Israelul nu primește sprijinul dorit din partea Statelor Unite pentru un război de lungă durată cu Iranul. Prin urmare, țara a adoptat o nouă strategie regională - una care se bazează pe un amestec fragil de presiune militară, diplomație americană și, în cele din urmă, pe perspectiva de a acționa pe cont propriu. Oficialii israelieni afirmă că adevărata provocare constă în a vedea dacă presiunea militară și negocierile privind programul nuclear pot duce la un rezultat mai durabil în relația cu Iranul și pot evita un nou ciclu costisitor de escaladare a conflictului, arată Politico, într-o analiză.

La începutul războiului cu Iranul, acum aproape șase săptămâni, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că obiectivul Israelului era „eliminarea amenințării existențiale” reprezentate de Iran, inclusiv prin împiedicarea acestei țări să obțină o armă nucleară și prin crearea condițiilor necesare pentru ca poporul iranian să se ridice împotriva guvernului său.

Deși Israelul nu a reușit să realizeze acest lucru, Netanyahu acordă prioritate coordonării cu președintele Donald Trump, chiar dacă acest lucru are un cost.

„De când a fost ales Trump, ori de câte ori putem, ne coordonăm cu americanii”, a declarat Yaakov Amidror, fost consilier de securitate națională al lui Netanyahu, care încă îl consultă. „De exemplu, acum, pentru a înceta atacurile asupra Iranului, acesta a fost prețul. Dar pentru noi, a fi alături de americani și a plăti prețul pe parcurs a fost mai important decât să o facem singuri.”

Aceasta înseamnă că, în prezent, Israelul încearcă să găsească o modalitate de a slăbi Teheranul fără a antagoniza și mai mult administrația americană, deja supărată că a continuat atacurile asupra Libanului.

Obiective declarate și limitele sprijinului american

Obiectivul său principal este ca Washingtonul să ajungă la un acord cu Iranul care să răspundă preocupărilor de lungă durată legate de programele sale nucleare și de rachete, fără a acorda însă acel tip de relaxare a sancțiunilor de care oficialii israelieni se tem că ar consolida conducerea radicală de la Teheran, potrivit celor șase oficiali actuali și foști din domeniul securității israeliene.

Netanyahu a acceptat, de asemenea, să reducă operațiunile israeliene în Liban la cererea lui Trump, a declarat Trump joi pentru NBC. Acest lucru a avut loc după ce Israelul a lovit miercuri 100 de ținte din Beirut, Valea Bekaa și sudul Libanului în mai puțin de 10 minute, ucigând peste 300 de persoane într-unul dintre cele mai mortale atacuri aeriene din istoria Libanului.

„Am vorbit cu Bibi și el va adopta o atitudine mai discretă. Cred doar că trebuie să fim puțin mai discreți”, a spus Trump.

Netanyahu nu a recunoscut public că și-a asumat un astfel de angajament, dar și-a îndrumat echipa să înceapă negocierile cu Libanul pentru a dezarma Hezbollah cât mai curând posibil. Se așteaptă ca consultările inițiale între reprezentanții americani, libanezi și israelieni să înceapă la Washington săptămâna viitoare pentru a stabili cadrul discuțiilor.

Obiectivul Israelului în Liban: Hezbollah și linia Litani

O parte a abordării israeliene constă în continuarea unui anumit nivel de atacuri împotriva Libanului în timpul discuțiilor.

Israelul a continuat să respingă un armistițiu cu Libanul și încă opera acolo vineri, ambele părți schimbând focuri. Armata israeliană continua, de asemenea, operațiunile terestre în sudul Libanului, inclusiv localizarea și distrugerea armelor, a declarat armata.

De câteva luni, Israelul încearcă să respingă Hezbollah dincolo de râul Litani, care traversează sudul Libanului și care a fost considerat de mult timp de Israel ca o linie tampon de facto față de gruparea militantă. Netanyahu a promis că va continua să lanseze atacuri împotriva Hezbollah în Liban până când Israelul va putea restabili securitatea pentru israelienii care locuiesc în nordul țării.

În privat, oficialii israelieni își descriu obiectivele într-un mod mai restrâns: consolidarea zonei tampon din nord și modelarea câmpului de luptă astfel încât orice negocieri viitoare să înceapă de la un echilibru de putere mai favorabil.

„Încercăm să creăm condițiile necesare pentru dezarmarea Hezbollahului”, a declarat un oficial militar israelian pentru Politico, adăugând că, dacă eforturile militare ale Israelului vor degrada și mai mult capacitatea grupării de a lansa rachete din sudul Libanului, „atunci ideea unui acord viitor ar putea deveni mai realistă”.

În timp ce Iranul, Pakistanul și alte țări afirmă că Libanul va participa la negocierile actuale privind încetarea focului, Netanyahu a insistat că acestea sunt separate și a declarat că Israelul va iniția discuții separate cu Libanul privind dezarmarea Hezbollahului și restabilirea relațiilor pașnice cu această țară.

