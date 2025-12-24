Lista mai mult decât discutabilă a războaielor pe care Donald Trump pretinde că le-a încheiat de la revenirea sa la Casa Albă ar putea fi în curând extinsă pentru a include un conflict interreligios în Nigeria. Trump a amenințat deja cu o intervenție directă dacă autoritățile nigeriene nu vor reuși să oprească violențele comise de grupurile jihadiste, ale căror victime sunt adesea creștini. Conflictul devine din ce în ce mai acut, fiind însoțit de impunerea legii sharia și de o criză umanitară. Numărul refugiaților se măsoară deja în milioane, iar numărul persoanelor care se confruntă cu foametea se ridică la zeci de milioane, scrie The Insider.

Atenție, articolul conține imagini care vă pot afecta emoțional.

Moștenirea juntei

La doar câteva zile după ce a redenumit neoficial Departamentul Apărării al SUA în Departamentul Războiului, Donald Trump părea să fi decis deja ce război va începe mai întâi agenția reorganizată.

„Dacă guvernul Nigeriei continuă să permită uciderea creștinilor, Statele Unite vor opri imediat orice ajutor și asistență acordate Nigeriei și ar putea foarte bine să intre în această țară acum discreditată „cu armele în mână” pentru a-i elimina complet pe teroriștii islamici care comit aceste atrocități oribile”, a „declarat” Trump într-un discurs prezidențial generat de inteligența artificială și publicat pe platforma Truth Social.

Motivul pentru aceste amenințări a fost reprezentat de crimele în masă executate de grupuri jihadiste, după care preoții locali și enoriașii lor au început să vorbească despre un genocid împotriva creștinilor nigerieni, apelând la autoritățile țării pentru protecție. Cu toate acestea, judecând după postarea lui Trump, în opinia sa, autoritățile nigeriene sunt similare cu complicii teroriștilor pe care președintele american amenință să-i distrugă.

Oficialii nigerieni au încercat să se justifice afirmând că libertatea de conștiință și de religie în țară este protejată de lege, că violența nu are caracteristicile unui genocid, că nu numai creștinii, ci și musulmanii suferă din cauza acțiunilor teroriștilor și, în cele din urmă, că autoritățile fac tot posibilul pentru a opri violența. Președintele Nigeriei, Bola Tinubu, a intensificat chiar toate canalele oficiale și neoficiale de comunicare cu Statele Unite pentru a preveni o încălcare gravă a suveranității țării și o invazie americană.

Președintele Donald Trump ascultă în timp ce Esther Bitrus, o creștină din Nigeria, se sprijină de scaunul său, în timpul întâlnirii cu supraviețuitorii persecuției religioase, în Biroul Oval al Casei Albe, miercuri, 17 iulie 2019, la Washington. Foto: Profimedia

Totuși, acest lucru era deja inutil. Trump și-a pierdut destul de repede interesul pentru ceea ce se întâmpla în îndepărtata țară africană, îndreptându-și atenția către Venezuela.

În același timp, violența din Nigeria, inclusiv violența motivată religios, nu a scăzut. Pe lista țărilor în care creștinii se confruntă cu cea mai mare persecuție instituțională la nivel mondial, Nigeria ocupă locul șapte, înaintea Iranului și a Pakistanului.

Primele șase state din listă – Coreea de Nord, Somalia, Yemen, Libia, Sudan și Eritreea – au populații creștine relativ mici. În Nigeria, în schimb, creștinii reprezintă aproximativ jumătate din populație, iar guvernul este în mare parte compus din creștini și nu se angajează în persecuții pe motive religioase. Problema este că, în urmă cu două decenii, statul însuși și-a limitat propriile capacități în încercarea de a evita un conflict civil.

Totul a început cu prăbușirea, în 1999, a regimului dictaturii militare care fusese instaurat în Nigeria la mijlocul anilor 1960. În timpul dictaturii, aproximativ doisprezece generali diferiți au ajuns la putere în urma unor lovituri de stat și revolte. Doar doi dintre ei erau creștini, ceilalți fiind musulmani din statele nordice ale Nigeriei.

Musulmanii au guvernat ca dictatori în mod continuu din 1983 până în 1999 și, așa cum este tipic pentru dictaturi, au numit în funcții înalte în guvern și în serviciile de securitate în principal persoane de aceeași religie și din regiunile lor de origine. Ultimul dintre acești generali – Abdulsalami Abubakar – a readus țara la democrație, organizând primele alegeri prezidențiale autentice din ultimele decenii și, fără ezitare, predând puterea câștigătorului, creștinul Olusegun Obasanjo.

