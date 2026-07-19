Israelul amenință că va prelua Bazinele lui Solomon, rezervoarele antice de apă de lângă Betleem aflate sub control palestinian

Bazinele lui Solomon, un sit istoric aflat în apropierea Betleemului și administrat de Autoritatea Palestiniană în baza Acordurilor de la Oslo, au devenit noul punct de tensiune dintre Israel și palestinieni. Oficiali israelieni de extremă dreapta cer preluarea controlului asupra complexului, o măsură care ar putea crea un precedent privind statutul teritoriilor din Cisiordania.

Ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, a declarat în luna mai că dorește să anuleze acordurile care au confirmat, în urmă cu peste 30 de ani, proprietatea palestiniană asupra Bazinelor lui Solomon, relatează The Guardian.

De atunci, coloniștii și forțele israeliene și-au intensificat prezența în zonă, iar pe 10 iulie soldați israelieni au intervenit în apropierea sitului, folosind gaze lacrimogene în timp ce copii înotau în bazine, potrivit localnicilor.

Un monument cu peste 2.000 de ani de istorie

Primele două rezervoare au fost construite în secolul al II-lea î.Hr., fiind extinse ulterior de romani în cadrul unui vast sistem de alimentare cu apă a Ierusalimului. În perioada otomană a fost adăugat un al treilea bazin și un fort pentru protejarea instalațiilor, iar în timpul Mandatului Britanic sistemul a fost modernizat.

Astăzi, rezervoarele nu mai alimentează Ierusalimul cu apă și au devenit unul dintre principalele locuri de recreere pentru locuitorii din Betleem și din satele învecinate.

Potrivit celui de-al doilea Acord de la Oslo, semnat în 1995, Bazinele lui Solomon se află în Zona A a Cisiordaniei, aflată sub control civil și polițienesc palestinian. O eventuală preluare a sitului de către Israel ar reprezenta o schimbare importantă a modului în care este aplicat acest acord și ar putea crea un precedent pentru alte zone administrate de Autoritatea Palestiniană.

În timpul unei vizite la sit, Smotrich a afirmat că păstrarea unui „magnific sit antic de apă” sub control palestinian a fost „una dintre marile greșeli” ale Acordurilor de la Oslo și a declarat că guvernul încearcă să repare această situație.

Istoria, în centrul conflictului

Autoritățile israeliene și organizațiile apropiate coloniștilor susțin că situl are o importanță deosebită pentru istoria evreiască. În schimb, arheologi și oficiali palestinieni contestă această interpretare și afirmă că monumentul reflectă moștenirea mai multor civilizații care au stăpânit regiunea de-a lungul a peste două milenii.

Arheologul israelian Alon Arad, director al organizației Emek Shaveh, consideră că situl este folosit în scop politic pentru a submina Acordurile de la Oslo. La rândul său, șefa Departamentului pentru Turism și Antichități din Betleem, Eman al-Titi, avertizează că siturile arheologice nu ar trebui transformate în instrumente ale conflictului politic sau folosite pentru promovarea unei singure versiuni asupra istoriei.

„Siturile arheologice nu ar trebui să devină niciodată instrumente ale conflictului politic. Nu este vorba doar despre controlul asupra terenului, ci și despre încercarea de a rescrie istoria și de a impune o singură narațiune, care nu reflectă dovezile arheologice și contribuția numeroaselor civilizații la patrimoniul cultural al Palestinei”, a declarat aceasta.

Deocamdată, guvernul israelian nu a anunțat oficial dacă și când va încerca să preia controlul asupra Bazinelor lui Solomon, însă arheologii și locuitorii din zonă se așteaptă la noi incidente pe fondul tensiunilor tot mai mari din Cisiordania.

Editor : M.I.