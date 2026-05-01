Live TV

Video Proteste violente de 1 Mai în Turcia: Sute de arestări după ciocniri între poliție și demonstranți la Istanbul

Data publicării:
În întreaga Turcie au manifestat de 1 Mai mii de oameni. Sursa foto: Profimedia Images

Mii de oameni au ieșit în stradă la Istanbul de Ziua Muncii și s-au ciocnit cu forțele de ordine, care au încercat să îi împiedice să ajungă în Piața Taksim, un loc simbolic pentru mișcarea muncitorească. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă, iar sute de persoane au fost arestate în urma confruntărilor.

Circa 370 de oameni au fost arestaţi vineri pentru că au încercat să demonstreze de 1 Mai în Piaţa Taksim din Istanbul, un loc emblematic pentru mişcarea muncitorească turcă, unde guvernul islamist a interzis demonstraţiile de Ziua Muncii încă din 2013.

Un grup de 37 de membri ai HKP, un mic partid de stânga, a fost arestat în timp ce încerca să se apropie de Piaţa Taksim, cu scopul de a revendica dreptul de a demonstra acolo, relatează ziarul Cumhuriyet.

Un alt grup de 20 de muncitori care se îndreptau spre piaţă dintr-o altă zonă a fost, de asemenea, arestat, potrivit postului de televiziune Halk TV.

Guvernoratul Istanbulului, responsabil pentru forţele de securitate, a anunţat joi că protestele, marşurile şi evenimentele publice vor fi interzise pe tot parcursul zilei de 1 mai 2026 în patru cartiere, între care şi în Beyoglu, unde se află Piaţa Taksim din centrul oraşului.

Autorităţile au restricţionat transportul maritim între ţărmul european, unde este situată piaţa respectivă, şi ţărmul asiatic, unde sunt singurele două zone în care guvernul a autorizat manifestaţiile.

Piaţa Taksim este un loc simbolic pentru sărbătorile de 1 Mai încă din 1977, anul cunoscut sub numele de „1 Mai Sângeros”, când 34 de oameni au fost ucişi după ce bărbaţi înarmaţi neidentificaţi au deschis focul asupra mulţimii. Majoritatea victimelor au murit călcate în picioare sau asfixiate în înghesuiala provocată de panică, iar cel puţin 130 de persoane au fost rănite.

În urma loviturii de stat militare din 1980, marşurile au fost interzise în Piaţa Taksim, o interdicţie care timp de decenii a alimentat cererile stângii de a recupera acest spaţiu simbolic. Între 2010 şi 2012, Piaţa Taksim a găzduit din nou sărbători masive de 1 Mai, cu participarea a sute de mii de oameni.

Din 2013, guvernul turc a interzis din nou adunările în piaţă, ceea ce a dus la tentative anuale de a mărşălui acolo, la arestări şi desfăşurări masive de forţe de ordine.

În întreaga Turcie au manifestat de 1 Mai mii de oameni, în ciuda desfăşurării masive a forţelor de poliţie la Ankara şi Istanbul. Proteste și marșuri pentru a marca ziua de 1 mai au loc și la Paris, dar și la Washington.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care văd o rază de speranță pentru viitor începând cu 1 mai 2026. Își revendică dreptul la liniște...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
Misterul din spatele dispariției fraților Marius și Mihai din Râșnov. De ce au refuzat micuții să se mai...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Dacia, un brand de top al României, salvat de la dispariție de un fost om din fotbal. Decizia care a...
Adevărul
Operațiune nocturnă în Marea Neagră: Ucraina a lovit navele Rusiei care păzeau Podul lui Putin
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: a risipit o avere de 1,2 miliarde de dolari și acum e plin de datorii! Statul amenință că-i...
Pro FM
Loredana Groza, criticată după ce și-a etalat silueta într-o ținută mult prea mulată: „Nu e adecvat pentru...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie...
Newsweek
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte