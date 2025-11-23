Live TV

Milioane de barili de petrol rusesc, blocați pe mare. Ce impact au sancțiunile SUA asupra rutelor comerciale globale

tanker Boracay
Exporturile maritime ale Rusiei se mențin la aproximativ 3,4 milioane de barili pe zi. Sursa foto: X

Noile sancțiuni americane ar putea lăsa aproape 48 de milioane de barili de petrol rusesc fără destinație, blocând petroliere pe mare și obligând la devieri majore ale rutelor comerciale, potrivit Kyiv Post. Măsurile, intrate în vigoare pe 21 noiembrie, vizează Rosneft și Lukoil, cei mai mari exportatori de țiței ai Rusiei, limitându-le accesul la servicii financiare internaționale și la piața globală.

Statele Unite au impus luna trecută sancțiuni celor mai mari două companii petroliere ale Rusiei, Rosneft și Lukoil, vizând exporturile lor de țiței și accesul la serviciile financiare internaționale. Măsurile, care au intrat în vigoare pe 21 noiembrie, urmăresc să reducă veniturile Rusiei din petrol și să crească presiunea asupra Kremlinului în legătură cu războiul din Ucraina.

Trezoreria SUA a declarat la începutul acestei săptămâni că măsurile sunt deja un succes, având în vedere cererea mai scăzută și reducerile de preț pentru principalele sortimente de petrol rusesc, a scris Bloomberg. India, unul dintre principalii cumpărători ai Rusiei, rezervă acum volume suplimentare din Orientul Mijlociu, ceea ce a ridicat tarifele de transport la maxime ale ultimilor cinci ani.

Aproximativ 50 de petroliere cu țiței Urals și ESPO se îndreaptă spre China și India, însă unele nave au rămas fără destinație sau au schimbat cursul. Mai multe au efectuat „întoarceri în U”, căutând noi cumpărători după intrarea în vigoare a sancțiunilor. Nave precum Spirit 2, Furia, Cindy sau Fortis și-au modificat traseele din cauza incertitudinilor legate de vânzarea încărcăturilor.

Exporturile maritime ale Rusiei se mențin la aproximativ 3,4 milioane de barili pe zi, dar o parte dintre încărcături riscă să nu-și găsească cumpărători. China și India rămân principalele destinații, însă ambele sunt prudente în contextul riscului de sancțiuni secundare americane.

Efectele se extind și asupra operațiunilor externe ale companiilor ruse. Lukoil a declarat forță majoră la proiectul petrolier West Qurna-2 din Irak, după ce sancțiunile occidentale au perturbat activitățile. În India, rafinăriile se așteaptă ca livrările rusești să scadă aproape la zero, considerând noile restricții americane drept un obstacol aproape insurmontabil pentru importurile viitoare.

Potrivit analiștilor, piața ar putea traversa câteva luni de volatilitate până când se vor găsi rute și mecanisme de ocolire a sancțiunilor. Dacă blocajele persistă, oferta globală ar putea începe să scadă, afectând echilibrul pieței internaționale a petrolului.

