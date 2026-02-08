„Fără hrană, adăpost sau bani”: luptă zilnică pentru supraviețuire în Fâșia Gaza. Localnicii sunt „permanent în stare de alertă maximă”

După doi ani de război, armistițiul din octombrie a adus un calm aparent în Fâșia Gaza încă măcinată de atacuri sporadice din partea Israelului. Deși unele magazine s-au redeschis, majoritatea celor două milioane de locuitori ai enclavei trăiesc în continuare în adăposturi improvizate și au venituri foarte mici sau chiar inexistente. Cei mai mulți dintre localnici spun că se luptă zilnic pentru supraviețuire, anunță France24.

De la începerea armistițiului, pe 10 octombrie, viața în Gaza pare „o revenire dintr-un coșmar oribil”, spune Heba, în vârstă de 48 de ani.

Ea consideră că este un miracol faptul că a supraviețuit ultimilor doi ani de război și încearcă acum să-și reconstruiască o viață cât de cât normală alături de familia sa, în ciuda anxietății constante.

„Nu ne simțim în siguranță. Astăzi am reușit să obținem hrană, dar mâine? Nimic nu este garantat, războiul ar putea reîncepe și suntem în permanență în stare de alertă maximă”, spune ea.

În ciuda încetării focului, doar cantități mici de ajutor umanitar ajung în enclava palestiniană, iar atacurile israeliene nu s-au oprit complet. Cel puțin 556 de palestinieni au fost uciși în urma atacurilor israeliene de la începutul armistițiului, potrivit cifrelor publicate pe 6 februarie de Ministerul Sănătății din Gaza.

„Ne lipsește totul”

Puține lucruri s-au schimbat în Gaza în cele patru luni de când Israelul a încetat bombardamentele masive care au ucis peste 71.000 de oameni – un bilanț confirmat în mare parte de Forțele de Apărare Israeliene.

Din cauza operațiunilor militare israeliene în curs și a zonelor-tampon impuse, majoritatea celor două milioane de locuitori ai enclavei sunt încă obligați să trăiască în zonele de coastă din sud și centru, care reprezintă mai puțin de 40% din teritoriul total al Gazei.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, peste un milion de persoane au nevoie de asistență de urgență pentru adăpost. Majoritatea trăiesc sub prelate sau în corturi furnizate de organizație.

Foto: Profimedia Images

Printre aceștia se află Salma și familia ei, care au fost nevoiți în aprilie să-și părăsească casa situată pe linia galbenă a Israelului, care separă teritoriul într-o zonă controlată de armata israeliană și o altă zonă în care locuitorii din Gaza au voie să trăiască.

S-au mutat într-o tabără supraaglomerată din orașul central Al-Zawaida, care duce o lipsă acută de resurse. Salma își încarcă acum telefonul într-o cafenea din vecinătate.

„Sunt multe familii aici, iar cei care nu găsesc loc locuiesc pe plajă”, spune ea. „Mâncare, apă, medicamente... ne lipsește totul și fiecare zi este o provocare.”

Trăind printre ruine

În încercarea de a scăpa de temperaturile reci ale iernii, de vânt și de ploile torențiale care au provocat inundații în multe tabere, unii locuitori din Gaza au început să locuiască în clădiri avariate.

Acest lucru prezintă riscuri: cel puțin 25 de palestinieni au fost uciși de prăbușirea clădirilor în decembrie și ianuarie, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

Sobhi a continuat să locuiască într-o clădire avariată. „Viața în corturi nu este o viață. Trăim înconjurați de poluare și moloz – abandonați”, spune el. „Copiii noștri nu merg la școală. Nu există cuvinte pentru a descrie această realitate.”

După încetarea focului, bărbatul de 30 de ani a părăsit tabăra împreună cu familia și s-a întors la casa lor din Sheikh Radwan, în nordul Gazei – una dintre zonele cele mai grav afectate de atacurile israeliene.

