Marco Rubio și Tony Blair, numiți de Donald Trump în Consiliul Păcii pentru Fâșia Gaza

Data publicării:
cladiri distruse-gaza
Foto: Dawoud Abu Alkas via Reuters

Preşedintele american Donald Trump a prezentat vineri, într-un comunicat, o listă cu membrii Consiliului Păcii în Fâşia Gaza, pe care-l prezidează, şi din care fac parte, între alţii, secretarul de Stat Marco Rubio şi fostul premier britanic Tony Blair.

Emisarul special american Steve Witkoff face de asemenea parte din Consiliu, dar şi ginerele peşedintelui american, Jared Kushner, și preşedintele Băncii Monsiale (BM),  Ajay Banga, notează News.ro.

Miliardarul Marc Rowan, un om de afaceri, şi consilierul-adjunct în probleme de securitate naţională Robert Gabriel Jr, au fost de asemenea numiţi în acest Consiliul al Păcii.

Consiliul are misiunea să supervizeze un Comitet palestinian temporar şi apolitic, alcătuit din 15 tehnocraţi.

Un fost funcţionar de rang înalt, Ali Shaath, un inginer civil, a fost ales să conducă Comitetul de tranziţie de experţi.

El are sarcina dificilă să conducă prima etapă a reconstrucţiei Fâşiei Gaza aflate acum în ruine.

„Aceşti lideri palestinieni s-au angajat ferm în favoarea unui viitor PAŞNIC!”, a dat asigurări, într-un mesaj precedent, Donald Trump.

Faza a doua a planului american care vrea să pună capăt Războiului din Fâşia Gaza a intrat în vigoare miercuri.

Ea urmează să conducă la „reconstrucţia” Fâşiei Gaza, potrivit emisarului american pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff.

Donald Trump a insistat, în acest cadru, asupra importanţei unui „acord GLOBAL de demilitarizare cu Hamas, care să prevadă predarea TUTUROR armelor şi desfiinţarea TUTUROR tunelurilor”.

