Firme înregistrate în Regatul Unit, rampă de lansare pentru mercenari columbieni în Sudan: Operează dintr-un apartament din Londra

În apropierea strălucitorului stadion de fotbal al echipei Tottenham Hotspur din Londra se află un bloc de apartamente mic și banal. Acesta ascunde un secret sinistru în spatele zidurilor sale bej – un apartament înghesuit, situat la etajul al doilea, în capitala britanică, legat de atrocități criminale care au avut loc la peste 4.800 de kilometri sud, relatează The Guardian.

Apartamentul cu un dormitor situat pe Creighton Road, în nordul Londrei, este, potrivit înregistrărilor guvernului britanic, legat de o rețea transnațională de companii implicate în recrutarea în masă de mercenari pentru a lupta în Sudan alături de paramilitari acuzați de numeroase crime de război și genocid.

Sute de foști militari columbieni au fost înrolați pentru a lupta alături de Forțele de Intervenție Rapidă din Sudan (RSF), un grup paramilitar responsabil de violuri în masă, masacre etnice și uciderea sistematică a femeilor și copiilor.

Mercenarii columbieni au fost implicați direct în capturarea de către paramilitari a orașului El Fasher din sud-vestul Sudanului la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce a declanșat o serie de masacre care, potrivit analiștilor, au costat viața a cel puțin 60.000 de persoane.

Pe măsură ce știrile despre atrocități continuă să se înmulțească, o anchetă a ziarului The Guardian a descoperit legături între mercenarii angajați pentru a cuceri El Fasher și adrese din capitala Regatului Unit.

Apartamentul din Tottenham este înregistrat pe numele unei companii numite Zeuz Global, înființată de două persoane sancționate săptămâna trecută de Trezoreria SUA pentru angajarea de mercenari columbieni care să lupte pentru RSF.

Conflictul din Sudan dintre armată și paramilitarii din Forțele de sprijin rapid (RSF) rivale a strămutat milioane de oameni. Sursa: Profimedia Images

Ambele persoane – cetățeni columbieni în vârstă de aproximativ 50 de ani – sunt descrise în documentele de la Companies House, registrul guvernamental al firmelor care operează în Regatul Unit, ca având domiciliul în această țară.

Firma este activă. A doua zi după ce Trezoreria SUA a anunțat sancțiuni împotriva celor care se află în spatele operațiunii mercenare columbiene – 9 decembrie – Zeuz Global și-a mutat brusc operațiunile în inima Londrei. Pe 10 decembrie, firma a comunicat „detaliile noii adrese”. Noul cod poștal corespunde cu One Aldwych, un hotel de cinci stele din Covent Garden.

Cu toate acestea, prima parte a noii adrese a Zeuz Global este, în mod confuz, „4dd Aldwych”, care corespunde hotelului Waldorf Hilton situat la 100 de metri distanță.

Ambele hoteluri au declarat că nu au nicio legătură cu Zeuz Global și că nu au nicio idee de ce firma a folosit codurile lor poștale.

Experții spun că această saga a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care persoane pe care SUA le-a condamnat în mod deschis pentru „rolul lor în alimentarea războiului civil din Sudan” au reușit să înființeze și să conducă o companie în capitala Regatului Unit.

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a condamnat RSF pentru „ucideri sistematice, tortură și violență sexuală” după ce grupul a capturat El Fasher. RSF a fost acuzat de genocid de către SUA.

Mike Lewis, cercetător și fost membru al grupului de experți al ONU pentru Sudan, a declarat: „Este extrem de îngrijorător faptul că persoanele cheie despre care guvernul SUA susține că dirijează furnizarea de mercenari au reușit să înființeze o companie britanică care operează dintr-un apartament din nordul Londrei și chiar să pretindă că sunt rezidenți în Regatul Unit”.

Când Companies House a fost întrebată dacă are cunoștință despre ceea ce a făcut sau face Zeuz Global, nu a răspuns. Agenția guvernamentală nu a confirmat nici dacă persoanele sancționate erau, de fapt, rezidente în Regatul Unit.

„Războiul din Sudan este unul de înaltă tehnologie”

Contactarea Zeuz s-a dovedit a fi fără rezultat; site-ul său web, creat în luna mai, era etichetat ca fiind „în construcție”, fără a fi furnizate detalii de contact.

Potrivit Trezoreriei SUA, omul care se află în centrul rețelei columbiene de recrutare pentru RSF este un cetățean cu dublă naționalitate columbiană și italiană, ofițer militar columbian în rezervă, stabilit în Emiratele Arabe Unite (EAU), pe nume Alvaro Andrés Quijano Becerra.

Trezoreria SUA îl acuză pe Quijano că a jucat un rol central în recrutarea foștilor soldați columbieni pentru a fi detașați în Sudan, folosind o agenție de plasare a forței de muncă cu sediul în Bogota, pe care a cofondat-o. Soția sa, Claudia Viviana Oliveros Forero, a fost, de asemenea, sancționată pentru deținerea și gestionarea agenției.

