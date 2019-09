Marina SUA a recunoscut că două clipurile din 2015, dar și unul din 2004, care ar prezenta OZN-uri în zbor, sunt reale, informează CNN.

Oficialii americani au spus că nu știu ce ar putea fi aceste obiecte zburătoare, dar nici nu au presupus ce ar putea fi.

Obiectele zburătoare neidentificate care apar în cele trei clipuri video declasificate de forțele armate sunt "fenomene aeriene neidentificate", a spus Joe Gradisher, purtător de cuvânt al Marinei SUA, pentru CNN.

Clipurile video au apărut prima dată în decembrie 2017, fiind publicate de To The Stars Academy of Arts & Sciences, și prezintă niște obiecte zburătoare foarte rapide și neclare, surprinse de camere avansate cu infraroșu.

Filmarea din 2004 arată cum senzorii camerelor localizează ținta, înainte ca aceasta să accelereze rapid și să iasă din cadru. Senzorii nu au reușit s-o mai localizeze ulterior.

Clipurile din 2015 conțin și înregistrări audio ale piloților care încearcă să-și dea seama ce au surprins. La un moment dat, unul dintre piloți spune că obiectul din înregistrare este o dronă.

Purtătorul de cuvânt al Marinei SUA a spus că transparența instituției privind aceste "fenomene aeriene neidentificate" are rolul de a încuraja militarii aflați în pregătire să raporteze orice fel de "incursiuni" care au loc în zona bazei aeriene, care afectează siguranța piloților.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

"Este vorba despre incursiunile frecvente care au loc pe terenul bazei aeriene de către "fenomele aeriene neidentificate". Ele prezintă un pericol pentru piloți și operațiuni", a spus Gradisher.

Acesta a mai spus că secvențele video prezentate publicului reprezintă doar o mică parte din incursiunile pe care le văd piloții.

"Timp de mulți ani, piloții noștrii nu au raportat aceste incursiuni pentru că s-au temut despre felul în care ar fi percepuți, în funcție de ce ar putea fi în acele clipuri video. Singurul fel în care putem afla ce sunt aceste obiecte este să încurajăm piloții să raporteze când le văd", a spus oficialul Marinei SUA.