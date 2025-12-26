Live TV

Armata SUA a lovit ţinte ISIS în Nigeria, anunță Donald Trump. „Crăciun fericit tuturor, inclusiv teroriştilor morţi"

donald trump in biroul oval
Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că a ordonat o lovitură „letală” împotriva teroriştilor Statului Islamic (ISIS) în Nigeria, pe care i-a acuzat că persecută creştini în această ţară.

Într-o postare pe reţelele sociale, Trump a spus că a dispus o „lovitură puternică şi mortală împotriva gunoaielor teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei”, despre care a afirmat că ar fi ucis creştini nevinovaţi, scrie News.ro.

Comandamentul SUA pentru Africa (AFRICOM) a anunţat că a efectuat loviturile în statul Sokoto, la graniţa de nord cu Niger, „în coordonare cu autorităţile nigeriene”. Evaluarea iniţială a AFRICOM arată că „mai mulţi terorişti ISIS au fost ucişi în taberele ISIS”, potrivit unui comunicat.

Într-o altă declaraţie postată joi pe X, care a fost ulterior ştearsă, AFRICOM a precizat că a desfăşurat atacul la solicitarea autorităţilor nigeriene.

CNN a contactat AFRICOM şi Casa Albă pentru comentarii suplimentare. Într-o postare separată pe reţelele sociale, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a spus că este „recunoscător pentru sprijinul şi cooperarea guvernului nigerian”.

Într-o declaraţie transmisă CNN, Ministerul de Externe al Nigeriei a confirmat cooperarea cu SUA privind lovituri aeriene asupra unor „ţinte teroriste” şi a reiterat angajamentul ţării de a susţine drepturile tuturor cetăţenilor, „indiferent de credinţă sau etnie”.

Daniel Bwala, consilier special al preşedintelui nigerian Bola Tinubu, a declarat pentru CNN: „SUA şi Nigeria sunt pe aceeaşi lungime de undă în lupta împotriva terorismului”.

„I-am avertizat anterior pe aceşti terorişti că, dacă nu opresc măcelărirea creştinilor, vor plăti scump, iar în această seară au plătit”, a scris Trump joi seară pe Truth Social. „Departamentul de Război a executat numeroase lovituri perfecte, aşa cum numai Statele Unite sunt capabile să o facă.”

„Sub conducerea mea, ţara noastră nu va permite terorismului islamist radical să prospere. Dumnezeu să binecuvânteze armata noastră şi CRĂCIUN FERICIT tuturor, inclusiv teroriştilor morţi — şi vor fi mult mai mulţi dacă măcelărirea creştinilor continuă”, a conchis preşedintele, care îşi petrece sărbătorile de Crăciun la proprietatea sa din Palm Beach.

Trump s-a concentrat în ultimele luni pe situaţia creştinilor din Nigeria, inclusiv în noiembrie, când i-a cerut secretarului Apărării să „se pregătească pentru o posibilă acţiune” şi a avertizat că SUA vor intra în Nigeria „cu armele fumegând” pentru a proteja populaţia creştină din cea mai populată ţară a Africii.

În Ajunul Crăciunului, Tinubu a transmis un „mesaj de bunăvoinţă de Crăciun”, în care le-a urat creştinilor din ţara sa şi din lume Crăciun fericit şi s-a rugat pentru pace între persoane cu credinţe religioase diferite.

ANALIZĂ Planurile de război ale SUA în Nigeria: istoria conflictelor din țara africană și opțiunile lui Trump pentru a încheia „o nouă pace”

