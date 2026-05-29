În căutarea unui acord iluzoriu: În ce capcană a căzut Donald Trump în criza din Iran și cum îl împiedică să pună capăt conflictului

Donald Trump pare să se găsească acum exact în impasul despre care avertiza fostul secretar de stat american John Kerry în timpul negocierilor cu Iranul din 2015: când încerci să rezolvi prea multe probleme în același timp, s-ar putea să nu rezolvi nimic. Colaj foto: Profimedia Images
Iranul refuză să cedeze în fața amenințărilor lui Trump Republicanii care critică orice acord cu Iranul: „Ar fi un dezastru” Trump nu a îndeplinit niciunul din obiectivele pe care și le-a propus când a atacat Iranul

Președintele american Donald Trump a devenit din ce în ce mai frustrat de faptul că nu a putut forța Iranul să capituleze, potrivit dezvăluirilor făcute de unii din consilierii săi pentru The Atlantic. În ciuda eforturilor depuse pentru a găsi o soluție la criza petrolului și la conflictul cu Iranul, liderul de la Casa Albă a căzut exact în capcana despre care a avertizat fostul secretar de stat John Kerry, care a participat la negocierile din 2015 privind limitarea programului nuclear al Teheranului: când încerci să rezolvi prea multe probleme în același timp, s-ar putea să nu rezolvi nimic.

Trump nu a participat la nunta fiului său cel mare, Don Jr., și a chemat la Washington mai mulți membri ai administrației prezidențiale, weekendul trecut, în speranța că va obține acordul cu Iranul. El a spus că înțelegerea este „în mare parte negociată”.

Secretarul de stat Marco Rubio, care se afla duminică în India, a spus că înțelegerea s-ar putea realiza chiar în acea zi. A spus același lucru și luni. Marți, Rubio a spus că s-ar putea să mai dureze „câteva zile”.

„Ei își doresc foarte mult să ajungă la o înțelegere”, a spus Trump despre iranieni în timpul unei întâlniri la Casa Albă. „Până acum, nu s-a ajuns în acel punct.”

Înțelegerea despre care se discută ar fi un „memorandum de înțelegere” ce le-ar oferi negociatorilor un interval de 60 de zile să găsească o soluție pentru ambițiile nucleare ale Iranului și pentru rezervele sale de uraniu îmbogățit sau „praf nuclear”, cum îi spune Trump.

Iranul refuză să cedeze în fața amenințărilor lui Trump

Situația actuală face să pară că Statele Unite nu au puterea de a forța Iranul să accepte un acord avantajos pentru Washington, după cum au comentat mai mulți analiști, spre nemulțumirea lui Trump. Totuși, nereușita sa nu denotă o lipsă de interes din partea președintelui SUA.

Trump a depus mari eforturi pentru a găsi o soluție de încheiere a conflictului, încercând să forțeze capitularea Iranului printr-o serie de amenințări și ultimatumuri tot mai stricte.

Situația actuală face să pară că Statele Unite nu au puterea de a forța Iranul să accepte un acord avantajos pentru Washington. Foto: Profimedia Imgaes

De fiecare dată, însă, Iranul a refuzat să cedeze, în timp ce Trump a găsit noi modalități de a extinde armistițiul negociat înainte ca vicepreședintele JD Vance să viziteze Islamabadul la mijlocul lunii aprilie, atunci când americanii au dorit să obțină un acord mai amplu, dar s-au întors acasă cu mâna goală.

Consilierii de la Casa Albă cred că blocada impusă de SUA în Strâmtoarea Ormuz, prin care au oprit tranzitul petrolului iranian, va forța, într-un final, Iranul să cedeze.

Trump și-a pierdut, însă, răbdarea și le-a cerut negociatorilor să își intensifice eforturile pentru a-i convinge pe iranieni să accepte condițiile impuse de SUA.

Liderii mai multor țări din Orientul Mijlociu i-au cerut lui Trump să obțină un acord cât mai repede. Era de așteptat ca orice înțelegere să includă reluarea traficului maritim prin strâmtoare, o încetarea a focului amplă în campania Israelului contra grupării Hezbollah din Liban și posibila retragere a unor sancțiuni contra Teheranului.

