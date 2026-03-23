Video Donald Trump dezvăluie că SUA și Iranul au avut „discuții foarte constructive” și amână atacurile asupra infrastructurii energetice
Președintele american Donald Trump a anunțat luni, 23 martie, că SUA și Iranul „au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte constructive și fructuoase cu privire la o soluționare completă și definitivă a conflictului dintre noi din Orientul Mijlociu”. Mai mult, liderul de la Casa Albă spune că amână atacurile asupra centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile.
„Am plăcerea să vă informez că Statele Unite ale Americii și Iranul au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte constructive și fructuoase cu privire la o soluționare completă și definitivă a conflictului dintre noi din Orientul Mijlociu. AVÂND ÎN VEDERE TONUL ȘI CARACTERUL ACESTOR DISCUȚII APROFUNDATE, DETALIATE ȘI CONSTRUCTIVE, CARE VOR CONTINUA PE PARCURSUL SĂPTĂMÂNII, AM DAT INSTRUCȚIUNI DEPARTAMENTULUI DE RĂZBOI SĂ AMÂNE TOATE ATACURILE MILITARE ÎMPOTRIVA CENTRALELOR ELECTRICE ȘI A INFRASTRUCTURII ENERGETICE IRANIENE PENTRU O PERIOADĂ DE CINCI ZILE, SUB REZERVA SUCCESULUI ÎNTÂLNIRILOR ȘI DISCUȚIILOR ÎN CURS”, a scris cel de-al 47-lea președinte american pe Truth Social.
