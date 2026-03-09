Kim Jong Un laudă femeile nord-coreene de 8 Martie: „Ridurile lor sunt mărturia efortului neobosit”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a elogiat femeile din Coreea de Nord într-un discurs susținut la Phenian cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, afirmând că „ridurile pe care le au sunt mărturia efortului lor neobosit”. La eveniment au fost prezente și soția sa, Ri Sol Ju, precum și fiica sa Ju Ae, considerată o posibilă succesoare a liderului nord-coreean.

În acest discurs, susţinut la Phenian, cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, Kim Jong Un a insistat asupra muncii grele făcute de către femeile nord-coreene. „Femeile noastre de azi (...) au devenit un pilon solid al Revoluţiei”, le-a lăudat dictatorul, scrie într-un articol în engleză agenţia oficială nord-coreeană de presă KCNA.

„Deşi slabe fizic, ele sunt în mod evident hotărâte, feţele lor obişnuite iau o expresie de curaj, iar ridurile pe care le au sunt mărturia efortului lor neobosit”, a declarat el.

Soţia lui Kim Jong Un, Ri Sol Ju, şi fiica sa, Ju Ae, erau prezente alături de el la acest eveniment, organizat duminică la Sala de Sport din Phenian, cu ocazia sărbătorii Zilei Internaţionale a Femeii.

În fotografii publicate de KCNA, Ju Ae - considerată prima în ordinea succesiunii familiale de către experţi din Nord - apare aşezată alături de tatăl său şi ţinându-l de mână.

Reprezentanţi ai partidului unic şi demnitari diplomatici străini au asistat la eveniment, care a inclus spectacole, potrivit KCNA. Discursul lui Kim a fost salutat cu „aclamaţii fervente” ale unui public „copleşit de un mare entuziasm”, potrivit agenţiei.

KCNA nu menţionează numele lui Ju Ae, ci o desemnează drept „fiica mult iubită” a lui Kom Jong Un. Agenţia sud-coreeană de informaţii anunţa la mijocul lui februarie că Phenianul pare că a început procesul desemnării lui Ju Ae drept succesoare a lui Kim Jong Un. Ultima apariţie publică a lui Ju Ae a avut loc la sfârşitul lui februarie.

Coreea de Nord este dominată don 1948 de dinastia Kim, denumită şi „linia Paektu”, după numele unui munte sacru, considerat leagănul legendar al poporului coreean, în care s-a născut - potrivit propagandei nord-coreene - Kim Jong Il, bunicul lui Kim Ju Ae, care i-a succedat, la rândul său, tatălui său, Kim Il Sung.

