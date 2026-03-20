Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis vineri, într-un mesaj scris cu ocazia Anului Nou persan, că Iranul nu este responsabil de recentele atacuri asupra Omanului şi Turciei, relatează AFP şi Reuters.

„Insist asupra faptului că atacurile care au avut loc în Turcia şi Oman - care întreţin şi una şi alta relaţii bune cu noi - nu au fost în niciun caz comise de forţele armate ale Republicii Islamice şi nici de alte forţe din Frontul de rezistenţă”, a dat el asigurări.

Conform spuselor sale, acestea au fost incidente de tip „steag fals”, folosite de dușmanii Iranului pentru a „semăna discordie între vecini, și că acestea s-ar putea produce și în alte țări”.

Liderul suprem al Iranului a mai declarat că Statele Unite și Israelul au crezut că, după una sau două zile de atacuri, poporul iranian va răsturna guvernul, dar că aceasta a fost o „eroare de calcul gravă”.

Acesta a mai adăugat că războiul a fost declanșat sub „iluzia că, dacă vârful regimului și anumite figuri militare influente ar ajunge la statutul de martiri, acest lucru ar insufla frică și disperare în rândul poporului nostru drag... și, prin acest mijloc, visul de a domina Iranul și, ulterior, de a-l dezmembra ar fi devenit realitate”.

„În acest moment, datorită unităţii speciale care s-a creat între voi, compatrioţii noştri, în pofida diferenţelor de ordin religios, intelectual, cultural şi politic, duşmanul a fost învins", a declarat ayatollahul, care nu a apărut încă în public după ce a fost desemnat succesor al tatălui său, Ali Khamenei, ucis într-o lovitură aeriană în prima zi a războiului, pe 28 februarie.

Mojtaba Khamenei a numit noul an unul al unei „economii de rezistenţă în condiţii de unitate şi securitate naţională”.

Editor : A.M.G.