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Navă cu produse chimice și petroliere, capturată în Golful Aden de pirați somalezi

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Nava ASANA se află sub pavilion tanzanian. Sursa foto: X
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O navă transportatoare de produse chimice și petroliere sub pavilion tanzanian a fost sechestrată în Golful Aden de persoane neidentificate, potrivit agenției britanice de securitate maritimă UKMTO. Autoritățile din Yemen susțin însă că nava a fost capturată de pirați somalezi.

Nava ASANA, sub pavilion tanzanian şi localizată în momentul incidentului la 65 de mile nautice (aproximativ 120 km) de oraşul Al-Mukalla din sudul Yemenului, a fost „sechestrată de persoane neautorizate în timp ce naviga spre est, în Golful Aden”, a menţionat UKMTO.

Potrivit unui comunicat al Gărzii de Coastă a autorităţilor din Yemen recunoscute internaţional, nava ASANA a fost capturată de „un grup de piraţi somalezi” şi se îndreaptă „spre sud-est, în direcţia Somaliei”. Capturarea navei de către un presupus grup de piraţi a fost confirmată şi de compania de securitate maritimă Ambrey.

Golful Aden, între Yemen şi Cornul Africii, leagă Marea Roşie de Oceanul Indian şi este una dintre cele mai aglomerate rute de navigaţie. Centrul Comun de Informaţii Maritime (Joint Maritime Information Center - JMIC), gestionat de o amplă coaliţie formată din 47 de ţări, a ridicat în luna mai pentru această zonă nivelul de alertă la „grav” (4 pe o scară de până la 5), după o serie de atacuri ale piraţilor somalezi care au capturat mai multe nave.

Editor : M.I.

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