Costurile războiului și impactul economic asupra Iranului

Chiar dacă Netanyahu a limitat unele opțiuni militare pentru a menține alinierea cu Washingtonul, războiul ar putea totuși să aducă un câștig strategic de durată: daune economice grave pentru Iran, au afirmat un oficial militar israelian și doi foști oficiali.

Dacă Israelul și SUA vor putea convinge aliații și comunitatea internațională în ansamblu că daunele sunt atât grave, cât și pe termen lung, va fi, de asemenea, un rezultat cheie al războiului, au spus aceștia.

Iranul se confruntă cu costuri directe de reconstrucție cuprinse între 7 și 44 de miliarde de dolari, programul său de rachete reprezentând cele mai mari pierderi economice, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații regionale obținute de Politico.

Având în vedere că bugetul militar anual al Iranului este de aproximativ 7,9 miliarde de dolari, chiar și estimarea minimă a costurilor de reconstrucție ar absorbi aproape un an întreg de cheltuieli de apărare, în timp ce cifra maximă de aproximativ 44,4 miliarde de dolari ar echivala cu mai mult de cinci ani și jumătate de cheltuieli militare, se arată în evaluare.

Aceste pierderi sporesc și miza pentru următoarea etapă: o eventuală diplomație nucleară între Washington și Teheran, despre care oficialii israelieni se tem că ar putea atenua presiunea asupra Iranului înainte ca costurile totale ale războiului să se facă simțite pe deplin. Israelul dorește să se asigure că are capacitatea de a influența negocierile, chiar dacă nu va avea un loc la masa discuțiilor de la Islamabad, odată cu începerea negocierilor sâmbătă.

Temeri privind negocierile nucleare și rolul SUA

Jacob Nagel, care a condus echipa de experți israelieni care a colaborat cu administrația Obama în timpul negocierilor acordului nuclear din 2015, a declarat că „iranienii câștigă întotdeauna” atunci când negociază cu țările occidentale, deoarece negociatorii lor sunt foarte experimentați și cunosc în profunzime subiectul.

Negociatorii americani - vicepreședintele JD Vance, alături de emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner - sunt foarte apreciați în Israel ca fiind apropiați ai lui Trump, dar sunt considerați neexperimentați.

„Vance, Witkoff și Kushner sunt cu toții oameni minunați, dar nu au experiență în acest domeniu”, a declarat Nagel. Cei trei oficiali americani vor reprezenta SUA în cadrul discuțiilor cu Iranul de la Islamabad.

Nagel a declarat că se teme de un scenariu în care SUA se concentrează prea mult pe convingerea Iranului să renunțe la stocul rămas de uraniu puternic îmbogățit, dar lasă intacte infrastructura și alte părți ale programului său, ceea ce nu ar elimina complet amenințarea nucleară.

„Iranienii pot renunța la stocuri, iar toată lumea va spune: «Uau, am câștigat războiul, pentru că uraniul puternic îmbogățit a dispărut». Nu este suficient”, a spus el.

Riscurile unui acord incomplet

Pentru Israel, aceasta este întrebarea centrală care planează atât asupra războiului, cât și asupra diplomației care ar putea urma: dacă acest moment va produce un rezultat fundamental diferit sau va reseta pur și simplu ceasul până la următoarea rundă.

Israelul și SUA, spun oficialii, au pariat că de data aceasta va fi diferit - că presiunea militară, combinată cu diplomația, poate face mai mult decât să reducă temporar amenințarea. Dacă nu va fi așa, Israelul ar putea rămâne confruntat cu o amenințare de durată, la un cost militar și economic tot mai mare.

„Israelul nu va putea să «tundă gazonul» cu Iranul așa cum o facem în alte părți, pentru că este prea costisitor și ne confruntăm cu randamente din ce în ce mai mici”, a declarat un fost înalt oficial israelian. „Nu putem încheia acest conflict, cu toate amenințările și costurile implicate, cu doar succese parțiale.”

Dependența de SUA și avantajele cooperării

Deși Israelul a demonstrat că poate acționa singur, cum a fost cazul la începutul războiului de 12 zile din iunie, când a declanșat campania fără sprijinul SUA, ultimele șase săptămâni au ilustrat, de asemenea, de ce colaborarea cu SUA este mult mai fructuoasă, a declarat un al doilea fost înalt oficial israelian.

„Totul este mai bine cu Statele Unite. Aveți baze în regiune, o flotă de bombardiere grele, avioane cisternă, realimentare, informații”, a spus fostul oficial.

„Dacă americanii ne realimentează în tot Orientul Mijlociu, putem transporta de două ori mai multă încărcătură la fiecare ieșire, iar americanii înșiși întreprind propriile acțiuni”, afirmă Amidror.

Dacă Israelul va lua în considerare încălcarea angajamentului său reînnoit de a acționa alături de Washington va depinde de modul în care vor decurge următoarele câteva săptămâni, a adăugat acesta.

„Depinde foarte mult de ce se va întâmpla în cadrul discuțiilor și de modul în care vor reacționa americanii”.

Citește și:

Negocieri SUA - Iran. Fost consilier al lui Trump: Liderul SUA „își dorește o cale de ieșire”, iar Teheranul „simte această slăbiciune”