Olusegun Obasanjo Foto: Profimedia

Obasanjo, întâmplător, condusese deja țara ca unul dintre dictatorii „creștini”, dar a intrat în alegerile din 1999 ca candidat democratic, promițând să scape țara de nepotism, corupție și nerespectarea drepturilor omului.

Schimbarea bruscă și radicală a sistemului de guvernare a dus la tulburări în rândul elitelor politice din nordul predominant musulman.

Funcționarii locali și guvernatorii, mulți dintre ei implicați în schemele de corupție ale juntelor succesive, se temeau să nu-și piardă influența, să nu fie demiși sau chiar să nu fie urmăriți penal.

În încercarea de a se proteja pe ei înșiși și ordinea stabilită, au început să ceară autorităților centrale să păstreze identitatea musulmană și să o apere de influențele occidentale, pe care le asociau cu alegerile, tribunalele seculare și administrația creștină. Prin aceste acțiuni, ei au consolidat cu abilitate segmentul religios al societății, care îi considera pe politicienii musulmani drept protectorii lor împotriva secularizării sau creștinizării.

Obasanjo nu putea să-i demită sau să-i închidă pe acești populiști islamici fără a risca o revoltă musulmană la scară largă, iar politicienii înșiși nu aveau altă opțiune decât să-și respecte promisiunile și să preseze autoritățile centrale pentru islamizarea maximă a nordului. Asta au și făcut, forțând centrul federal să accepte introducerea legii sharia în anumite părți ale Nigeriei.

Sharia nu este un panaceu

Se presupunea că cele două sisteme juridice – cel constituțional liberal și cel bazat pe sharia – vor coexista, iar pedepsele precum amputarea mâinii pentru furt sau lapidarea pentru adulter se vor aplica doar musulmanilor. Cu toate acestea, creștinii și adepții credințelor tradiționale africane se temeau că legile islamice vor fi extinse și asupra lor. Ei au răspuns cu proteste, care au fost întâmpinate cu ostilitate de vecinii lor musulmani. Au urmat ciocniri interconfesionale și chiar lupte deschise, în care au fost ucise mii de persoane.

Restricționarea aplicării sharia exclusiv la comunitățile musulmane s-a dovedit imposibilă. Aceasta a fost introdusă în nouă state în întregime și în unele districte din alte trei state, care împreună reprezintă puțin sub jumătate din teritoriul total al țării. În aceste regiuni, non-musulmanilor li s-a interzis să vândă și să cumpere alcool, să cânte sau să asculte muzică în public, să organizeze în mod deschis adunări religioase și, adesea, chiar să-și trimită copiii la școli mixte.

Un sistem de apeluri trebuia să garanteze că persoanele nemulțumite de hotărârile tribunalelor sharia le puteau contesta în instanțele seculare, dar funcționarii însărcinați cu îndeplinirea acestei funcții s-au dovedit a fi corupți și ineficienți. Drept urmare, nu se poate vorbi de o coexistență deplină a două sisteme juridice diferite. În multe regiuni, sharia a înlocuit literalmente constituția.

Politicienii care au susținut islamizarea sistemului juridic din nordul țării au promis că sharia va rezolva mult mai rapid și mai eficient decât legea seculară principalele probleme ale Nigeriei – corupția, sărăcia și distribuția inechitabilă a bogăției. Nigeria este liderul continentului în producția și vânzarea de petrol și, în același timp, se află în mod regulat în fruntea clasamentului țărilor cu cele mai proaste condiții de trăit.

Dar sharia nu a devenit un panaceu. Corupția nu a dispărut, nici sărăcia. Mai mult, politicienii au subordonat adesea tribunalele sharia propriilor interese, transformându-le în instrumente de îmbogățire personală. Mulți judecători sharia, susținuți de elitele locale sau aflați sub influența acestora, au pronunțat (și încă pronunță) hotărâri ghidate nu de justiție, ci de interesele patronilor lor.

„Sharia oficială este o farsă, o perdea de fum pentru politicienii corupți. Noi vom aduce oamenilor adevărata lege islamică”, a explicat un predicator pe nume Muhammad Yusuf, explicând eșecul politicii de islamizare regională.

Boko Haram

Muhammad Yusuf era destul de cunoscut și popular. El a acordat chiar un interviu BBC în care a spus că Pământul este, de fapt, plat și că ploaia nu este produsul ciclului apei în natură, ci un dar de la Atotputernicul Dumnezeu. De asemenea, el s-a opus școlilor pentru fete și era, în general, nemulțumit de sistemul de învățământ nigerian. Din această cauză, adepții militanți ai lui Yusuf erau numiți chiar de către străini „talibani”.

