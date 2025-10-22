Live TV

Coreea de Nord a lansat noi rachete balistice, după luni de pauză. Ce a declarat Kim Jong-un despre o posibilă întâlnire cu Trump

Data actualizării: Data publicării:
siluete de rachete
Foto: Profimedia
Din articol
Programul de rachete „în creştere”

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, anunță Reuters. Este prima lansare în câteva luni și are loc cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele SUA, Donald Trump, să ajungă în Coreea de Sud pentru un summit.

Şefii de Stat Major din Seul au declarat că au detectat mai multe proiectile, considerate a fi rachete balistice cu rază scurtă de acţiune. Rachetele au fost lansate în jurul orei 8:10 miercuri (ora 2.10 a României), dintr-o zonă la sud de capitala Phenian şi au zburat aproximativ 350 de kilometri, a declarat armata Seulului.

Lansarea a fost prima de acest gen de la preluarea funcţiei de către preşedintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, în iunie.

Trump a declarat că speră să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, probabil în acest an, după mai multe întâlniri în timpul primului mandat al preşedintelui republican.

Mass-media de stat din Nord a indicat că Kim este deschis la discuţii viitoare, cu rezerva că Statele Unite renunţă la cererea delirantă ca Phenianul să renunţe la arsenalul său nuclear.

Coreea de Nord a prezentat luna aceasta ceea ce a numit cea mai puternică" rachetă balistică intercontinentală, la o paradă militară la care au participat oficiali de top din Rusia şi China.

În septembrie, Kim a supravegheat un test al unui motor cu combustibil solid utilizat pentru rachete nucleare cu rază lungă de acţiune. Mass-media de stat a declarat că a fost al nouălea şi ultimul test al motorului, indicând faptul că un test complet al noului ICBM ar putea fi efectuat în lunile următoare.

Programul de rachete în creştere”

Lansarea a fost un răspuns la Trump şi la recentele sale mişcări, a declarat Park Won-gon, profesor la Universitatea Ewha Womans din Seul.

Kim Jong Un afirmă, de asemenea, prezenţa regimului său în timpul unui eveniment găzduit de Seul, aşa cum a făcut şi înainte, a adăugat el.

Trump urmează să sosească în Coreea de Sud pe 29 octombrie pentru Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC).

Coreea de Nord a efectuat de ani de zile zboruri de testare a rachetelor cu rază lungă de acţiune, despre care susţine că pot ajunge în Statele Unite continentale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cererea SUA ca Kim să renunţe la armele interzise a fost mult timp un obstacol între cele două ţări, dar Phenianul a indicat recent o nouă deschidere faţă de discuţiile cu Statele Unite.

Kim s-a întâlnit cu Trump de trei ori pentru summit-uri de profil în timpul primului mandat al liderului SUA, înainte ca discuţiile să eşueze la Hanoi, în 2019, cu privire la ce concesii a fost pregătit Phenianul pentru armele sale atomice. În septembrie, Kim a declarat că are amintiri plăcute despre aceste discuţii cu Trump şi că este deschis la o altă întâlnire.

Dacă Statele Unite renunţă la obsesia delirantă pentru denuclearizare şi, pe baza recunoaşterii realităţii, doresc cu adevărat o convieţuire paşnică cu noi, atunci nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem întâlni, a declarat el, citat de presa de stat.

Phenianul se află sub sancţiuni succesive din partea ONU pentru programele sale nucleare şi de rachete. Coreea de Nord a declarat în repetate rânduri că nu intenţionează să renunţe la arsenalul său şi a lucrat pentru a consolida legăturile cu vechii parteneri China şi Rusia.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
3
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
medici cu mana oe burta unei gravide
Surse: Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a...
drona pe cer inserat
Atac al Rusiei la granița României cu Ucraina: mesaj Ro-Alert, patru...
gel dezinfectant maini getty
UE ar putea interzice alcoolul din dezinfectante după ce experții...
bani si cos cu alimente
Coșul minim de cumpărături s-a scumpit cu 900 de lei. De câți bani...
Ultimele știri
OpenAI și-a lansat propriul browser bazat pe inteligență artificială, ChatGPT Atlas
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept căpitan SRI și recruta rezerviști din armată pentru misiuni
Poluare în Europa. Primele imagini surprinse de misiunea Copernicus Sentinel-4 arată zonele cu concentrații de poluanți în atmosferă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
zona de granita dintre coreea de nord si coree de sud
Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud traversând cea mai minată zonă din lume
Kim Jong Un
După Putin, Trump mai vrea să se vadă cu un dictator: Kim Jong un
Shaman
Putin își trimite cântăreții favoriți să concerteze în Coreea de Nord. Ultranaționalistul Shaman, piesă dedicată tovarășului Kim
kim jong un
Hackerii nord-coreeni au furat 2 miliarde de dolari în criptomonede, în 2025. Fondurile, folosite pentru programul nuclear al lui Kim
Kim dă mâna cu Putin
Rusia ajută Coreea de Nord să dezvolte submarine care pot lansa rachete balistice, acuză guvernul sud-coreean
Partenerii noștri
Pe Roz
Eric Schmidt, fostul CEO Google, în mijlocul unui scandal uriaș. Fosta iubită, mai tânără cu 39 de ani: „Nu...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, decizie de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Noah. „La ei Oshima e rezervă cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă...
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum verifici dacă angajatorul ți-a declarat corect grupa de muncă la Casa de Pensii
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
Marele Novak Djokovic și-a anunțat decizia
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jennifer Aniston dezvăluie că tatăl ei i-a spus să își “caute o slujbă adevărată” înainte de a deveni...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...