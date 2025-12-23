Live TV

Norocul unor spanioli: au câștigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun. În vară, orășelul lor a fost devastat de un incendiu

Spain Christmas Lottery
Copiii de la școala San Ildefonso cântă numărul câștigător al El Gordo, sau „Cel Gras”, „79432”, în timpul extragerii loteriei de Crăciun la Teatro Real din Madrid, Spania, luni, 22 decembrie 2025. Foto. Profimedia

Când orășelul La Bañeza din Castilla y León a fost cuprins de unul dintre cele mai grave incendii forestiere din istoria Spaniei, ploaia a venit prea târziu pentru a-l salva. Dar acum loteria de Crăciun i-a umplut de bucurie pe cei 10.000 de locuitori ai săi aducându-le sute de milioane de euro, relatează The Guardian.

Locuitorii din localitatea vecină Villablino, unde cinci bărbaţi din zonă au murit într-un accident minier în martie anul trecut, au cumpărat şi ei un bilet câştigător şi sunt pe cale să primească o sumă de milioane de euro.

Incendiile care au izbucnit în august în jurul localităţii La Bañeza au distrus 55.000 de hectare de pădure, au ucis trei persoane şi au strămutat alte 8.000.

Javier Carrera, primarul din La Bañeza, a declarat că norocul de luni a produs „o cascadă de emoţii după un an atât de teribil”.

„Câştigul de la loterie, pe lângă bucuria şi entuziasmul pe care le provoacă, este ceva ce a căzut din ceruri într-un loc care avea atât de multă nevoie”, a spus Carrera, notează News.ro.

Ca parte a tradiţiei anuale, extragerea la loterie este anunţată de copiii dintr-o şcoală din Madrid, care scandează numerele câştigătoare.

El Gordo, sau „cel gras”, aşa cum este cunoscută loteria de Crăciun din Spania, constă în 100.000 de numere, fiecare repetat în 198 de serii, fiecare serie fiind împărţită în décimos, adică serii de zece. Astfel, fiecare număr este repetat de 1.980 de ori.

Fiecare décimo costă 20 de euro, iar numărul câştigător aduce 400.000 de euro pentru fiecare décimo. În La Bañeza s-au adjudecat în total 117 serii, echivalentul a 468 de milioane de euro, care vor fi împărţiţi între locuitorii oraşului.

Există mii de premii mai mici, iar numerele sunt selectate într-un ritual televizat de o zi de către copiii de la şcoala San Ildefonso din Madrid, care cântă fiecare număr şi premiul asociat acestuia.

Printre numeroasele superstiţii ce înconjoară El Gordo se numără tradiţia de a cumpăra un bilet într-un loc care a suferit o tragedie, pe baza principiului că fulgerul nu loveşte de două ori în acelaşi loc şi că norocul urmează ghinionului. Acum, după un an teribil, norocul le-a zâmbit locuitorilor ghinionişti din La Bañeza şi Villablino.

