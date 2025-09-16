Elton John și Paul McCartney, apel înaintea vizitei lui Trump în UK. Ce îi cer artiștii britanici premierului Keir Starmer

Artiști britanici de renume, printre care Elton John, Paul McCartney, Mick Jagger și Kate Bush, i-au adresat o scrisoare premierului Keir Starmer în care cer protejarea drepturilor de autor și a operei creatorilor în fața companiilor de inteligență artificială. Demersul vine chiar înaintea vizitei de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie, când se așteaptă anunțarea unui acord tehnologic între Londra și Washington.

Într-o scrisoare adresată prim-ministrului, aceştia au susţinut că Partidul Laburist nu a reuşit să apere drepturile fundamentale ale artiştilor, blocând încercările de a obliga firmele de inteligenţă artificială să dezvăluie ce materiale protejate prin drepturi de autor au utilizat în sistemele lor, potrivit News.ro.

Personalităţi importante din domeniul tehnologiei din SUA îl însoţesc pe preşedintele american în vizita sa de stat, în cadrul căreia se aşteaptă anunţarea unui acord tehnologic între Marea Britanie şi SUA care să acopere domenii precum inteligenţa artificială.

Elton John, unul dintre semnatarii scrisorii, a declarat că propunerile guvernului de a permite companiilor de inteligenţă artificială să-şi antreneze sistemele pe opere protejate de drepturi de autor fără permisiune „lasă uşa larg deschisă pentru ca opera de o viaţă a unui artist să fie furată”. „Nu vom accepta acest lucru”, a adăugat el. „Şi nu vom lăsa guvernul să uite promisiunile electorale de a sprijini industriile noastre creative”.

Printre alţi semnatari se numără Annie Lennox, scriitoarea Antonia Fraser şi actorul şi dramaturgul Kwame Kwei Armah. Organizaţiile creative care susţin scrisoarea includ News Media Association, care reprezintă editorii de ştiri, inclusiv proprietarul Guardian, Guardian Media Group, Society of London Theatre & UK Theatre şi Mumsnet. În total, sunt peste 70 de semnatari.

Ce spun artiștii despre drepturile de autor și AI

Scrisoarea susţine că legea drepturilor de autor este încălcată „în masă” de companiile de tehnologie pentru a construi modele de AI şi ridică problema refuzului guvernului de a accepta amendamente la recentul proiect de lege privind datele (utilizarea şi accesul) care ar fi obligat firmele de AI să dezvăluie ce materiale protejate prin drepturi de autor au utilizat în sistemele lor.

O astfel de măsură „a împiedicat în mod activ” creatorii să îşi exercite drepturile omului, adaugă scrisoarea, referindu-se la Pactul internaţional al ONU privind drepturile economice, sociale şi culturale (ICESCR), Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice şi Convenţia europeană a drepturilor omului - aceasta din urmă fiind aplicabilă în Marea Britanie prin Legea drepturilor omului.

Scrisoarea face referire la o prevedere din CEDO care stipulează că „nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa, decât în interesul public”, adăugând că eliminarea amendamentelor a încălcat drepturile cetăţenilor britanici, în temeiul ICESCR, la „protecţia intereselor morale şi materiale rezultate din orice producţie ştiinţifică, literară sau artistică a cărei autor este”.

„Poziţia oficială a guvernului a dat dovadă de o indiferenţă şocantă faţă de furtul în masă şi de o totală lipsă de voinţă de a aplica legea existentă pentru a apăra drepturile omului stipulate de ICESCR, Convenţia de la Berna şi CEDO”, se arată în scrisoare.

