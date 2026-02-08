Focar de rabie lângă Moscova: un oraș intră sub restricții sanitar-veterinare 

Autoritățile din regiunea Moscova au instituit restricții sanitar-veterinare în orașul Reutov, după depistarea unui focar de rabie într-o zonă rezidențială. Măsura a fost dispusă prin ordinul guvernatorului regional, iar accesul în perimetrul afectat este restricționat pentru a preveni răspândirea bolii, potrivit publicației The Moscow Times.

Potrivit informațiilor oficiale, focarul a fost descoperit în perimetrul imobilului nr. 4 de pe strada Molodejnaia. În zonă a fost restricționat accesul publicului, fiind permis doar locuitorilor, specialiștilor serviciului veterinar de stat și personalului implicat în eliminarea focarului. De asemenea, animalele bolnave nu pot fi tratate la fața locului.

Conform decretului emis de autorități, întreg teritoriul orașului Reutov, aflat lângă Moscova, a fost declarat „nefavorabil din punct de vedere al rabiei”. În acest context, sunt interzise târgurile, expozițiile și alte evenimente care implică deplasarea și adunarea în masă a animalelor. Totodată, este interzisă capturarea animalelor sălbatice pentru grădini zoologice. Animalele pot fi scoase din Reutov doar în cazul în care nu sunt vaccinate și sunt destinate sacrificării, potrivit prevederilor în vigoare.

Anterior, la mijlocul lunii ianuarie, carantina pentru rabie a fost instituită și în localitatea Odînțovo, situată în apropierea Moscovei. Acolo a fost descoperită o vulpe moartă, mușcată de câini, la care boala a fost confirmată. Pe lista zonelor defavorizate au fost incluse satele Petelino, Tatarki și mai multe asociații horticole.

De asemenea, în noiembrie 2025, autoritățile din Moscova au introdus o carantină antirabică timp de două luni în cartierul Șciukino, după confirmarea unui caz de rabie la un animal de companie de pe strada Gamaleia.

Rabia este o boală gravă care afectează atât oamenii, cât și animalele, atacând sistemul nervos central și având, în majoritatea cazurilor, un deznodământ fatal. Virusul se transmite prin mușcături, zgârieturi sau contact cu saliva animalelor infectate.

Specialiștii subliniază că vaccinarea anuală a animalelor de companie și administrarea tratamentului antirabic la oameni sunt esențiale pentru prevenirea răspândirii bolii. Prima doză de vaccin trebuie administrată cât mai curând posibil după mușcătură, iar schema completă de imunizare cuprinde șase doze.

Autoritățile continuă monitorizarea situației și aplicarea măsurilor sanitare pentru limitarea extinderii focarelor de rabie din regiunea Moscova.

