Eșecul „internetului halal” al regimului de la Teheran. Cum a încercat Iranul să controleze comunicațiile și cum au ripostat cetățenii

Timp de aproape un deceniu, Iranul a încercat să construiască o versiune paralelă a internetului, numită Rețeaua Națională de Informații (RNI) — izolată, presupusă a fi sigură și aprobată de Consiliul Suprem al Ciberneticii. Denumită peiorativ „internet halal” de către unii iranieni, era o versiune mai rudimentară a „marelui firewall” al Chinei. Scopul său era simplu: în perioadele de tulburări, ar fi permis guvernului să izoleze iranienii obișnuiți de lume și, potențial, unii de alții, permițând în același timp guvernului și economiei republicii islamice să continue să funcționeze în interiorul granițelor acestei rețele paralele, scrie Financial Times.

La sfârșitul lui 2019, regimul de la teheran a realizat că investiția sa de miliarde de dolari în controlul internetului era plină de lacune. Mohammad Jahromi, pe atunci ministru al tehnologiei informației și comunicațiilor, așezat la capul unei mese mari în Teheran, a arătat o mulțime de capturi de ecran cu conversații între iranieni care încercau să organizeze proteste în toamna acelui an. Conversațiile proveneau din fereastra de chat a unui joc video aprobat de regim.

„Atunci a devenit clar: experimentul cu «internetul halal» nu funcționa”, a declarata pentru FT un inginer software care trăiește acum în exil în Europa. „Data viitoare, vor trebui să închidă totul.”

Joia trecut, Iranul a făcut exact acest lucru: a închis aproape complet internetul într-una dintre cele mai profunde și sofisticate întreruperi din istorie, au spus experții care studiază represiunea digitală.

Acest lucru a permis regimului să ascundă adevărata amploare a protestelor și a represiunii sale brutale, împiedicând în același timp iranienii obișnuiți să se organizeze pe rețelele de socializare.

Blocarea a fost atât de completă încât chiar și persoanele din interiorul regimului care dețineau așa-numitele cartele SIM „albe”, care permiteau accesul nelimitat în trecut, s-au trezit izolate de internet, au declarat doi cercetători în domeniul securității cibernetice. Persoanele care beneficiau de aceste privilegii au putut să le utilizeze în timpul întreruperii care a însoțit războiul de 12 zile dintre Iran și Israel din 2025, când RNI a continuat să funcționeze.

Ruperea acestui văl a reprezentat o provocare imensă. Dar oameni precum inginerul software citat mai sus și alți susținători ai libertății internetului în Iran s-au pregătit ani de zile pentru acest scenariu.

În cazul inginerului, acesta și-a părăsit locul de muncă în cadrul guvernului, s-a mutat în străinătate și s-a implicat într-un proiect de introducere ilegală a receptoarelor Starlink în țară, peste granițele cu Kurdistanul irakian și Armenia.

Proiectul a profitat de o scutire de sancțiuni din era Joe Biden, acordată în 2022 companiilor tehnologice americane pentru a oferi instrumente de comunicare în Iran. La acea vreme, Elon Musk a activat accesul țării la constelația de sateliți Starlink a SpaceX.

Alții, mulți dintre ei emigranți sau autoexilați din sectorul antreprenorial al securității cibernetice și al telecomunicațiilor din Iran, au creat sau personalizat software pentru a depăși blocajele impuse de guvern.

Un serviciu de mesagerie, descris pentru FT de un utilizator activ, se bazează pe infrastructura minimă de internet pe care regimul a permis să rămână funcțională, transformând o mică rețea de e-mail aprobată de guvern într-un mijloc de comunicare cu lumea exterioară. Un serviciu de navigare simplu, numai text, poate, de asemenea, să ocolească blocajele.

Cele câteva videoclipuri care au ajuns în spațiul public au fost vizionate în întreaga lume: sute de cadavre în fața morgilor, sunetul focurilor de armă automată la locul unei manifestații și vocile iranienilor obișnuiți, care descriu uciderea celor dragi și haosul de pe străzi.

„În multe privințe, aceasta este cea mai gravă blocare pe care am văzut-o în cei 15 ani de când lucrez în acest domeniu”, a declarat Fereidoon Bashar, director executiv la ASL19, o companie canadiană cu rădăcini la Universitatea din Toronto, care a contribuit la crearea unor „uși ascunse” digitale către lumea exterioară.

„Dar, în ciuda încercării lor de a închide totul, nu au reușit să se asigure că nimic nu iese la iveală, inclusiv represiunea brutală și mortală [asupra] protestelor”, a spus el. „Este cu siguranță mai mult decât ar fi vrut să se afle.”

Cercetătorii care studiază încercările Iranului de a construi bariere de protecție în jurul internetului său descriu un efort costisitor, de zeci de ani, impulsionat de paranoia regimului.

În primele zile ale internetului, în anii 1990, singura legătură digitală a Iranului cu lumea exterioară era un mic laborator de fizică a particulelor numit Institutul de Cercetare în Științe Fundamentale.

De atunci, republica islamică a permis doar o singură „conductă” suplimentară către internetul global, Compania de Infrastructură de Telecomunicații, au spus cercetătorii de la Project Ainita, care au studiat controlul multistratificat al Iranului asupra fluxului de informații.

Acest lucru a făcut relativ simplu pentru regim să întrerupă accesul la lumea exterioară, în comparație cu alte țări populate care au zeci sau sute de puncte de acces.

„Există un singur punct de eșec”, a spus unul dintre cercetători, care a cerut să nu fie numit. „Internetul nu ar trebui să fie așa. Este o situație intenționată.”

Analiza proiectului Ainita privind această întrerupere a arătat că aceasta pare să fi avut loc „în panică”, a declarat cercetătorul. „Se pare că cineva a intrat în cameră cu un ordin care spunea«întrerupeți totul acum», iar apoi s-a făcut.”

