tuna king
Kiyoshi Kimura, autoproclamatul „rege al tonului”. Sursa foto: X

Un ton roşu gigant a fost adjudecat pentru suma record de 2,8 milioane de euro la tradiţionala licitaţie de Anul Nou din Tokyo, unde „Regele tonului”, celebrul proprietar al lanţului de restaurante Sushi Zanmai, a câştigat din nou competiţia pentru cel mai scump peşte al sezonului.

Proprietarul unui lanţ de restaurante de sushi a plătit luni suma record de 2,8 milioane de euro pentru un ton roşu gigant în cadrul prestigioasei licitaţii de Anul Nou de la principala piaţă de peşte din Tokyo.

Autoproclamatul „rege al tonului”, Kiyoshi Kimura, a cărui lanţ de restaurante Sushi Zanmai a câştigat licitaţia, a plătit un preţ piperat pentru acest peşte de 243 de kilograme pescuit în largul coastei de nord-est a Japoniei.

„Credeam că îl vom putea cumpăra la un preţ puţin mai mic, dar preţul a urcat în mai puţin timp decât se poate spune”, a declarat Kimura după licitaţie, organizată înainte de răsăritul soarelui la piaţa de peşte Toyosu.

„Am fost surprins de preţ... Sper că, mâncând acest ton de bun augur, cât mai mulţi oameni se vor simţi revigoraţi”, a adăugat el în faţa jurnaliştilor.

Preţul de 510,3 milioane de yeni atins la această licitaţie de Anul Nou este cel mai ridicat de când au început să fie colectate date comparabile în 1999. Recordul anterior era de 333,6 milioane de yeni pentru un ton roşu de 278 de kilograme în 2019, după mutarea pieţei de la locaţia sa tradiţională din Tsukiji, în centrul Tokyo, către instalaţii mai moderne.

Anul trecut, cel mai mare ofertant a plătit 207 milioane de yeni pentru un ton roşu de 276 de kilograme. În timpul pandemiei de Covid-19, tonul de Anul Nou a atins doar o fracţiune din preţul său obişnuit, restaurantele reducându-şi activitatea.

Dave Gershman, de la ONG-ul Pew Charitable Trusts, a profitat de anunţ pentru a sublinia că populaţia de ton roşu din Pacific se reface după ce a fost „la un pas de colaps”.

Planul de relansare din 2017 „funcţionează, iar dacă factorii de decizie vor lua noi măsuri în 2026, viitorul tonului roşu din Pacific va fi promiţător”, a estimat acesta într-un comunicat.

