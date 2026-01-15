Războiul din Fâșia Gaza. Planul lui Trump intră în faza a doua: acord privind înfiinţarea unui Comitet de guvernare a enclavei

Washingtonul a anunţat miercuri intrarea în a doua fază a planului american care vrea să pună capăt Războiului din Fâşia Gaza, după anunţarea unui acord al mişcărilor palestiniene cu privire la formarea unui Comitet de Guvernare de Tranziţie, relatează AFP.

„Anunţăm lansarea fazei doi a Planului în 20 de puncte” al lui Donald Trump, „de trecere de la armistiţiu la demilitarizarea, la guvernarea tehnocrată şi reconstrucţia” Fâşiei Gaza, a anunţat pe X emisarul special Steve Witkoff.

Rodul unor presiuni americane, armistiţiul a intrat în vigoare la 10 octombrie, la un pic peste doi ani de la începutul războiului declanşat de un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas, la 7 octombrie 2023, în sudul Israelului, notează News.ro.

Preşedintele american a prezentat atunci o foaie de drum care prevede ca un Comitet de Tranziţie să administreze teritoriul palestinian sub supervizarea unui Consiliu al Păcii prezidat de către Donald Trump.

Egiptul, un mediator în conflict, a anunţat miercuri că s-a ajuns la un „consens” între toate părţile cu privire la alcătuirea acestui Comitet palestinian de 15 membri, în urma unor negocieri la Cairo.

Fostul viceministru palestinian Ali Shaath urmează să preia conducerea Comitetului.

„Gestionarea vieții cotidiene”

În faţa presei, ministrul egiptean de Externe Badr Abdelatty şi-a exprimat speranţa ca acest organ să fie desfăşurat rapid în Fâşia Gaza, pradă a unei grave crize umanitare, „pentru a gestiona viaţa cotidiană şi serviciile esenţiale”.

Negocieri au avut loc la Cairo între o delegaţie a Hamas şi mediatori egipteni, dar şi între lideri ai partidelor palestiniene, potrivit unor reprezentanţi ai mişcării islamiste care au cerut protecţia anonimatului.

Într-un comunicat comun, Hamasul, Jihadul Islamic şi alte mişcări palestiniene au declarat că „susţin” formarea Comitetului şi s-au angajat să-i permită să-şi „asume imediat” misiunile.

Preşedinţia palestiniană, cu sediul la Ramallah, în Cisiordania ocupată, şi-a exprimat la rândul său susţinerea faţă de acest organ, într-un comunicat, un lucru care „reflectă poziţia Fatah”, condusă de către preşedintele Mahmoud Abbas, a declarat AFP o sursă de la preşedinţia palestiniană.

Hamasul a declarat în mai multe rânduri că nu caută să joace un rol în cadrul viitoarei guvernări a Fâşiei Gaza.

Aceste negocieri au abordat de asemenea retregrea forţelor israeliene din acest teritoriu palestinian, redeschiderea punctului de trecerea frontierei cu Egiptul de la Rafah (sud) şi intrarea în enclavă a ajutoarelor stocate de partea egipteană a frontierei, a precizat Hamasul.

Ultimul ostatic israelian

Negocierile cu privire la această a doua fază a încetării focului au bătat pasul pe loc, în contextul unui armistiţiu fragil, cei doi beligeranţi acuzându-se reciproc de faptul că-l încalcă.

Israelul a declarat că nu va intra la negocieri cu privire la etapa viitoare a acordului cu Hamasul înainte de predarea cadavrului lui Ran Gvili - ultimul ostatic israelian răpit la 7 octombrie şi ţinut în Fâşia Gaza.

Forumul Familiilor Ostaticilor - principala asociaţie israeliană a rudelor ostaticilor - i-a cerut premierului Benjamin Netanyahu „să-şi onoreze angajamentele” şi să nu treacă la această nouă etapă a încetării focului.

Hamasul a anunţat, la rândul său, că primeşte favorabil anunţul lui Witkoff.

„Facţiunile vor face totul pentru a asigura succesul lucrărilor Comitetului”, a declarat AFP un oficial din cadrul mişcării, Taher al-Nounou.

A doua fază a Planului Trump prevede, de asemenea, dezarmarea Hamas - un lucru pe care gruparea îl refuză -, retragerea treptată a trupelor israeliene de pe teritoriul Fâşiei Gaza, din care controlează în continuare aproximativ jumătate, şi lansarea reconstrucţiei.

În ceea ce priveşte viitorul Consiliu al Păcii, el va fi reprezentat pe teren de către diplomatul bulgar Nickolai Mladenov, un fost emisar al ONU pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu.

El a lansat deja negocieri în Israel şi Cisiordania ocupată, săptămâna trecută.

Trump urmează să anunţe în curând alcătuirea Consiliului, iar presa evocă 15 lideri internaţionali.

