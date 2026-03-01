Live TV

Măsura anunțată de NATO ca răspuns la posibile lovituri cu rachete balistice și drone din partea Iranului

Data publicării:
Conceptual image of war between NATO and it's enemies, using flag and silhouette
NATO. Imagine cu caractr ilustrativ. Foto: Profimedia

NATO anunță ajustarea poziției forțelor sale pentru a contracara „amenințările potențiale” generate de atacurile din Iran și Orientul Mijlociu. Comandantul suprem al Alianței în Europa, generalul Alexus Grynkewich, a subliniat că măsurile vizează protecția celor 32 de state membre și apărarea împotriva rachetelor balistice și a vehiculelor aeriene fără pilot provenite din regiune, anunță France24.

În contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, NATO a anunțat că își ajustează forțele pentru a se proteja împotriva „amenințărilor potențiale” provenite din regiune. Declarația vine pe fondul atacurilor recente ale Iranului, care au generat preocupări la nivel internațional privind stabilitatea și securitatea regiunii.

Comandantul suprem al NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich, a transmis că poziția forțelor alianței a fost ajustată și va continua să fie adaptată în funcție de evoluția situației. Potrivit acestuia, măsurile sunt menite să asigure securitatea celor 32 de state membre și să protejeze Alianța împotriva rachetelor balistice sau a vehiculelor aeriene fără pilot provenite din Orientul Mijlociu sau din alte regiuni.

NATO monitorizează „cu atenție” evoluțiile din Iran și Orientul Mijlociu, subliniind importanța pregătirii și flexibilității militare în fața unor amenințări emergente. Ajustările vizează nu doar dislocarea strategică a forțelor, ci și capacitatea de reacție rapidă în cazul unor atacuri sau escaladări neașteptate.

Acțiunea Alianței reflectă o abordare preventivă și consolidarea posturii de descurajare, în contextul în care tensiunile din regiune ar putea avea implicații directe asupra securității europene și globale, se mai arată în comunicatul instituției.

MApN: Evoluția situației din Iran nu indică o amenințare militară la adresa României. Au fost activate măsuri suplimentare de pregătire

