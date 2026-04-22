Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis miercuri un nou avertisment privind deteriorarea securității globale, subliniind necesitatea urgentă de a crește producția de echipamente militare și de a moderniza capacitățile de apărare ale alianței. Într-un discurs susținut în Turcia, oficialul NATO a făcut referire la războiul din Ucraina, la expansiunea militară a Chinei și la instabilitatea generată de Iran, în contextul pregătirilor pentru summitul NATO de la Ankara din iulie, anunță The Guardian.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a tras un nou semnal de alarmă cu privire la deteriorarea mediului global de securitate, afirmând că statele membre ale alianței trebuie să accelereze investițiile și producția în domeniul apărării.

Într-un discurs susținut în Turcia, în cadrul unor întâlniri dedicate industriei de apărare, Rutte a subliniat că actualul context internațional este definit de instabilitate și conflicte multiple.

„Trăim într-o lume mai periculoasă, iar asta înseamnă că avem nevoie de sisteme de apărare solide pentru a ne proteja securitatea. Avem nevoie de cele mai bune capacități. Trebuie să incorporăm cele mai noi tehnologii.”, a declarat Mark Rutte.

În declarațiile făcute jurnaliștilor în timpul vizitei la Aselsan, el a afirmat că membrii blocului „au multe de învățat” din revoluția industriei de apărare a Turciei.

Avertismentul vine în contextul în care războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să fie principalul factor de tensiune militară în Europa, cu impact direct asupra securității regionale și a capacității NATO de descurajare.

Conflictul din Ucraina a determinat o creștere semnificativă a cheltuielilor militare în rândul statelor membre NATO, în timp ce alianța încearcă să își refacă stocurile de armament și să își consolideze flancul estic.

În discursul său, Rutte a făcut referire și la alte riscuri globale, inclusiv la China și Iran, pe care le-a descris drept factori de presiune asupra stabilității internaționale.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să facă ravagii, modernizarea militară și expansiunea nucleară a Chinei continuă, iar Iranul răspândește teroarea și haosul.”, a afirmat secretarul general NATO.

Declarațiile vin în contextul în care NATO își ajustează strategia pe termen lung, punând accent pe creșterea capacităților industriale de apărare și pe reducerea dependențelor logistice față de lanțuri de aprovizionare vulnerabile.

Vizita lui Rutte în Turcia face parte din pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara, programat în luna iulie, unde liderii alianței urmează să discute noi angajamente privind cheltuielile militare și cooperarea industrială în domeniul apărării.

Editor : C.A.