Liderul sectei islamice Boko Haram, Mohammed Yusuf, în vârstă de 39 de ani, înconjurat de soldați la cazarma Giwa din Maiduguri, nord-estul Nigeriei, pe 30 iulie 2009, la scurt timp după capturarea sa de către trupele nigeriene. Foto: Profimedia

Nigerienii înșiși au dat grupului un alt nume — Boko Haram. Acest nume este adesea tradus ca „educația occidentală este un păcat”, dar această descriere pare a fi o exagerare metaforică. Boko provine cel mai probabil din cuvântul pidgin „carte”, iar „haram” înseamnă într-adevăr păcat, un act interzis de islam, ceea ce înseamnă că o traducere mai exactă a numelui grupului ar fi „interzicerea cărților”.

Boko Haram a apărut în 2002. Încă de la început, și-a propus să introducă „adevărata” sharia în Nigeria – fără a fi limitată de granițele statului sau ale districtului și fără a fi limitată de un sistem judiciar secular paralel, de forțele de poliție sau de constituție. Ostil atât autorităților federale, cât și elitelor musulmane din nord, grupul a funcționat în secret încă de la înființare, efectuând periodic raiduri asupra secțiilor de poliție sau atacuri asupra oficialilor. În 2009, militanții Boko Haram au încercat să preia controlul asupra orașului Bauchi – capitala statului nordic cu același nume – lansând o revoltă împotriva autorităților locale. Cu toate acestea, revolta a eșuat, Muhammad Yusuf a fost închis și a murit curând în detenție în circumstanțe misterioase. Dar Boko Haram a reușit să supraviețuiască pierderii fondatorului său și chiar să se consolideze semnificativ.

Acest lucru a fost facilitat de apropierea grupului de ramuri ideologic foarte apropiate ale Al-Qaeda din Mali și Algeria. Nigerienii au urmat cursuri de instruire în taberele Al-Qaeda, unde au dobândit abilitățile necesare pentru a duce o luptă de gherilă la scară largă. În 2011, după prăbușirea regimului lui Muammar Gaddafi în Tripoli, Africa a fost inundată de arme din stocurile libiene care au rămas brusc nesupravegheate. O parte substanțială din aceste arme a ajuns în mâinile militanților Boko Haram.

Noile abilități și arsenalele, combinate cu simpatia unei părți a populației locale, au ajutat grupul să preia controlul asupra unor teritorii importante din nord-estul Nigeriei. Drumurile proaste și lipsa comunicațiilor în aceste zone au jucat, de asemenea, în favoarea militanților, îngreunând desfășurarea trupelor federale de către guvernul de la Abuja. În plus, militarii adesea nu înțelegeau cu cine se luptă: între raiduri, jihadiștii își ascundeau armele în depozite secrete și se amestecau cu populația civilă.

Boko Haram a învățat să acționeze în secret, dar eficient. După mai multe operațiuni militare disperate, autoritățile nigeriene nu au reușit niciodată să readucă teritoriile din nord-est sub control federal. Au fost nevoite să recunoască că nu erau capabile să învingă grupul prin forță și au încercat să inițieze negocieri cu acesta, fără prea mare succes. Mai mult, simpatizanții Boko Haram erau probabil prezenți chiar și în cadrul guvernului țării.

Lupta împotriva radicalilor a fost complicată și mai mult de faptul că „originalul” Boko Haram era departe de a fi singurul grup jihadist care opera în Nigeria. În esență, Boko Haram este o „marcă umbrelă” teroristă care este utilizată pentru a descrie zeci de grupuri mari și mici cu ideologii similare, dar conduse de lideri diferiți. Aceste grupuri pot încheia alianțe situaționale între ele, dar mai des concurează între ele pentru controlul asupra diferitelor zone din nordul Nigeriei. Drept urmare, slăbirea unuia dintre ele prin operațiuni militare duce de obicei la întărirea unui rival.

Cadavrul gol, ciuruit de gloanțe, al lui Mohammed Yusuf, 39 de ani, liderul sectei islamice radicale Boko Haram, zace în fața sediului poliției din Maiduguri, în nordul Nigeriei, pe 1 august 2009, după ce a fost ucis pe 30 iulie 2009 în circumstanțe controversate de către poliție. Foto: Profimedia

Cu toate acestea, cel mai mare și mai pregătit pentru luptă grup a fost întotdeauna cel fondat inițial de Yusuf. Acest grup a dus conflictul din nordul Nigeriei la un nou nivel, alăturându-se ISIS în 2015. De la începuturile sale ca grup local, deși cooperând cu jihadiști din statele vecine, Boko Haram a devenit parte a califatului jihadist global.

