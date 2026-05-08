Memorialul de la Phenian care oferă indicii despre pierderile Coreei de Nord în luptele de partea Rusiei împotriva Ucrainei

Muzeul Memorial al Faptelor de Război din cadrul Operațiunilor Militare din Străinătate a fost inaugurat în aprilie. Foto: Profimedia

Aproximativ 2.300 de soldați nord-coreeni au murit luptând de partea Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit unei investigații BBC bazate pe imagini din satelit și fotografii oficiale ale unui nou monument comemorativ din Phenian. Coreea de Sud estimează că cel puțin 11.000 de nord-coreeni au fost trimiși în Rusia pentru a ajuta la recucerirea unor zone din vestul regiunii Kursk, după ce Ucraina a lansat o incursiune surpriză în această regiune în august 2024.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a adus anterior un omagiu public soldaților care au murit în război – și se crede că, în schimbul furnizării de soldați, Phenianul a primit alimente, bani și asistență tehnică din partea Moscovei. Regimul nu a dezvăluit niciodată numărul victimelor operațiunii de la Kursk, pe care Rusia susține că a recucerit-o în totalitate – însă, pentru prima dată, un nou monument comemorativ oferă indicii vizibile – iată ce spun acestea.

În octombrie 2025, liderul nord-coreean a ordonat construirea unui muzeu în cartierul Hwasong din Phenian, în memoria soldaților căzuți în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Lucrările au început în aceeași lună într-o zonă dens împădurită, potrivit unei analize realizate de BBC pe baza imaginilor din satelit furnizate de compania americană Planet Labs. În decembrie se putea observa o structură de bază a complexului de 52 km². Până în martie, lucrările de construcție exterioare păreau să fie în mare parte finalizate. Amenajarea peisagistică și facilitățile din jur au fost finalizate luna trecută.

Inaugurat pe 26 aprilie, Muzeul Memorial al Faptelor de Război din cadrul Operațiunilor Militare din Străinătate își propune să prezinte „curajul fără egal” al soldaților nord-coreeni în timpul misiunii lor de „eliberare a regiunii Kursk”, potrivit agenției de știri de stat KCNA.

Memorialul este alcătuit din două ziduri comemorative cu o lungime de 30 m pe care sunt gravate nume, o clădire și un cimitir. O analiză realizată de BBC pe baza mai multor imagini publicate de KCNA arată că fiecare zid este împărțit în aproximativ 14 secțiuni, marcate în partea de sus de linii din piatră gri. Numele sunt gravate în nouă dintre aceste secțiuni, fiecare conținând aproximativ 16 coloane, conform unui calcul al BBC.

Fotografiile în prim-plan ale peretelui estic arată că opt nume ale soldaților căzuți la datorie sunt inscripționate pe o singură coloană. Având în vedere cele 16 coloane și cele nouă secțiuni, asta ar însemna 1.152 de nume gravate pe fiecare perete, ajungând la un total de 2.304 pe ambii pereți comemorativi.

Songhak Chung, cercetător principal la Institutul Coreean pentru Strategie de Securitate, este de acord cu concluziile BBC.

„Zidurile memorialului sunt acoperite cu numele soldaților căzuți la datorie, scrise cu caractere extrem de mici. Având în vedere suprafața și densitatea textului, numărul persoanelor înregistrate acolo se ridică probabil la câteva mii”, afirmă el.

Cifra exactă nu poate fi stabilită cu certitudine din cauza lipsei imaginilor de înaltă rezoluție, dar estimarea BBC se apropie de cifra prezentată de Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud (NIS). În septembrie 2025, agenția de informații a declarat că aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși și alți 2.700 răniți.

Însă, în luna februarie a acestui an, Serviciul Național de Informații (NIS) a actualizat cifra, afirmând că aproximativ 6.000 din cei 11.000 de militari estimați a fi trimiși în Rusia au fost uciși sau răniți – deși nu a furnizat o defalcare a acestor cifre. Nici Phenianul, nici Moscova nu au furnizat vreodată cifre oficiale.

Memorialul în sine prezintă un „sistem de comemorare pe niveluri”, afirmă compania coreeană de cercetare SI Analytics.

Soldații care au dat dovadă de „curaj extraordinar” sunt onorați cu morminte în aer liber și pietre funerare, în timp ce alții sunt comemorați prin urne amplasate în interiorul unei camere funerare.

Kim Jin-mu, fost cercetător principal la Institutul Coreean pentru Analize de Apărare, finanțat de guvern, afirmă că printre cei îngropați în cimitir se pot număra cadavre recuperate, ofițeri superiori sau persoane cărora li s-a acordat o recunoaștere specială, inclusiv cei care au dat dovadă de spirit de sacrificiu. 

Conform unei imagini din satelit realizate la începutul lunii aprilie și furnizate de SI Analytics, aproximativ 140 de morminte se află în partea de vest a cimitirului, iar 138 în partea opusă. De asemenea, în mijlocul cimitirului se află o clădire de culoare gri – probabil o structură care adăpostește urne funerare, spune Chung.

Referindu-se la structura funerară, Chung spune că „întregul perete pare să fie acoperit cu niște compartimente de depozitare dispuse în formă de grilă, destinate rămășițelor pământești”.

„Este o clădire cu trei etaje și, chiar și fără a lua în calcul birourile și spațiile de expoziție, doar depozitul interior ar putea găzdui cel puțin 1.000 de urne funerare”, spune Chung.

Ministerul Unificării din Coreea de Sud afirmă că este „greu de confirmat” dacă toți soldații care au pierit au fost comemorați pe ziduri.

Cu toate acestea, Kim Jin-mu consideră că este foarte probabil ca numele tuturor soldaților nord-coreeni care au murit la Kursk să fi fost inscripționate.

„Monumentul comemorativ are rolul de a-i onora pe cei care s-au sacrificat pentru stat și de a menține sprijinul public”, spune el. „Omisiunea unor nume ar putea stârni nemulțumiri în rândul familiilor îndoliate și ar putea submina scopul său”.

Presa de stat nord-coreeană a relatat, de asemenea, că în același cartier a fost construit un complex rezidențial destinat veteranilor de război ruși și familiilor îndoliate. Locuitorii au început să se mute acolo încă din luna martie.

Cho Han-bum, cercetător principal la Institutul Coreean pentru Unificare Națională, instituție de stat, afirmă că decizia Phenianului de a construi un monument dedicat soldaților căzuți reflectă o încercare de a justifica desfășurarea trupelor în urma pierderilor importante suferite.

„Pentru Coreea de Nord, Rusia este singura țară cu care poate coopera pe plan militar în actuala sa situație de izolare”, afirmă el. De asemenea, monumentul simbolizează dorința Phenianului de a continua cooperarea militară cu Rusia „indiferent de evoluția războiului”.

