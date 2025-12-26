Live TV

Nigeria a furnizat informaţii secretizate SUA înaintea atacurilor de Crăciun împotriva grupării Stat Islamic: „Am discutat de două ori”

Data publicării:
US-Trump-Nigeria-Millitary-Strikes
Poliția nigeriană, la locul unui atac al SUA asupra ISIS. Foto: Profimedia

Nigeria a anunțat, vineri, că a furnizat Statelor Unite informaţii secretizate despre militanţi din cadrul grupării Stat Islamic (SI) din nord-vestul ţării, înaintea atacurilor din ziua de Crăciun, pe care preşedintele american Donald Trump le-a catalogat drept puternice şi mortale”, relatează AFP.

„Nigeria este cea care a oferit informaţii clasificate” Washingtonului, a anunţat, vineri, ministrul de Externe Yusuf Tuggar, la postul local de televiziune ChannelsTV, precizând că a discutat la telefon cu secretarul de Stat american Marco Rubio, potrivit News.ro.

„Am discutat de două ori. Am discutat timp de 19 minute înainte de atac, iar apoi am discutat din nou, timp de cinci minute, înainte (ca atacul) să înceapă”, a declarat Yusuf Tuggar.

Şeful diplomaţiei nigeriene a precizat că a discutat îndelung” cu omologul său Marco Rubio şi că preşedintele Bola Tinubu a dat undă verde” atacurilor americane.

El a subliniat că abordarea Nigeriei în lupta împotriva terorismului nu este influenţată de religia victimelor, indiferent că sunt musulmane sau creştine şi indiferent care este tipul terorismului”.

Atacurile sunt un proces în curs”, care implică şi alte ţări, a declarat el, fără să ofere detalii.

„I-am avertizat anterior pe aceşti terorişti că, dacă nu opresc masacrarea creştinilor, vor plăti scump, iar în această seară au plătit”, a declarat, joi, de Crăciun, Donald Trump, pe platforma sa Truth Social, adăugând că Departamentul Războiului a realizat multe atacuri perfecte” în ziua de Crăciun.

„CRĂCIUN FERICIT tuturor, inclusiv teroriştilor morţi, care vor fi şi mai mulţi, dacă masacrarea creştinilor continuă”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

O înregistrare video - de aproximativ 12 secunde - postată ulterior de către Departamentul american al Apărării pare să arate lansarea, noaptea, a unei rachete de pe puntea unei nave de război sub pavilion american.

Comandamentul SUA în Africa (AFRICOM) a precizat pe X că a atacat la cererea autorităţilor nigeriene (...), omorând mai mulţi terorişti din gruparea Statul Islamic (SI)” în statul Sokoto.

Şeful Pentagonului Pete Hegseth s-a declarat, pe X, recunoscător pentru suţinerea şi cooperarea Guvernului nigerian”, salutând acţiunea departamentului său.

ANALIZĂ Planurile de război ale SUA în Nigeria: istoria conflictelor din țara africană și opțiunile lui Trump pentru a încheia „o nouă pace"