Noul statut a adus cu sine noi oportunități. Luptători din alte țări au început să se alăture Boko Haram. Grupul, care și-a schimbat numele în „Wilayat Africa de Vest”, și-a extins aria de acțiune în statele din sud și chiar în țările vecine, obținând acces la expertiza tactică și strategică a altor „filiale” ISIS.

Dar nu totul a decurs fără probleme pentru Boko Haram. Unii comandanți au refuzat să se supună deciziilor califului din Orientul Mijlociu, pe care nu îl văzuseră niciodată în persoană. Ei s-au separat de organizația principală și, pentru o perioadă, au luptat chiar împotriva foștilor lor camarazi.

În ansamblu, grupul nigerian a demonstrat o reziliență pe care alte ramuri regionale ale ISIS nu au putut-o egala. Astfel, după înfrângerea califatului autoproclamat din Siria și Irak, Boko Haram a devenit efectiv „afiliatul” principal și cel mai viabil al ISIS. Coaliția internațională anti-ISIS, care rămâne activă până în prezent, este ocupată cu eliminarea rămășițelor unităților jihadiste din Siria și Irak și nu se aventurează în interiorul Africii.

Sub „marca umbrelă” Boko Haram, cel puțin zece mii de militanți activi operează în prezent în Nigeria și în țările vecine. Alte câteva mii aparțin altor grupuri jihadiste care nu au legături istorice sau ideologice cu Boko Haram. Activitățile lor sunt finanțate din diverse surse – taxe pe care jihadiștii le colectează în teritoriile aflate sub controlul lor, taxe vamale percepute comercianților care aduc mărfuri din alte regiuni ale Nigeriei și donații. Banii sunt cheltuiți nu numai pentru arme și salariile militanților, ci și pentru sprijinirea comunităților sărace, ceea ce asigură sprijinul local pentru jihadiști. Ocupația principală a ISIS și a grupurilor afiliate nu este, desigur, caritatea, ci războiul.

Creștini și atei

Adversarii lor în acest război au fost, în mod tradițional, armata, poliția, oficialii și creștinii. Aceștia din urmă au fost declarați agenți ai influenței occidentale ostile, dușmani ai credinței care obstrucționează instaurarea „adevăratei sharia” și, prin urmare, trebuie expulzați sau distruși.

În total, se estimează că Boko Haram și diversele sale încarnări au ucis între 30.000 și 60.000 de persoane — cel puțin jumătate dintre acestea fiind civili, iar majoritatea creștini. Fără îndoială, milioane de oameni au devenit refugiați ca urmare a acțiunilor grupului, care au declanșat una dintre cele mai grave și mai îndelungate crize umanitare din istoria mondială: refugiați rămași fără mijloace de subzistență, legături economice rupte de războiul de gherilă, facilități de producție distruse de lupte și terenuri agricole lăsate necultivate de teama de a fi luate sub foc. Potrivit datelor ONU, aproximativ 27 de milioane de nigerieni sunt deja subnutriți. Anul viitor, conform previziunilor, această cifră ar putea crește la 36 de milioane.

Trump, la rândul său, se concentrează pe o singură problemă – uciderea creștinilor de către jihadiști – afirmând că este gata să se ocupe de această problemă cu ajutorul forțelor armate americane. Dar este dificil de evaluat cât de gravă este amenințarea unei invazii militare în Nigeria, iar practic întreaga istorie modernă a intervențiilor americane – de la Vietnam la Afganistan – sugerează că implicarea militară este o idee proastă. Dacă Statele Unite ar invada Nigeria, ar trebui să se confrunte cu oameni dintr-o cultură necunoscută și cu combatanți care se integrează ușor în populația locală și se bucură de sprijinul acesteia. Chiar și excentricul Trump trebuie să înțeleagă toate riscurile asociate cu începerea unui alt potențial „război etern”.

Donald Trump Foto: Profimedia

Cu toate acestea, se pare că Trump ar putea avea șansa de a se lăuda cu încă o victorie fără a fi nevoie să intervină fizic. Ca răspuns la amenințările din partea Statelor Unite, comandamentul militar al Nigeriei a promis să intensifice operațiunile împotriva Boko Haram, iar în unele zone forțele federale au început chiar operațiuni de luptă relativ reușite împotriva jihadiștilor. Pentru a adăuga un alt succes dubios la palmaresul său în materie de menținere a păcii, Donald Trump va trebui doar să aștepte declarațiile oficiale ale conducerii militare și politice a Nigeriei care să anunțe înfrângerea grupurilor teroriste și eliberarea mai multor zone ale țării de prezența acestora — chiar dacă, în esență, problema va rămâne nerezolvată.

