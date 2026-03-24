Diplomația secretă din spatele schimbării de atitudine a lui Trump față de Iran. De ce și-a amânat președintele SUA utimatumul

Miniștrii de Externe din Egipt, Turcia, Arabia Saudită și Pakistan s-au reunit, joi, înainte de zori, la Riad, pentru discuții menite să găsească o rampă de acces diplomatică la războiul din Iran. Însă exista o mare problemă, potrivit oficialilor arabi implicați în discuții: găsirea unui omolog în Iran cu care să negocieze, potrivit Wall Street Journal.

Discuții cu ușile închise

La începutul săptămânii trecute, Israelul l-a ucis pe șeful securității naționale a Iranului, Ali Larijani, care fusese considerat un partener viabil ce putea interacționa cu Occidentul.

Oficiali ai serviciilor secrete egiptene au reușit să deschidă o legătură cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran - gruparea paramilitară care protejează regimul iranian și este cea mai puternică entitate politică și de securitate a țării - și au înaintat o propunere de încetare a ostilităților timp de cinci zile pentru a consolida încrederea în acordarea unui armistițiu, au declarat unii dintre oficiali.

Aceste discuții au pus bazele unei inversări bruște a situației la peste 11.000 de kilometri distanță, în Florida.

Sâmbătă seară, președintele Trump, care a petrecut weekendul la clubul său Mar-a-Lago, a dat Iranului un ultimatum pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore, altfel Armata americană avea să „distrugă” centralele electrice ale țării. Două zile mai târziu, când vestea despre discuțiile de la Riad a ajuns la Casa Albă, Trump s-a întors la 180 de grade, adoptând diplomația cu Teheranul și amânând amenințările sale cu atacurile.

Schimbarea de atitudine a lui Trump, de luni dimineață, a urmat unei serii de discuții cu ușile închise – prin intermediari din Orientul Mijlociu – despre care oficialii americani au spus că le-au dat speranța că este posibil un acord pentru soluționarea conflictului. De asemenea, aceasta a reflectat o dorință tot mai mare a lui Trump și a unora dintre consilierii săi de a pune capăt războiului, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, deoarece președintele se confruntă cu consecințe politice și economice ale conflictului.

„Acestea sunt discuții diplomatice sensibile, iar SUA nu vor negocia prin intermediul presei”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. „Aceasta este o situație incertă, iar speculațiile despre întâlniri nu ar trebui considerate finale până când nu sunt anunțate oficial de Casa Albă”, a completat ea.

Anunțul lui Trump că va amâna cu cinci zile atacurile asupra centralelor electrice iraniene a declanșat o creștere a pieței bursiere, oferindu-i președintelui un mic răgaz după săptămâni de dificultăți pe Wall Street.

Indicele Dow Jones Industrial Average și S&P 500 au înregistrat cele mai mari creșteri pe o zi de la începutul lunii februarie. Țițeiul Brent, indicele de referință internațional, a încheiat sesiunea în scădere cu 11%, puțin sub 100 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel din 11 martie.

Însă mediatorii arabi și-au exprimat în privat scepticismul cu privire la faptul că SUA și Iranul ar putea ajunge rapid la un acord, menționând că cele două părți rămân departe de a se întâlni. Afirmația lui Trump conform căreia discuțiile au fost productive a fost întâmpinată cu respingere din partea oficialilor iranieni, care au negat că discuțiile ar fi avut loc.

Ca o condiție pentru orice acord de încheiere a războiului, Iranul cere ca SUA și Israelul să se angajeze să nu lanseze atacuri în viitor. Teheranul face presiuni pentru compensații pentru daunele suferite în timpul războiului. SUA își doresc în continuare ceea ce au cerut de la Iran înainte de începerea războiului: dezmembrarea activității nucleare a Teheranului, suspendarea programului său de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat milițiilor intermediare.

O posibilă întâlnire

Valul de negocieri diplomatice din ultimele zile a determinat discuții preliminare despre o întâlnire față în față în Pakistan sau Turcia la sfârșitul acestei săptămâni între oficiali americani și iranieni, potrivit unor consilieri, precum și altor persoane familiarizate cu situația. Întâlnirea nu a fost încă finalizată, au declarat oficialii.

Trump pare pregătit să încheie un acord, declarând luni reporterilor că unii lideri iranieni ar putea inaugura o eră mai bună a relațiilor dintre SUA și Iran. „Avem de-a face cu niște oameni pe care îi consider foarte rezonabili”, a spus el. „Poate că unul dintre ei va fi exact ceea ce căutăm. Uitați-vă la Venezuela, cât de bine funcționează.”

Trump a aflat sâmbătă pentru prima dată despre potențialul unor discuții cu Iranul și s-a arătat receptiv, potrivit unui înalt oficial al administrației.