În graba sa, guvernul iranian pare să fi deconectat și Rețeaua Națională de Informații, cel puțin inițial.

„Practic, au decapitat totul: băncile au fost deconectate, bancomatele au încetat să funcționeze, telefoanele și chiar site-urile de știri ale guvernului au fost deconectate”, a spus cercetătorul.

Întreruperea bruscă a dat guvernului ocazia să reconecteze părți ale RNI, menținând controlul asupra știrilor, dar restabilind funcționalitatea unor părți ale economiei.

Cercetătorii au spus că funcțiile bancare au fost în mare parte restabilite, deși cu restricții privind suma de bani pe care o pot retrage persoanele fizice. Pompele de benzină procesează plățile și unele servicii guvernamentale sunt restabilite.

Hesam Nourouz Pour, care a fost consultat de guvernul iranian când a început să înființeze RNI la începutul anului 2010, a spus: „Din perspectiva politicii, au realizat ceea ce și-au propus.”

Nourouz Pour, acum lector invitat la Universitatea din Copenhaga, a declarat că punerea în funcțiune a unor părți ale RNI în timp ce țara rămâne în mare parte izolată de internetul global reprezintă „situația ideală pentru ei”.

Acest lucru a lăsat un mic grup de activiști pe internet, care lucrează în secret, încercând să obțină informații din Iran și să contribuie la galvanizarea protestelor. Conexiunile Starlink ale lui Musk au fost în centrul eforturilor, au declarat două persoane implicate în proces.

Ahmad Ahmadian, director executiv al grupului american Holistic Resilience, a declarat că echipa sa a ajutat inițial la introducerea ilegală a dispozitivelor Starlinks către activiști de drepturile omului, jurnaliști și rețele de televiziune prin satelit de încredere, după scutirile de sancțiuni din era Biden din 2022.

Apoi a apărut o piață neagră pentru aceste dispozitive și mii de ele au fost introduse ilegal în țară pentru ca iranienii obișnuiți să poată viziona Netflix, să posteze pe Instagram și să tranzacționeze criptomonede. Acest lucru a oferit țării o rețea mică, dar robustă, de conexiuni Starlink pentru a partaja videoclipuri și informații sensibile în străinătate atunci când regimul a blocat internetul.

„Încă din prima zi, am văzut videoclipuri care apăreau din toate colțurile țării”, a spus el. „Oamenii găseau modalități foarte ingenioase de a partaja lățimea de bandă Starlink – configurând sisteme pentru ca persoanele din afara Iranului să poată lua legătura cu familiile lor.

„Acestea sunt activități cu risc ridicat”, a adăugat Ahmadian. În 2010, el a împărțit o celulă de închisoare iraniană cu un jurnalist care fusese reținut pentru că folosise un telefon prin satelit. „Știam că această zi va veni și voiam să fim pregătiți pentru asta.”

Marți, SpaceX părea să fi oferit acces gratuit la Starlink în Iran, utilizatorii putând să se conecteze fără a plăti o taxă de abonament.

În ultimele zile, grupurile care utilizează Starlinks pentru a evita blocarea au raportat întreruperi. Acestea ar putea fi rezultatul unui război electronic de nivel militar, un efort costisitor și limitat geografic, care ar implica bruierea cu forță brută a frecvențelor utilizate de sateliții SpaceX.

Astfel de tactici au funcționat, chiar dacă sporadic, pentru aliatul Iranului, Rusia, pe câmpul de luptă din Ucraina, unde Starlink este utilizat pe scară largă de armata ucraineană.

SpaceX nu a răspuns la solicitarea FT pentru a comenta informațiile.

Dar alți activiști au atribuit fluctuațiile videoclipurilor din Iran unei provocări mult mai simple: utilizatorii ar fi încercat să evite detectarea de către serviciile de securitate utilizând Starlink doar sporadic, ascunzând antenele distinctive de vecinii curioși și de dronele antrenate să le detecteze de pe acoperișuri.

Marți, televiziunea de stat iraniană a arătat peste 1.000 de dispozitive electronice, precum telefoane mobile și amplificatoare de semnal, confiscate de ministerul informațiilor, afirmând că acestea au fost introduse ilegal în țară pentru a fi utilizate în scopuri de spionaj.

Într-un anumit sens, firewall-ul Iranului este inversul marelui firewall al Chinei, în sensul că Beijingul a creat propriile versiuni dinamice ale aplicațiilor precum WeChat și TikTok, restricționând în același timp accesul cetățenilor săi la anumite părți ale internetului global.

În Iran, guvernul a pus practic pe lista neagră întregul internet și experimentează „listarea albă” a unor servicii esențiale pentru a menține funcțională economia sa în declin, a declarat Amir Rashidi, directorul departamentului de drepturi digitale și securitate al Miaan Group.

„Televiziunea de stat a declarat că unele servicii de pe RNI sunt funcționale, dar aceste servicii sunt încă întrerupte”, a spus el. „Și există o provocare tehnică în acest sens: ei vor să includă anumite lucruri pe lista albă și să pună online unele servicii, controlând în același timp narațiunea.”

Teheranul ar putea continua să restricționeze accesul la internet pentru iranienii care încearcă să restabilească contactul neîngrădit cu lumea exterioară, a declarat Amanda Meng de la Facultatea de Informatică a Institutului de Tehnologie din Georgia.

„O preocupare mai mare este cum va arăta internetul când va reveni online. Iranul a devenit mult mai sofisticat în modul în care implementează aceste întreruperi.”

Ea a adăugat: „Lucrurile vor fi cu adevărat diferite când va reveni online și vor fi mult mai asemănătoare cu [China].”