Un cetățean cu dublă naționalitate columbiană și spaniolă, pe nume Mateo Andrés Duque Botero, a fost sancționat în mod similar de SUA pentru că a gestionat o afacere acuzată de administrarea fondurilor și a salariilor pentru rețeaua care angaja luptători columbieni.

„În 2024 și 2025, firmele cu sediul în SUA asociate cu Duque au efectuat numeroase transferuri bancare, în valoare totală de milioane de dolari americani”, se arată în declarația Trezoreriei SUA.

Pe 8 aprilie anul acesta, Duque și Oliveros au înregistrat o companie în nordul Londrei numită ODP8 Ltd – redenumită ulterior Zeuz Global – cu un capital de 10.000 de lire sterline.

Trei zile mai târziu, RSF a atacat tabăra de refugiați Zamzam, ucigând peste 1.500 de civili. După capturare, tabăra a fost predată mercenarilor columbieni, care au început pregătirile pentru atacarea orașului El Fasher, situat la 13 km nord.

Duque și Oliveros sunt menționați în registrele Companies House ca deținând „acțiuni inițiale”, cel din urmă fiind numit persoană cu „control semnificativ” în cadrul companiei.

Oliveros, o columbiană în vârstă de 52 de ani, descrie Marea Britanie ca fiind „țara sa de reședință”.

La 17 iulie 2025, Duque a fost numit director și este, de asemenea, descris ca fiind rezident în Regatul Unit. Angajarea columbienilor a avut un impact profund asupra traiectoriei conflictului, spun analiștii, iar cetățenii săi au antrenat copii pentru a deveni soldați, luptând ca lunetiști și infanteriști.

De asemenea, au servit ca instructori și piloți pentru dronele care s-au dovedit esențiale în căderea El Fasher și în timpul luptelor din Kordofan, regiunea care se învecinează cu Darfur.

„Războiul din Sudan este unul de înaltă tehnologie, cu arme ghidate și drone cu rază lungă de acțiune care provoacă zilnic moartea civililor. Aceste arme necesită ajutor extern pentru a funcționa. Știm că operațiunea mercenarilor columbieni a fost o componentă majoră a acestei asistențe externe”, a spus Lewis.

El a adăugat că implicarea persoanelor sancționate într-o firmă din Londra a subliniat îngrijorările mai ample cu privire la lipsa unor verificări riguroase efectuate la înființarea companiilor.

„Un pașaport pentru infractori”

„Existența unei companii britanice de acest gen este un pașaport pentru infractori pentru a face afaceri cu omologi legitimi. În majoritatea cazurilor, este mai dificil să te înscrii la o sală de sport decât să înființezi o companie britanică”, a spus Lewis.

„Ca urmare, există o istorie lungă și bine cunoscută a companiilor fantomă din Marea Britanie utilizate pentru a intermedia arme și asistență militară către actori supuși embargoului din Sudan, Sudanul de Sud, Libia, Coreea de Nord – chiar și către ISIS [Statul Islamic].”

Lewis a adăugat că problema a ridicat îngrijorări cu privire la măsurile luate de guvernul britanic pentru a se asigura că companiile din Regatul Unit nu sunt implicate în operațiuni mercenare.

O sursă guvernamentală a declarat că introducerea recentă a „verificării obligatorii a identității” pentru directori și persoane cu control semnificativ ar oferi o mai mare siguranță cu privire la persoanele care înființează, conduc și controlează companiile din Regatul Unit.

Noile competențe acordate Companies House, au adăugat aceștia, au înregistrat progrese semnificative în combaterea informațiilor false introduse în registru și în îmbunătățirea sprijinului acordat poliției.

Implicarea columbienilor în Sudan a ieșit la iveală pentru prima dată anul trecut, când o anchetă realizată de publicația La Silla Vacia din Bogota a dezvăluit că peste 300 de foști soldați fuseseră angajați pentru a lupta. Dezvăluirea a determinat Ministerul de Externe al Columbiei să prezinte scuze.

Unul dintre mercenari a confirmat recent pentru sursa citată că a antrenat copii în Sudan și a luptat în El Fasher.

Emiratele Arabe Unite, care au fost mult timp acuzate că ar fi înarmat RSF, au fost, de asemenea, asociate cu angajarea de mercenari columbieni.

Un raport al organizației de investigații The Sentry a arătat luna trecută că oamenii de afaceri din Emiratele Arabe Unite care furnizau columbieni către RSF aveau legături cu un înalt oficial al guvernului din Emiratele Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite au negat în mod constant aceste acuzații.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: Regatul Unit solicită încetarea imediată a atrocităților, protecția civililor și eliminarea barierelor care împiedică accesul umanitar al tuturor părților implicate în conflict.

„Recent, am sancționat comandanții RSF pentru rolul lor în atrocitățile din El Fasher”, a afirmat acesta.

