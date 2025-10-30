Live TV

Decizia lui Trump de a renunța la monedele de un cent provoacă haos în comerțul din SUA

Data publicării:
A 1 cent American dollar coin lies on the American flag. The currency is one cent over the flag of the United States
Trump a anunţat în februarie că SUA nu va mai bate monede de un cent. Sursa foto: Profimedia Images
Băncile și comercianții din Statele Unite se confruntă cu o penurie de monede de un cent, după decizia președintelui Donald Trump de a opri producția acestora. Lipsa bănuților provoacă haos în comerțul american, unde magazinele sunt nevoite să rotunjească prețurile, iar băncile raționalizează ultimele stocuri.

Lanţul de magazine de proximitate Sheetz a devenit atât de disperat după monede de un cent încât a derulat o promoţie care oferea o băutură răcoritoare gratuită clienţilor care aduc 100 de bănuţi. Un alt comerciant cu amănuntul spune că lipsa monedelor de un cent va ajunge să-l coste milioane anul acesta, din cauza necesităţii de a rotunji în jos pentru a evita procesele.

„Nu aşa ne-am dorit să meargă lucrurile”

Problema monedelor de un cent a început la sfârşitul verii şi se agravează pe măsură ce ţara se îndreaptă spre sezonul cumpărăturilor de sărbători.

Desigur, niciun comerciant cu amănuntul sau bancă nu a cerut ca moneda de un cent să rămână. Monedele de un cent, în special cele vrac, sunt grele şi sunt de cele mai multe ori folosite exclusiv pentru a le oferi clienţilor rest. Dar decizia bruscă de a scăpa de monedă a venit fără îndrumări din partea guvernului federal. Multe magazine au fost lăsate să implore americanii să plătească în rest exact.

"Susţinem eliminarea monedei de un cent de 30 de ani. Dar nu aşa ne-am dorit să meargă lucrurile", a declarat Jeff Lenard de la Asociaţia Naţională a Magazinelor de Proximitate.

Trump a anunţat pe 9 februarie că SUA nu va mai bate monede de un cent, invocând costurile ridicate. Atât penny-ul, cât şi moneda de 5 cenţi au fost mai scumpe de produs decât valorează de câţiva ani, în ciuda eforturilor Monetăriei SUA de a reduce costurile. În 2024, Monetăria SUA a cheltuit 3,7 cenţi pentru a produce un bănuţ de un cent, conform celui mai recent raport anual al său, şi cheltuieşte 13,8 cenţi pentru a produce o monedă de 5 cenţi.

Ce se întâmplă cu monedele de 5 cenți

Departamentul Trezoreriei a declarat în luna mai că plasează ultima comandă de discuri metalice goale care sunt bătute în monede. În iunie, ultimele monede de 5 cenţi au fost bătute, iar până în august, acestea au fost distribuite băncilor şi companiilor de service pentru vehicule blindate.

Troy Richards, preşedinte şi director operaţional la Guaranty Bank & Trust Co., cu sediul în Louisiana, a declarat că a trebuit să se chinuie să aibă suficiente monede de 5 cenţi la îndemână pentru clienţii săi din august. "Am primit un anunţ prin e-mail de la Rezerva Federală că livrările de penny vor fi reduse. Habar n-aveam că acele livrări se terminaseră deja pentru noi", a spus Richards.

Richards a spus că cei 1.800 de dolari în penny pe care îi avea banca au dispărut în două săptămâni. Sucursalele sale păstrează cantităţi mici de penny pentru clienţii care au nevoie să încaseze cecuri, dar asta e tot.

3,23 miliarde de penny în 2024

Monetăria SUA a emis 3,23 miliarde de penny în 2024, ultimul an complet de producţie, mai mult decât dublu faţă de a doua cea mai bătută monedă din ţară: sfertul de dolar ("quarter"). Dar problema cu monedele de un cent este că sunt emise, oferite ca rest şi rareori recirculate înapoi în economie. Americanii îşi depozitează bănuţii în borcane sau îi folosesc pentru decorare. Acest lucru obligă Monetăria să producă sume semnificative de penny în fiecare an.

Se aşteaptă ca guvernul să economisească 56 de milioane de dolari nebătând monede de un cent, potrivit Departamentului Trezoreriei. În ciuda pierderilor la penny, Monetăria este profitabilă pentru guvernul SUA prin producţia de alte monede circulante, precum şi prin seturi de monede comemorative care atrag colecţionarii numismatici. În 2024, Monetăria SUA a realizat un profit de 182 de milioane de dolari.

Statele Unite nu sunt prima ţară care a renunţat la monedele cu denominaţii mici sau a întrerupt utilizarea monedelor expirate. Guvernele altor ţări au redus utilizarea monedelor lor expirate pe o perioadă de mai mulţi ani. De exemplu, Canada a anunţat că va elimina moneda sa de un cent în 2012, renunţând la tranzacţiile în numerar de un cent începând cu 2013 şi încă răscumpără şi reciclează monedele de un cent un deceniu mai târziu. De asemenea, procesul de conversie a monedelor britanice într-un sistem de 100 de pence la o liră sterlină a durat o mare parte din anii 1960 şi începutul anilor 1970.