Republicanii care critică orice acord cu Iranul: „Ar fi un dezastru”

Susținătorii lui Trump care își doresc o politică foarte agresivă contra Iranului se tem că, în graba sa de a obține un acord, președintele SUA s-ar putea să accepte niște condiții nesatisfăcătoare, ei fiind deja dezamăgiți că regimul de la Teheran a supraviețuit campaniei de bombardamente lansate de SUA și Israel.

„Combinația aceasta în care Iranul este perceput ca având capacitatea de a teroriza strâmtoarea la nesfârșit” și abilitatea de a „provoca pagube masive infrastructurii petroliere din Golf reprezintă o schimbare majoră în echilibrul puterii în regiune și, cu timpul, va fi un coșmar pentru Israel”, a scris senatorul american Lindsey Graham pe X.

Și senatorul republican Roger Wicker a scris că presupusul armistițiu de 60 de zile despre care se vorbește „ar fi un dezastru”.

Cu toate că Trump a fost șocat și enervat de criticile îndreptate împotriva eforturilor sale de a găsi o soluție la criza din Golful Persic, el pare să se fi lăsat influențat de aceste comentarii.

În loc să susțină în continuare că acordul este iminent, Trump a început să posteze mesaje pe rețelele sociale în care a lăsat de înțeles că negociatorii mai au de lucru și că nu va accepta decât o înțelegere care îi oferă Statelor Unite o victorie clară, fără să specifice însă ce consideră el a fi o „victorie” în acest caz.

John Kerry a avertizat că, dacă în negocierile cu Iranul din 2015 ar fost incluse și alte subiecte în afară de problema nucleară, discuțiile ar fi continuat la nesfârșit. Foto: Getty Images

Trump nu a îndeplinit niciunul din obiectivele pe care și le-a propus când a atacat Iranul

Trump a vrut să lege acordul cu Iranul de o extindere a Acordurilor Abraham, pactul pentru normalizarea relațiilor dintre Israel și unele țări arabe, pentru a crea senzația că el va obține o „înțelegere grandioasă” care va transforma Orientul Mijlociu.

Însă, un astfel de acord pare foarte puțin probabil, având în vedere relația tensionată cu Israelul și pagubele suferite recent de țările din Golful Persic în timpul războiului contra Iranului.

Faptul că administrația de la Washington nu reușește să convingă în niciun fel Teheranul să cedeze în privința celui mai important obiectiv urmărit de Trump – oprirea programului nuclear al Iranului – nu oferă prea multe speranțe că cele două tabere vor ajunge prea curând la o înțelegere finală.

În primul său mandat, Trump a distrus acordul nuclear pe care administrația Obama îl obținuse în negocierile cu Iranul, iar în al doilea mandat a pornit la război contra Iranului pentru a încerca să pună capăt programului său nuclear, dar și pentru a forța colapsul regimului, pentru a elimina arsenalul de rachete iraniene și pentru a distruge forțele aliate ale Teheranului din Orientul Mijlociu.

Acum, când președintele american caută cu disperare o cale de ieșire din criză, după o campanie militară în urma căreia nu a îndeplinit niciunul din aceste obiective, Trump pare să se găsească exact în impasul despre care avertiza fostul secretar de stat John Kerry în 2015: când încerci să rezolvi prea multe probleme în același timp, s-ar putea să nu rezolvi nimic.

Kerry a spus la acea vreme că, deși Statele Unite aveau multe nemulțumiri legate de Iran, discuțiile cu Teheranul s-au concentrat asupra unui singur subiect: „problema nucleară”.

Dacă ar fi fost incluse și alte probleme în negocierile la care au participat inclusiv China și Rusia, discuțiile ar fi continuat la nesfârșit. „Am fi rămas acolo pentru totdeauna, negociind un aspect sau altul”, a explicat Kerry.

Editor : Raul Nețoiu

