„Frigiderul lumii" se încălzește accelerat. Cercetătorii avertizează că „iarna este redefinită" în Arctica

Polar bear walking along a rocky beach with ocean waves in the background. Hudson Bay, Churchill, Manitoba, Canada
Extinderea maximă a gheții marine în 2025 a fost cea mai redusă din cei 47 de ani de observații prin satelit. Sursa foto: Profimedia Images
Reglarea climei, pusă în pericol de încălzirea Arcticii Gheața marină, în declin

Arctica a înregistrat cel mai cald an din ultimii 125 de ani, cu temperaturi record, precipitații fără precedent și o reducere dramatică a gheții marine, potrivit unui raport al NOAA, oamenii de știință avertizând că „întregul concept de iarnă este redefinit” în regiune.

Arctica a traversat un an marcat de temperaturi record și de o reducere accentuată a gheții marine, pe fondul transformărilor rapide generate de criza climatică, care fac ca latitudinile nordice ale planetei să devină mai ploioase și mai puțin acoperite de gheață, arată oamenii de știință, scrie The Guardian.

În perioada octombrie 2024 - septembrie 2025, temperaturile din întreaga regiune arctică au fost cele mai ridicate din ultimii 125 de ani de măsurători moderne, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice a SUA (NOAA). De altfel, ultimii zece ani au fost cei mai calzi zece ani înregistrați vreodată în Arctica.

Reglarea climei, pusă în pericol de încălzirea Arcticii

Arctica se încălzește de până la patru ori mai rapid decât media globală, din cauza arderii combustibililor fosili, iar acest surplus de căldură afectează profund „frigiderul lumii”, o regiune care joacă un rol esențial în reglarea climei la nivel planetar.

Extinderea maximă a gheții marine în 2025 a fost cea mai redusă din cei 47 de ani de observații prin satelit, potrivit raportului anual Arctic Report Card publicat de NOAA. Acest record se înscrie într-un trend mai amplu: cea mai veche și mai groasă gheață din Arctica a scăzut cu peste 95% față de anii 1980, pe măsură ce regiunea devine tot mai caldă și mai ploioasă.

Anul acesta a fost, de asemenea, unul record în ceea ce privește cantitatea de precipitații în Arctica. O mare parte dintre acestea nu se mai transformă în zăpadă: întinderea stratului de zăpadă din luna iunie este astăzi la jumătate față de nivelul de acum șase decenii.

„Acesta a fost cel mai cald an înregistrat vreodată și, totodată, anul cu cele mai multe precipitații. Faptul că ambele recorduri au fost atinse într-un singur an este remarcabil”, a declarat Matthew Langdon Druckenmiller, cercetător în domeniul Arcticii la Centrul Național pentru Zăpadă și Gheață al Universității din Colorado și editor al Arctic Report Card. „Acest an a subliniat cu adevărat ceea ce urmează.”

Oamenii de știință sunt surprinși de faptul că încălzirea excepțională observată în alte anotimpuri, în special vara, se manifestă acum și iarna, afectând formarea anuală a gheții marine în cele mai reci luni ale anului. În ultima lună, întinderea gheții marine a fost la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, ceea ce ar putea prefigura un nou minim al extinderii maxime a gheții anul viitor.

Gheața marină, în declin

„A existat un declin constant al gheții marine și, din păcate, vedem acum ploi chiar și iarna”, a spus Druckenmiller. „Observăm schimbări în inima iernii, atunci când ne așteptăm ca Arctica să fie rece. Întregul concept de iarnă este redefinit în Arctica.”

Aceste schimbări sunt resimțite acut de populațiile și fauna din Arctica. Ploaia care cade peste zăpadă poate îngheța și forma o crustă care îngreunează accesul animalelor la hrană și creează condiții mai periculoase pentru oameni, în special pentru deplasările rutiere. Retragerea ghețarilor poate provoca, de asemenea, inundații periculoase, așa cum s-a întâmplat anul acesta în Juneau, Alaska.

Pierderea gheții marine deschide suprafețe vaste de ocean întunecat, care absorb mai multă căldură în loc să o reflecte, amplificând astfel încălzirea globală. Deși topirea gheții marine nu contribuie direct la creșterea nivelului mărilor, topirea ghețarilor de pe uscat are acest efect. NOAA estimează că imensa calotă glaciară a Groenlandei a pierdut 129 de miliarde de tone de gheață în 2025, ceea ce va contribui la creșterea nivelului mării și va amenința orașele de coastă pentru generații întregi.

„Vedem efecte în lanț ale încălzirii Arcticii”, a declarat Zack Labe, cercetător în domeniul climei la Climate Central. „Orașele de coastă nu sunt pregătite pentru creșterea nivelului mării, pescuitul în Arctica a fost complet schimbat, ceea ce duce la creșterea prețurilor la produsele din pește. Putem considera Arctica un loc îndepărtat, dar schimbările de acolo afectează restul lumii.”

