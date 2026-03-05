Live TV

Video Mai multe petroliere atacate în Golful Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA și Iran

Data publicării:
Petrolier atacat cu dronă
În ultimii ani au avut loc mai multe atacuri cu drone asupra vaselor petroliere. În poză: petrolier iranian atacat cu drone din în largul coastei siriene. Foto: Profimedia Images

Mai multe petroliere au fost joi ţinta atacurilor în apele Golfului Persic, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA şi Iran, criza ameninţând să se extindă asupra tot mai multor ţări mari producătoare de petrol din regiune, relatează Reuters.

Un petrolier ce naviga sub pavilion al statului Bahamas a fost vizat de un atac în care a fost utilizată o ambarcaţiune încărcată de explozibil în portul irakian Khor al-Zubair, potrivit evaluărilor iniţiale.

Un alt petrolier, ancorat în largul Kuweitului, a suferit o explozie şi s-a scufundat parţial.

Nouă vase au fost atacate de la izbucnirea sâmbătă a conflictului între SUA şi Israel, pe de o parte, şi Iran, pe de altă parte.

Iranul a lansat un val de rachete către Israel joi la primele ore şi a trimis drone în Azerbaidjan.

În jur de 200 de nave, printre care petroliere şi nave ce transportă gaz natural lichefiat, precum şi nave-cargo, rămân ancorate în zona Golfului, potrivit datelor publicate de platforma MarineTraffic.

Alte câteva sute de vase comerciale se află în afara strâmtorii Ormuz şi se află în incapacitatea de a ajunge în porturi.

Grupul British Petroleum şi-a evacuat personalul străin de la exploatarea Rumaila din Irak după ce două drone neidentificate au aterizat în interiorul exploatării, potrivit unor surse irakiene. Irakul şi-a redus producţia zilnică de petrol cu aproape 1,5 milioane de barili în condiţiile în care ţara nu a mai putut încărca petroliere, au declarat oficialităţi irakiene pentru Reuters.

Editor : C.A.