Fâșia Gaza. Foto: Profimedia Images

„Vecina noastră a murit acum două săptămâni când i s-a prăbușit casa”, spune Sobhi. „Avea nevoie de armături metalice și a încercat să dea alarma, dar nu a găsit niciun ajutor. Noi trăim în aceleași condiții. Aici nu este nimic. În fiecare zi trebuie să găsim apă pentru a supraviețui.”

În orașul Gaza, unde mai mult de două treimi din clădiri au fost distruse de atacurile israeliene, încă mai este posibil să se închirieze apartamente rare, care sunt mai mult sau mai puțin locuibile, dar la prețuri exorbitante.

„Pentru 1.500 de shekeli pe lună (n.r. 480 de euro) poți închiria un apartament parțial avariat, uneori fără ferestre și, de obicei, fără electricitate sau apă”, spune Heba. „Apartamentele care nu sunt avariate și sunt complet funcționale costă de trei ori mai mult.”

Heba a reușit să găsească un apartament pentru familia sa deoarece este lucrător umanitar pentru organizația franceză Médecins du Monde, dar pentru majoritatea locuitorilor din Gaza, cazarea a devenit un lux inaccesibil.

Criză de lichidități

De la intrarea în vigoare a armistițiului, unele supermarketuri și piețe în aer liber s-au redeschis, vânzând produse importate aproape exclusiv prin punctele de control Kerem Shalom și Erez, care sunt strict controlate de Israel.

Deși punctul de trecere Rafah s-a redeschis pe 2 februarie, în prezent este limitat la traficul pietonal.

Prețurile alimentelor, care au crescut vertiginos în momentul culminant al conflictului, au scăzut drastic. O cutie de ouă costă acum de șase ori mai puțin, aproximativ 25 de shekeli (n.r. 6,8 euro), iar orezul este de zece ori mai ieftin, la 10 shekeli kilogramul (n.r. 2,75 euro).

Foto: Profimedia

Dar chiar și aceste prețuri mai mici sunt inaccesibile pentru mulți locuitori din Gaza care, fără venituri, au devenit complet dependenți de organizațiile umanitare.

Aproape toate terenurile agricole au fost distruse de atacuri, la fel ca mai mult de jumătate din fântâni. În plus, există o criză monetară, deoarece banii lichizi au devenit o marfă rară.

„Unele bănci s-au redeschis, dar numai pentru sarcini administrative, iar bancomatele nu funcționează”, spune Heba. „Singurii bani care circulă sunt cei dinainte de război. Nu toată lumea are un cont bancar, iar unii oameni și-au pierdut economiile în timpul atacurilor și au rămas fără nimic.”

„Economia din Gaza s-a prăbușit. Nu avem bani și nici locuri de muncă. Pentru noi, nimic nu s-a schimbat de la încetarea focului”, adaugă Salma.

Violență de neimaginat

După doi ani de strămutare în Gaza, în urma ordinelor de evacuare date de armata israeliană, Heba a putut să-și reia slujba cu normă întreagă la Médecins du Monde.

Ea coordonează șapte clinici de prim ajutor, toate supraaglomerate cu pacienți, dintre care mulți au contractat boli infecțioase din cauza condițiilor de viață aglomerate și insalubre.

„Consider că munca mea este o misiune”, spune ea. „Am supraviețuit acestei atrocități și trebuie să continui să-mi ajut poporul. Nimeni nu-și poate imagina nivelul de violență prin care am trecut, chiar și în Gaza, unde viața era deja dificilă.”

Luptători Hamas în Fâșia Gaza. Foto: GettyImages

Heba speră că granițele se vor redeschide, pentru a-și putea vedea fiii care studiază în Iordania și Turcia, dar nu crede că acest lucru se va întâmpla.

În Al-Zawaida, Salma contemplă un viitor sumbru.

„Viața este imposibilă aici, toate amintirile noastre au dispărut, distruse de bombe”, spune ea. „Încerc să sper că lucrurile se vor îmbunătăți într-un fel sau altul. Trebuie să sper, măcar pentru familia mea. Este tot ce ne-a mai rămas – speranța că într-o zi vom putea trăi din nou cu demnitate.”

Editor : C.A.