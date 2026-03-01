Mesajul președintelui Masoud Pezeshkian după moartea lui Khamenei: Forțele armate ale Iranului „distrug bazele inamice”

Președintele Masoud Pezeshkian a apărut duminică la televiziunea de stat cu un mesaj ce părea înregistrat, în care a transmis condoleanțe pentru moartea ayatollahului Ali Khamenei și a anunțat că structura de conducere interimară a Iranului și-a început oficial activitatea, în încercarea de a preveni un vid de putere.

Presa de stat iraniană transmite că Pezeshkian face parte din comitetul interimar format din trei membri, instituit pentru a evita un vid de putere până la desemnarea unui nou lider suprem. Din acest comitet mai fac parte Mohseni Ejehei, șeful sistemului judiciar, și ayatollahul Ali Reza Arafi.

În discursul său, Pezeshkian a declarat că forțele armate ale Iranului vor „dezamăgi” dușmanii și a afirmat că acestea „distrug în prezent bazele inamice”, fără a oferi detalii suplimentare, relatează BBC.

Cu aproximativ 30 de minute înainte de apariția la televiziune, Pezeshkian a publicat un mesaj pe platforma X, în care a afirmat că atacurile recente „nu vor submina hotărârea guvernului Republicii Islamice de a-și îndeplini atribuțiile și responsabilitățile”.

El a adăugat că „durerea” provocată de moartea liderului suprem va „rămâne în mintea oamenilor pentru mult timp”: „Crima făptașilor și martiriul celor dragi Iranului nu vor constitui niciun obstacol în hotărârea guvernului Republicii Islamice Iran de a-și îndeplini datoriile și responsabilitățile. Rămânem statornici în urmarea drumului mândriei, independenței și gloriei Iranului”.

Editor : M.I.