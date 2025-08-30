Un videoclip apărut în spațiul public surprinde atacul armat în urma căruia deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, și-a pierdut viața la Liov.

Cadrele video arată clipa în care liniștea din Liov este spulberată de focuri de armă. Andrii Parubîi apare pe imaginile suprinse de o cameră video câteva secunde, apoi se aud împușcăturile repetate. Corpul său se prăbușește imediat.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Se disting șapte focuri trase succesiv, confirmând relatările anchetatorilor. În imagini se vede și cum un bărbat cu o geantă de livrare trage cu arma și apoi fuge de la locul incidentului. Videoclipul redă în mod brutal realitatea asasinatului și accentuează gravitatea momentului în care fostul președinte al Radei Supreme își pierde viața în plină stradă.

Mesajul lui Zelenski

Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev în legislatura a 8-a, a fost împușcat mortal sâmbătă la Liov, în vestul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, care a transmis condoleanțe familiei și a promis o anchetă detaliată.

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubîi a fost ucis. Toate forțele și mijloacele necesare sunt implicate în anchetă și în căutarea criminalului”, a scris Zelenski pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Autoritățile ucrainene continuă să investigheze circumstanțele atacului și să-l caute pe asasin.

Editor : M.I.