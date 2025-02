Negocierile cu SUA privind resursele naturale ale Ucrainei se apropie de final și se conturează un acord

După anunțul lui Zelenski că Kievul refuză să semneze un acord de minerale critice cu președintele american Donald Trump, argumentând că termenii propuși de America vor lovi în mod punitiv generații de ucraineni, luni, un înalt oficial ucrainean a spus că se conturează un acord, informează Politico.

„Nu voi semna ceea ce zece generații de ucraineni vor trebui să plătească înapoi”, a declarat președintele Volodimir Zelenski la o conferință de presă duminică.

Acordul implică ca SUA să obțină acces preferențial la mineralele critice ale Ucrainei în valoare de sute de miliarde de dolari, pe care administrația Trump le cere drept rambursare pentru ajutorul deja acordat, fără a oferi în schimb garanții clare de securitate sau perspective de ajutor viitor pentru Kiev.

Însă, luni, un înalt oficial ucrainean a spus că un acord se conturează în urma negocierilor.

„Echipele ucrainene și americane se află în etapele finale ale negocierilor privind acordul privind minereurile. Negocierile au fost foarte constructive, cu aproape toate detaliile cheie finalizate. Ne angajăm să finalizăm rapid acest lucru pentru a trece la semnarea acestuia”, a declarat luni vicepremierul și ministrul justiției ucrainean Olga Stefanishyna într-o postare pe X.

„Sperăm că atât liderii SUA, cât și liderii UA îl vor semna și aproba la Washington cât mai curând pentru a ne prezenta angajamentul pentru deceniile viitoare”, a adăugat Olga Stefanishyna.

Sub conducerea lui Trump, Casa Albă a promis că va pune capăt războiului Rusia-Ucraina cât mai curând posibil, schimbând în același timp poziția Americii pentru a face ecou narațiunii Rusiei despre Kievul care a provocat Moscova să declanșeze conflictul. De asemenea, SUA caută să oprească finanțarea efortului de război al Ucrainei.

„Noi finanțăm fără niciun aranjament să o rambursăm. Alternativ, europenii care sunt cei mai afectați de acest război finanțau cota minoritară și aveau acorduri să o ramburseze. Acest acord se referă în mare parte la rambursarea a tot ceea ce am făcut în numele poporului ucrainean. Mă aștept ca acordul să fie semnat în această săptămână”, a spus Steve Witkoff, negociatorul lui Trump.

După o săptămână de critici publice din partea lui Trump, ucrainenii speră totuși la un rezultat satisfăcător. „Vreau la fel cum spune Donald Trump că vrea: să pun capăt războiului cât mai curând posibil. Cred că vrea și ne va ajuta să punem capăt. Dar tactica „pace prin putere” ar trebui aplicată în primul rând asupra Rusiei. Suntem parteneri și vreau ca el să fie de partea noastră”, a spus Zelenski.

Ucrainenii sunt derutați

Deși Zelenski dorește o înțelegere, el a refuzat până acum să semneze două proiecte de acorduri privind mineralele trimise de SUA.

Primul proiect respins a prezentat o cerere ca Ucraina să împartă 50% din profiturile pe care le-ar obține din minerale, să pună acordul sub jurisdicția americană și a spus că SUA ar avea nevoie de 500 de miliarde de dolari de la Ucraina. De asemenea, nu prezenta garanții de securitate pentru viitor.

Cea de-a doua schiță a acordului, obținută de The New York Times a fost și mai dură, prezentând Kievul renunțând la veniturile din minerale, petrol și gaze, plus câștiguri din porturi și alte infrastructuri printr-un fond special, până când ajunge la 500 de miliarde de dolari pe care Trump îi dorește de la Ucraina drept compensație.

Ucrainenii sunt derutați de estimarea lui Trump cu privire la o datorie de 500 de miliarde de dolari, în timp ce Zelenski a descris noua versiune a datoriei propuse drept „credit cu o dobândă de 100% în care trebuie să returneze doi dolari pentru fiecare dolar SUA cheltuit pentru Ucraina”.

În timp ce Zelenski vorbea cu presa, cei mai buni negociatori ai săi încă vorbeau cu Mike Waltz despre înțelegere. Cifra de 500 de miliarde de dolari a dispărut din textul acordului de duminică, a spus Zelenski.

Editor : M.I.