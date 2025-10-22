Coreea de Nord a lansat noi rachete balistice, după luni de pauză. Ce a declarat Kim Jong-un despre o posibilă întâlnire cu Trump

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, anunță Reuters. Este prima lansare în câteva luni și are loc cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele SUA, Donald Trump, să ajungă în Coreea de Sud pentru un summit.

Şefii de Stat Major din Seul au declarat că au „detectat mai multe proiectile, considerate a fi rachete balistice cu rază scurtă de acţiune”. Rachetele au fost lansate în jurul orei 8:10 miercuri (ora 2.10 a României), dintr-o zonă la sud de capitala Phenian şi au zburat aproximativ 350 de kilometri, a declarat armata Seulului.

Lansarea a fost prima de acest gen de la preluarea funcţiei de către preşedintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, în iunie.

Trump a declarat că speră să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, probabil în acest an, după mai multe întâlniri în timpul primului mandat al preşedintelui republican.

Mass-media de stat din Nord a indicat că Kim este deschis la discuţii viitoare, cu rezerva că Statele Unite renunţă la cererea „delirantă” ca Phenianul să renunţe la arsenalul său nuclear.

Coreea de Nord a prezentat luna aceasta ceea ce a numit „cea mai puternică" rachetă balistică intercontinentală, la o paradă militară la care au participat oficiali de top din Rusia şi China.

În septembrie, Kim a supravegheat un test al unui motor cu combustibil solid utilizat pentru rachete nucleare cu rază lungă de acţiune. Mass-media de stat a declarat că a fost al nouălea şi ultimul test al motorului, indicând faptul că un test complet al noului ICBM ar putea fi efectuat în lunile următoare.

Programul de rachete „ în creştere”

Lansarea a fost „un răspuns la Trump şi la recentele sale mişcări”, a declarat Park Won-gon, profesor la Universitatea Ewha Womans din Seul.

Kim Jong Un „afirmă, de asemenea, prezenţa regimului său în timpul unui eveniment găzduit de Seul, aşa cum a făcut şi înainte”, a adăugat el.

Trump urmează să sosească în Coreea de Sud pe 29 octombrie pentru Forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC).

Coreea de Nord a efectuat de ani de zile zboruri de testare a rachetelor cu rază lungă de acţiune, despre care susţine că pot ajunge în Statele Unite continentale.

Cererea SUA ca Kim să renunţe la armele interzise a fost mult timp un obstacol între cele două ţări, dar Phenianul a indicat recent o nouă deschidere faţă de discuţiile cu Statele Unite.

Kim s-a întâlnit cu Trump de trei ori pentru summit-uri de profil în timpul primului mandat al liderului SUA, înainte ca discuţiile să eşueze la Hanoi, în 2019, cu privire la ce concesii a fost pregătit Phenianul pentru armele sale atomice. În septembrie, Kim a declarat că are „amintiri plăcute” despre aceste discuţii cu Trump şi că este deschis la o altă întâlnire.

„Dacă Statele Unite renunţă la obsesia delirantă pentru denuclearizare şi, pe baza recunoaşterii realităţii, doresc cu adevărat o convieţuire paşnică cu noi, atunci nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem întâlni”, a declarat el, citat de presa de stat.

Phenianul se află sub sancţiuni succesive din partea ONU pentru programele sale nucleare şi de rachete. Coreea de Nord a declarat în repetate rânduri că nu intenţionează să renunţe la arsenalul său şi a lucrat pentru a consolida legăturile cu vechii parteneri China şi Rusia.

Editor : C.A.