar trebui să acţioneze ca şi cum ar putea fi poliţia lumii” şi a subliniat că „niciun stat nu are dreptul să se autoproclame arbitru al dreptului internaţional”.

„China respectă suveranitatea şi independenţa Venezuelei şi respectă măsurile adoptate de guvernul venezuelean în conformitate cu Constituţia şi legile sale”, a adăugat purtătoarea de cuvânt, întrebată despre situaţia politică internă a ţării în urma numirii lui Delcy Rodriguez ca preşedinte interimar după capturarea lui Maduro.

În ceea ce priveşte procedurile judiciare iniţiate în Statele Unite împotriva preşedintelui venezuelean, Mao a declarat că Washingtonul „a ignorat statutul de şef de stat al preşedintelui Maduro” şi că supunerea sa la proceduri judiciare interne americane „încalcă grav suveranitatea naţională a Venezuelei şi subminează grav normele fundamentale ale relaţiilor internaţionale”.

„China îndeamnă Statele Unite să-l elibereze imediat pe preşedintele Maduro şi pe soţia sa şi să le garanteze siguranţa personală”, a adăugat el.

Mao a concluzionat că China va continua să apere „respectul pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a tuturor ţărilor” şi a pledat pentru „rezolvarea diferendelor şi disputelor dintre state prin dialog şi consultare prin mijloace paşnice”.

 

 