Deocamdată, Teheranul se distanțează de discuții. Mohammad-Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian și unul dintre cei mai importanți oficiali rămași în funcție ai țării, a sugerat luni că Teheranul nu este încă pregătit pentru negocieri cu Washingtonul.

„Poporul iranian cere o pedepsire completă și plină de remușcări pentru agresori”, a scris el în engleză la câteva ore după comentariile inițiale ale lui Trump. Nu au existat negocieri cu SUA, a afirmat el, adăugând că un astfel de optimism „este folosit pentru a manipula piețele financiare și petroliere și pentru a scăpa din mlaștina în care sunt prinse SUA și Israelul”.

În timpul discuțiilor secrete de săptămâna trecută, liderii arabi s-au concentrat în special pe deschiderea Strâmtorii Ormuz, calea navigabilă îngustă prin care trec de obicei 20% din exporturile mondiale de petrol.

Oficialii familiarizați cu discuțiile au declarat că aceștia au cerut ca strâmtoarea să fie supravegheată de un comitet neutru, care să permită accesul în siguranță al tuturor navelor. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a răspuns că Iranul ar trebui să perceapă taxe de la navele care tranzitează, așa cum face Egiptul acum cu Canalul Suez, au spus oficialii.

Oficialii din Golf s-au opus ideii de taxe, Arabia Saudită declarând că regatul nu va permite Iranului să aibă controlul asupra operațiunilor din strâmtoare, au spus unii dintre oficiali. Aceștia se temeau că un astfel de acord ar consolida influența iraniană asupra exporturilor de energie din Golf în anii următori.

Mesajele au continuat să fie transmise, Qatarul, Omanul, Franța și Regatul Unit folosind canale secrete, au declarat oficiali europeni și arabi. Printre propunerile vehiculate s-a numărat și cea de a găzdui o întâlnire între lideri de rang înalt americani și iranieni în Pakistan, au spus oficialii, adăugând că SUA au fost rapid încântate de această idee.

SUA ar putea fi reprezentate de trimisii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner, deși există și posibilitatea ca vicepreședintele JD Vance să meargă acolo, dacă se ajunge la un acord, a declarat un oficial american.

Teheranul l-ar putea trimite pe ministrul de Externe Abbas Araghchi la potențiala întâlnire, deși oficialii iranieni au semnalat că nu sunt dornici să repete negocierile eșuate anterioare dintre Araghchi și Witkoff. Nu este clar dacă Ghalibaf ar fi pregătit să părăsească țara în acest moment și să se alăture discuțiilor - mai ales dacă Vance nu ar participa.

Un acord de încetare a ostilităților ar muta atenția asupra a ceea ce SUA au realizat dincolo de deteriorarea gravă a capacităților militare ale Iranului. Analiștii notează că regimul este afectat, dar încă în picioare, controlează încă Strâmtoarea Ormuz și ar putea accesa materialele sale nucleare îngropate adânc sub dărâmături. SUA încă trimit două unități expediționare ale pușcașilor marini în regiune, fiecare cu aproximativ 2.200-2.500 de pușcași marini la bordul a trei nave de război.

Vance a vorbit luni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, au declarat oficialii, deși Netanyahu a confirmat public doar o convorbire cu Trump. Trump a vorbit luni cu șeful Armatei pakistaneze, Asim Munir, a declarat un oficial al administrației.

„Poate eu”

Washingtonul va negocia acum cu un regim iranian mai dur, condus oficial de noul lider suprem Mojtaba Khamenei – ai cărui tată, soție și soră au fost uciși în atacuri aeriene - în timp ce dezacordurile puternice privind viitorul Strâmtorii Ormuz rămân.

Întrebat luni cine va controla strâmtoarea după război, Trump le-a spus reporterilor: „Poate eu - eu și ayatollahul”, a spus președintele SUA, „oricine va fi următorul ayatollah”.

Trump a declarat că SUA au luat legătura cu un înalt oficial iranian despre care a spus că este respectat la Teheran, dar a refuzat să-i dezvăluie numele de teama de a-l pune în pericol.

Nicole Grajewski, cercetătoare în cadrul Programului de Politică Nucleară de la Carnegie Endowment for International Peace, a declarat că Ghalibaf, președintele parlamentului, este unul dintre puținii înalți oficiali rămași care ar putea convinge conducerea politică și pe cei de linie dură ai Iranului să accepte un acord.

Ghalibaf, în vârstă de 64 de ani, este un fost comandant al IRGC, o figură intransigentă, dar uneori s-a poziționat ca un pragmatist, inclusiv în mandatele sale de primar al Teheranului. „Ghalibaf are multă legitimitate în ochii autorităților de securitate”, a spus Grajewski.

