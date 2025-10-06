Live TV

Greta Thunberg și peste 170 de activiști, numiți de Israel „provocatori”, au fost deportați în Grecia și Slovacia

Data actualizării: Data publicării:
greta
Greta Thunberg a fost transportată cu avionul în Grecia. Sursa foto: X
Din articol
Activiștii acuză condiții inumane de detenție Israelul respinge acuzațiile: „minciuni sfruntate”

Greta Thunberg și peste 170 de activiști din „flotila pentru Gaza” au fost deportați din Israel în Grecia și Slovacia. Autoritățile israeliene i-au numit „provocatori”, în timp ce mai mulți dintre cei reținuți acuză „condiții inumane de detenție” și abuzuri din partea forțelor israeliene.

Israelul a anunţat că 171 de activişti din flota de ajutor umanitar, printre care şi Greta Thunberg, au fost deportaţi luni în Grecia şi Slovacia, relatează The Guardian.

Greta Thunberg, care a fost transportată cu avionul în Grecia, a fost unul dintre cei aproximativ 450 de activişti reţinuţi de Israel când forţele sale au interceptat flotila de ajutoare, săptămâna trecută.

Ministrul israelian al Justiţiei, Yariv Levin, a declarat luni că 171 de activişti ai flotilei au fost deportaţi, iar dintre cei 309 care se află încă în custodie în Israel, 200 urmau să fie expulzaţi în următoarele 24 de ore.

„Alţi 171 de provocatori din flotilă, printre care şi Greta Thunberg, au fost expulzaţi astăzi din Israel către Grecia şi Slovacia”, a scris Ministerul Afacerilor Externe pe X, difuzând fotografii cu Greta Thunberg şi alte două femei la aeroportul internaţional Ben Gurion din apropierea Tel Avivului, îmbrăcate în salopete gri folosite în închisorile israeliene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Printre cei expulzaţi se află cetăţeni din Grecia, Italia, Franţa, Irlanda, Suedia, Polonia, Germania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburg, Finlanda, Danemarca, Slovacia, Elveţia, Norvegia, Regatul Unit, Serbia şi Statele Unite, potrivit AFP.

Activiștii acuză condiții inumane de detenție

Activişti elveţieni şi spanioli deja deportaţi care au făcut parte din flotila internaţională care a încercat să livreze ajutoare în Gaza săptămâna trecută au declarat că au fost supuşi unor condiţii inumane în timpul detenţiei lor de către forţele israeliene, relatează Reuters.

Dintre cei nouă membri ai flotilei care au ajuns acasă în Elveţia, unii au afirmat că au fost privaţi de somn, apă şi hrană, iar unii au fost bătuţi, loviţi cu picioarele şi închişi într-o cuşcă, a declarat grupul care îi reprezintă într-un comunicat. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe israelian a respins acuzaţiile.

Şi activiştii spanioli au afirmat că au fost maltrataţi. Ei au sosit în Spania duminică seara, după ce au fost deportaţi. „Ne-au bătut, ne-au târât pe jos, ne-au legat la ochi, ne-au legat mâinile şi picioarele, ne-au băgat în cuşti şi ne-au insultat”, a declarat reporterilor avocatul Rafael Borrego la aeroportul din Madrid.

Sâmbătă, activiştii suedezi au afirmat că activista pentru climă Greta Thunberg a fost împinsă şi forţată să ţină un steag israelian în timpul detenţiei, în timp ce alţii au declarat că li s-a refuzat accesul la alimente şi apă potabilă şi că li s-au confiscat medicamentele şi bunurile personale.

Israelul respinge acuzațiile: „minciuni sfruntate”

Ministerul de Externe al Israelului a calificat drept „minciuni sfruntate” relatările răspândite cu privire la maltratarea deţinuţilor după interceptarea flotei. Un purtător de cuvânt a declarat pentru Reuters în weekend că toţi deţinuţii au avut acces la apă, mâncare şi toalete, adăugând: „Nu li s-a refuzat accesul la asistenţă juridică şi toate drepturile lor legale au fost respectate pe deplin”.

O deţinută spaniolă a muşcat o asistentă medicală la închisoarea Ketziot în urma unui examen de rutină înainte de deportarea ei, provocându-i leziuni minore tratate la faţa locului, a declarat ministerul.

Duminică, Ambasada Elveţiei la Tel Aviv a vizitat cei zece cetăţeni elveţieni care se află încă în închisoare şi a declarat că toţi sunt „în stare relativ bună de sănătate, având în vedere circumstanţele”. Ambasada a adăugat că face tot posibilul pentru a asigura întoarcerea lor rapidă acasă.

Fosta primăriţă a Barcelonei, Ada Calau, care a participat şi ea la flotila pentru Gaza, a declarat că au existat „maltratări, dar acestea nu se compară cu ceea ce suferă poporul palestinian în fiecare zi”. Jurnaliştii spanioli Carlos de Barron şi Nestor Prieto au declarat că autorităţile israeliene au semnat o declaraţie în numele activiştilor deportaţi, în care afirmau că aceştia au intrat ilegal în Israel.

„Ne-au pus în faţă documente în ebraică, refuzându-ne dreptul la un traducător, şi nu am primit asistenţă consulară, deoarece nu i-au permis consulului (spaniol) să intre în portul Ashdod”, a declarat Prieto. Personalul consular a vizitat activiştii în închisoare, potrivit declaraţiilor mai multor ţări ai căror cetăţeni au fost reţinuţi.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
4
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi Sport
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-06 at 16.19.21
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu pleacă de la Cotroceni...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea...
pupitru psd
Varianta PSD pentru tăierile din administrație: primarii să aleagă...
Ludovic Orban
Ludovic Orban explică de ce a fost numit consilier al lui Nicușor...
Ultimele știri
În ce stadiu se află dosarul DNA legat de panourile publicitare prin care a fost promovat Nicolae Ciucă. Reacții din PNL
„Europa s-a prăbușit în fața terorismului palestinian”: Netanyahu atacă dur Uniunea Europeană și o numește „irelevantă”
Kelemen Hunor, despre provocările Rusiei în România: „Ne testează capacitatea de apărare şi vrea să polarizeze societatea”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump- benjamin netanyahu-septembrie 2025
Donald Trump, despre acordul Israel - Hamas: „I-am spus: «Bibi, asta e șansa ta de a obține victoria»”
demonstrație anti-extrema dreaptă la Londra
Peste 400 de oameni arestați la un miting pro-Palestina, în Londra. Keir Starmer: Protestatarii să respecte durerea evreilor britanici
benjamin netanyahu la birou
Netanyahu spune că speră să anunţe eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza „în zilele următoare”
Greta Thunberg
Greta Thunberg acuză Israelul de tratament dur. Ar fi ținută într-o celulă infestată cu ploşniţe, cu puțină apă sau mâncare
Trump And Netanyahu Press Briefing.
Emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Trump merg în Egipt pentru noi discuții cu Hamas privind eliberarea ostaticilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Primul județ în care se închid școlile din cauza codului roșu de furtuni. Cursurile sunt suspendate miercuri...
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: răsturnare de situație în privința evenimentului...
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un...
Newsweek
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos