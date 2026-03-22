Elicopter prăbușit în Qatar în timpul unui zbor de antrenament: șase morți, printre care și trei turci

Elicopter. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Cel puțin șase persoane aflate la bordul unui elicopter militar al Qatarului au murit într-un accident survenit în apele teritoriale ale statului din Golf, în urma unei „defecțiuni tehnice”, a anunțat guvernul, relatează Al Jazeera.

La bord se aflau șapte persoane, iar Ministerul de Interne al Qatarului a declarat duminică că operațiunile specializate continuă pentru a găsi ultima persoană dispărută.

Duminică dimineață, Ministerul Apărării din Qatar a anunțat pe X că elicopterul a suferit o defecțiune tehnică în timpul unei „misiuni de rutină”, ceea ce a dus la prăbușirea sa în apele teritoriale ale țării.

Nu au fost disponibile informații imediate cu privire la cauza prăbușirii, în afară de defecțiunea tehnică, și nu au existat indicii că accidentul ar fi fost rezultatul unei acțiuni ostile.

Ministerul Apărării a anunțat următoarele nume ale persoanelor decedate: căpitanul (pilotul) Mubarak Salem Daway Al-Marri, sergentul Fahad Hadi Ghanem Al-khayarin și caporalul Mohammed Maher Mohammed din Forțele Armate ale Qatarului; maiorul Sinan Tastekin din Forțele Comune Qatar-Turcia; și colaboratorii civili turci Suleiman Cemra Kahraman și Ismail Anas Can.

În comunicatul ministerului se precizează că operațiunea de căutare a căpitanului (pilot) Saeed Nasser Samekh din cadrul Forțelor Armate ale Qatarului este încă în desfășurare, ministerul adresând „sincere condoleanțe” familiilor victimelor.

Într-o declarație, Ministerul Apărării din Turcia a afirmat că unul dintre soldații săi și doi angajați ai firmei turce de apărare Aselsan au murit în accidentul de elicopter, adăugând că aeronava s-a prăbușit din cauza unei probleme tehnice survenite în timpul unui zbor de antrenament.

Autoritățile din Qatar vor efectua cercetări pentru a stabili cauza exactă a accidentului, se mai precizează în comunicat.

Experții se tem că va urma o „apocalipsă" pe piețele energiei, după atacul cu rachete asupra Qatarului (FT)

Iranul a atacat sursa bogăției Qatarului, care se credea la adăpost de furia Teheranului: cum va influența războiul

