Live TV

Video Momentul când deputatul ucrainean Andrii Parubîi este împușcat la Liov, surprins de camerele video

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0858897362
Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Mesajul lui Zelenski

Un videoclip apărut în spațiul public surprinde atacul armat în urma căruia deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, și-a pierdut viața la Liov.

Cadrele video arată clipa în care liniștea din Liov este spulberată de focuri de armă. Andrii Parubîi apare pe imaginile suprinse de o cameră video câteva secunde, apoi se aud împușcăturile repetate. Corpul său se prăbușește imediat.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Se disting șapte focuri trase succesiv, confirmând relatările anchetatorilor. În imagini se vede și cum un bărbat cu o geantă de livrare trage cu arma și apoi fuge de la locul incidentului. Videoclipul redă în mod brutal realitatea asasinatului și accentuează gravitatea momentului în care fostul președinte al Radei Supreme își pierde viața în plină stradă.

Mesajul lui Zelenski

Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev în legislatura a 8-a, a fost împușcat mortal sâmbătă la Liov, în vestul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, care a transmis condoleanțe familiei și a promis o anchetă detaliată.

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubîi a fost ucis. Toate forțele și mijloacele necesare sunt implicate în anchetă și în căutarea criminalului”, a scris Zelenski pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Autoritățile ucrainene continuă să investigheze circumstanțele atacului și să-l caute pe asasin.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
2
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
alexandru Rogobete face declaratii
3
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
care a intervenit la incidentul în care un livrator asiatic
4
Cum a decis să intervină polițistul în atacul rasist din București asupra unui livrator...
amara
5
Incendiul uriaș de la Amara a fost stins. Pompierii au acționat cu ajutorul roboților
Fără precedent! Laszlo Dioszegi a așteptat fluierul arbitrului și apoi a urmat ceva nemaivăzut
Digi Sport
Fără precedent! Laszlo Dioszegi a așteptat fluierul arbitrului și apoi a urmat ceva nemaivăzut
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
harta moldova romania ucraina marea neagra
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în...
TIMISOARA - FORUMUL ORGANIZATIILOR STUDENTESTI - 19 aug 2025
Daniel David, mesaj pentru sindicaliști: „Degeaba vrei, dacă nu sunt...
profimedia-0960109527
Cum le-a fost furată mașina unor turiști români în Grecia. „Au intrat...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 30 DEC 2024
Ministrul Justiției, despre pensiile speciale ale judecătorilor: Nu...
Ultimele știri
Narendra Modi, premierul Indiei, a ajuns în China pentru un summit regional, o premieră în ultimii 7 ani
Trei frați din Scoția au stabilit un nou record: au vâslit fără oprire și fără sprijin peste întregul Ocean Pacific în 139 de zile
Putin, tot mai precaut. Cum și-a schimbat obiceiurile de călătorie liderul de la Kremlin după atacul ucrainean de lângă vila sa
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
andrii parubii
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a fost asasinat într-un atact armat. Reacția lui Volodimir Zelenski
Atac rusesc la Zaporojie.
Rusia a atacat Ucraina cu 537 de drone şi 45 de rachete. Cel puțin o persoană a murit
Sistem Patriot
SUA au aprobat vânzarea de sisteme Patriot în valoare de 8,5 miliarde de dolari către Danemarca
Donald Trump
Casa Albă anunță că Trump continuă demersurile pentru o întâlnire Putin-Zelenski
zelenski
Zelenski respinge propunerea pentru o zonă-tampon cu Rusia: „Nu reflectă realitățile războiului modern”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău...
Cancan
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, adevărul despre celebra replică „Asta înseamnă să fii mafiot”. Ce a vrut să spună, de fapt
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica
Adevărul
Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost...
Playtech
Vacanță de coșmar în Turcia! Români jefuiți în hotelul de lux: &quot;Ne-au înlocuit banii cu bancnote...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Cum au numit-o americanii pe Jaqueline Cristian, după ce le-a eliminat două favorite la US Open
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Denise Richards se plânge că fostul soț i-a distrus total casa. Aaron se apără: "Am scos podeaua pentru că...
Adevarul
De ce tragem cu tunul la petreceri și cu ochiul la „Insula Iubirii”. Sindromul „numărul 1” care ne urmărește...
Newsweek
Grindeanu: 2 categorii de pensionari nu vor mai plăti CASS la pensie. Vești bune și pentru mame
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie