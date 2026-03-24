„O manifestare a influenței”. China cartografiază fundul oceanului în timp ce se pregătește pentru un război submarin cu SUA (Reuters)

China desfășoară o amplă operațiune de cartografiere și monitorizare subacvatică în Oceanul Pacific, Oceanul Indian și Oceanul Arctic, acumulând informații detaliate despre condițiile marine care, potrivit experților navali, ar fi esențiale pentru desfășurarea unui război submarin împotriva Statelor Unite și a aliaților acestora, relatează Reuters.

Conform datelor de urmărire a navelor analizate de Reuters, nava de cercetare „Dong Fang Hong 3”, operată de Universitatea Oceanică din China, a petrecut anii 2024 și 2025 navigând înainte și înapoi în apele din apropierea Taiwanului și a bastionului american Guam, precum și în jurul unor zone strategice din Oceanul Indian. În octombrie 2024, nava a verificat o serie de senzori oceanici chinezi puternici, capabili să identifice obiecte submarine în apropierea Japoniei, potrivit Universității Oceanice, și a vizitat din nou aceeași zonă în luna mai a anului trecut. Iar în martie 2025, a străbătut apele dintre Sri Lanka și Indonezia, acoperind zone din apropierea Strâmtorii Malacca, un punct de strangulare critic pentru comerțul maritim.

Potrivit universității, nava efectua studii privind sedimentele și cercetări climatice. Însă un articol științific redactat în colaborare de către cadre didactice ale Universității Oceanice arată că nava a efectuat, de asemenea, o cartografiere extinsă a adâncurilor marine. Experții în război naval și oficialii Marinei SUA afirmă că tipul de date privind adâncurile marine colectate de Dong Fang Hong 3 – prin cartografiere și amplasarea de senzori în ocean – oferă Chinei o imagine a condițiilor submarine de care ar avea nevoie pentru a-și desfășura submarinele mai eficient și pentru a le vâna pe cele ale adversarilor săi.

Nava Dong Fang Hong 3 nu acționează singură. Ea face parte dintr-o operațiune mai amplă de cartografiere și monitorizare a oceanelor, la care participă zeci de nave de cercetare și sute de senzori. Pentru a urmări această inițiativă, agenția Reuters a examinat documente ale guvernului chinez și ale universităților, inclusiv articole din reviste de specialitate și studii științifice, și a analizat traseele parcurse pe o perioadă de peste cinci ani de către 42 de nave de cercetare active în Oceanul Pacific, Oceanul Indian sau Oceanul Arctic, folosind o platformă de urmărire a navelor dezvoltată de compania neozeelandeză Starboard Maritime Intelligence.

Deși cercetarea are scopuri civile – o parte din activitățile de cartografiere vizează zone de pescuit sau zone în care China are contracte de prospectare minieră –, aceasta servește și unui scop militar, potrivit celor nouă experți în război naval care au analizat concluziile agenției Reuters.

Pentru a culege informații despre relieful subacvatic, navele de cercetare cartografiază fundul mării, deplasându-se înainte și înapoi pe trasee înguste. Datele de urmărire arată că acest tip de mișcare a fost înregistrat la navele monitorizate de Reuters pe porțiuni întinse din Oceanul Pacific, Oceanul Indian și Oceanul Arctic.

Cel puțin opt dintre navele monitorizate de Reuters au efectuat cartografierea fundului marin, în timp ce alte 10 au transportat echipamente destinate acestui scop, potrivit unei analize a articolelor din presa de stat chineză, a descrierilor navelor publicate de universitățile chineze și a comunicatelor de presă ale organizațiilor guvernamentale.

Datele de cartografiere colectate de nave „ar putea fi extrem de valoroase pentru pregătirea spațiului de luptă” al submarinelor chineze, a declarat Peter Scott, fost șef al forței de submarine a Australiei. „Orice operator de submarine care se respectă va depune eforturi considerabile pentru a înțelege mediul în care își desfășoară activitatea.”

Datele de urmărire a navelor arată că eforturile Chinei de cartografiere a fundului mării se concentrează, în parte, pe apele importante din punct de vedere militar din jurul Filipinelor, în apropierea insulei Guam și a Hawaiiului, precum și în apropierea instalațiilor militare americane de pe atolul Wake, din Pacificul de Nord.

„Amploarea acțiunilor lor depășește simpla chestiune a resurselor”, a declarat Jennifer Parker, profesoară asociată în domeniul apărării și securității la Universitatea din Australia de Vest și fost ofițer australian specializat în lupta antisubmarină. „Dacă ne uităm la amploarea acestui demers, devine foarte clar că intenția lor este de a dispune de o capacitate navală expediționară de mare adâncime, care să se bazeze, de asemenea, pe operațiuni submarine.”

În plus, au adăugat Parker și alți experți, chiar și în cazul în care datele sunt colectate în scopuri științifice, integrarea cercetării științifice civile cu dezvoltarea tehnologiei militare a devenit o prioritate cheie a guvernului chinez sub conducerea președintelui Xi Jinping. Beijingul denumește această abordare „fuziune civil-militară”.

Ministerele chineze ale apărării, afacerilor externe și resurselor naturale nu au răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la activitățile de cartografiere a fundului marin și de monitorizare a oceanelor.

Departamentul Apărării al SUA nu a răspuns la întrebările adresate de Reuters.

„Acest lucru este extrem de îngrijorător”

Într-o declarație adresată unei comisii a Congresului în această lună, contraamiralul Mike Brookes, comandantul Biroului de Informații Navale al SUA, a afirmat că Beijingul și-a extins în mod semnificativ activitățile de cartografiere, furnizând date care „fac posibilă navigarea submarinelor, camuflarea acestora și amplasarea senzorilor sau a armelor pe fundul mării”. El a adăugat că „posibila colectare de informații militare” de către navele de cercetare chineze „reprezintă o preocupare strategică”.

Statele Unite și-au revizuit recent propriile eforturi de cartografiere și monitorizare a oceanului, dar, de obicei, fac acest lucru cu nave militare cărora li se permite să oprească sistemul de urmărire monitorizat de software-ul civil. Nava civilă de cercetare a Chinei dezactivează, de asemenea, uneori sistemul de urmărire, ceea ce înseamnă că activitatea sa ar putea merge mai departe decât a putut determina Reuters.

Este pentru prima dată când se face publică amploarea activităților de cartografiere și monitorizare desfășurate de China în Oceanul Pacific, Oceanul Indian și Oceanul Arctic. Rapoartele anterioare au scos la iveală o parte din aceste eforturi în jurul insulelor Guam și Taiwan, precum și în anumite zone ale Oceanului Indian.

„Sincer, este uimitor să vezi amploarea enormă a cercetării științifice marine chineze”, a declarat Ryan Martinson, profesor asociat specializat în strategia maritimă chineză la Colegiul Naval de Război al SUA.

„Timp de zeci de ani, Marina SUA a putut să-și asume un avantaj asimetric în ceea ce privește cunoașterea spațiului de luptă oceanic”, a adăugat Martinson. Eforturile Chinei „amenință să erodeze acest avantaj. Este evident că acest lucru este extrem de îngrijorător.”

Datele colectate de navele de cercetare chineze cu privire la fundul mării și condițiile hidrologice sunt esențiale pentru operațiunile submarine și pentru lupta antisubmarină, potrivit experților navali. În mod evident, a afirmat Parker, specialist australian în domeniul apărării, comandanții au nevoie de informații despre relieful subacvatic pentru a evita coliziunile și pentru a-și ascunde navele.

Dar aceste date sunt esențiale și pentru detectarea submarinelor, care operează la câteva sute de metri de suprafață. De obicei, submarinele sunt identificate prin sunetele pe care le emit sau prin ecourile semnalelor trimise de sistemele sonar. Tom Shugart, un fost comandant de submarin american care este acum cercetător asociat senior la Centrul pentru o Nouă Securitate Americană, a spus că mișcarea acestor unde sonore se schimbă în funcție de peisajul subacvatic.

Undele sonore și mișcările submarine sunt, de asemenea, influențate de temperatura apei, salinitate și curenți.

Navele implicate aparțin unor entități de stat chineze, precum Ministerul Resurselor Naturale, sau unor instituții de cercetare afiliate statului, cum ar fi Universitatea Oceanică, al cărei rector a sărbătorit public, în 2021, „legăturile strânse” cu marina chineză și angajamentul față de „construirea unei puteri maritime și a apărării naționale”. Universitatea nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

China a efectuat cea mai amplă campanie de cercetare oceanografică la est de Filipine, țară situată de-a lungul „Primului lanț insular” – șirul de teritorii controlate în mare parte de aliații Statelor Unite, care se întinde de la insulele japoneze din nord, trecând prin Taiwan, până la Borneo în sud. Acest lanț constituie o barieră naturală între mările costiere ale Chinei și Oceanul Pacific.

„Sunt obsedați de ideea că ar putea fi izolați în cadrul Primului Lanț Insular”, a declarat Peter Leavy, fost atașat naval al Australiei în SUA și actual președinte al Institutului Naval Australian. Cartografierea realizată de China „indică dorința de a înțelege domeniul maritim pentru a putea ieși din această izolare”.

„China are câteva puncte vulnerabile cheie în ceea ce privește dependența de comerțul maritim”

Datele de monitorizare arată că această cartografiere realizată de China acoperă și apele din jurul insulei Guam – unde sunt staționate unele submarine nucleare americane.

Este de remarcat faptul că navele chineze au cartografiat, de asemenea, apele din jurul insulei Hawaii, unul dintre celelalte centre militare regionale ale Americii; au examinat o creastă subacvatică situată la nord de o bază navală din Papua Noua Guinee, la care SUA au obținut recent acces; și au efectuat misiuni de recunoaștere în jurul Insulei Christmas, un teritoriu australian situat pe ruta dintre Marea Chinei de Sud și o bază vitală de submarine australiană.

Eforturile Chinei merg și mai departe. Aceasta a cartografiat vaste zone din Oceanul Indian, o rută strategică pentru importurile chineze de petrol și alte resurse din Orientul Mijlociu și Africa.

„China are câteva puncte vulnerabile cheie în ceea ce privește dependența de comerțul maritim”, a declarat Parker, fost ofițer specializat în lupta antisubmarină. Activitatea de cartografiere „indică faptul că, probabil, vor desfășura mai multe operațiuni cu submarine în Oceanul Indian”.

Navele chineze au cartografiat, de asemenea, fundul mării la vest și la nord de Alaska, o rută maritimă esențială către Arctica. Beijingul a identificat Arctica ca o frontieră strategică și și-a declarat ambiția de a deveni o mare putere polară până în anii 2030.

Activitatea intensă de cartografiere și capacitatea submarină în continuă creștere a Beijingului sunt „simptomatice pentru ascensiunea Chinei ca putere maritimă de prim rang”, a afirmat Shugart, fostul comandant de submarin.

În jurul anului 2014, Wu Lixin, un cercetător de la Universitatea Oceanică, a propus un proiect ambițios de creare a unui „ocean transparent” prin instalarea unor senzori care să ofere Chinei o imagine completă asupra stării apei și a mișcării acesteia în anumite zone, potrivit unui comunicat publicat de Academia Chineză de Științe, instituție afiliată statului. Propunerea a primit rapid o finanțare de cel puțin 85 de milioane de dolari din partea guvernului provincial Shandong, conform declarațiilor oficialilor din Shandong.

Proiectul a început în Marea Chinei de Sud, unde declarațiile publice ale Universității Oceanice menționează că a construit deja un sistem de observare care acoperă bazinul de adâncime.

Brookes, directorul Biroului de Informații Navale al SUA, a declarat în fața comisiei parlamentare că Beijingul construiește rețele de supraveghere subacvatice care „colectează date hidrografice – temperatura apei, salinitatea, curenții – pentru a optimiza performanța sonarelor și a permite supravegherea continuă a submarinelor care tranzitează căi navigabile critice, precum Marea Chinei de Sud”.

După ce au studiat Marea Chinei de Sud, oamenii de știință chinezi au extins proiectul „Oceanul transparent” la Oceanul Pacific și Oceanul Indian. În Pacific, înregistrările Ministerului Resurselor Naturale din China, ale Universității Oceanice și ale guvernului din Shandong arată că China a instalat sute de senzori, balize și rețele submarine pentru a detecta schimbările condițiilor apei, precum temperatura, salinitatea și mișcările submarine, în oceanul din estul Japoniei, din estul Filipinelor și în jurul insulei Guam.

În Oceanul Indian, documente ale Academiei Chineze de Științe și ale Ministerului Resurselor Naturale descriu o rețea de senzori care înconjoară India și Sri Lanka, inclusiv de-a lungul unui lanț muntos subacvatic cunoscut sub numele de Ninety East Ridge. Acest lanț muntos – pe care navele chineze l-au explorat, de asemenea, conform datelor Starboard – este unul dintre cele mai lungi lanțuri muntoase subacvatice din lume și se întinde de-a lungul accesului către Strâmtoarea Malacca, de importanță strategică, prin care trece o mare parte din aprovizionarea cu petrol a Chinei.

Universitatea Oceanică și Institutul de Oceanologie, care face parte din Academia Chineză de Științe, au declarat că rețeaua extinsă de senzori oferă acum Chinei date în timp real despre condițiile apei și mișcările submarine.

„O manifestare a influenței Chinei în mările îndepărtate”

Unii experți în războiul naval au manifestat prudență față de această afirmație, având în vedere provocările tehnice legate de transmiterea în timp real a datelor din mediul subacvatic. Totuși, chiar și datele transmise cu întârziere sunt valoroase, a afirmat Parker, întrucât ar putea ajuta China să detecteze operațiunile submarinelor americane.

Mulți senzori sunt amplasați în locații sensibile. De exemplu, Reuters a raportat recent despre eforturile SUA de a fortifica o strâmtoare cheie între Taiwan și Filipine pentru a bloca accesul Chinei la Pacific. Studiile Universității Oceanice arată că țara condusă de Xi Jinping a amplasat senzori avansați în anumite părți ale strâmtorii prin care submarinele americane ar trece pentru a ajunge în Marea Chinei de Sud.

Oamenii de știință chinezi afirmă că acești senzori monitorizează schimbările climatice și condițiile oceanice. Însă, în 2017, oficialii guvernamentali din provincia Shandong au declarat că proiectul „Oceanul transparent” avea ca scop „asigurarea apărării și securității maritime” și au comparat în mod explicit acest proiect cu eforturile militare ale Statelor Unite de a construi o rețea americană de senzori oceanici.

Guvernul provinciei Shandong, Academia Chineză de Științe și Institutul de Oceanologie nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Fondatorul programului de cartografiere, Wu, coordonează în prezent rețeaua prin intermediul Laboratorului Național pentru Științe și Tehnologii Marine din Qingdao, printre partenerii căruia se numără Academia Navală Submarină din China, potrivit site-ului web al academiei. Wu nu a răspuns la întrebările agenției Reuters.

Împreună, activitățile de cartografiere și monitorizare ale Chinei îi oferă instrumente sofisticate pentru a detecta submarinele adversarilor și pentru a-și desfășura propriile submarine în unele dintre cele mai disputate ape din lume.

„Aceasta este o manifestare a influenței Chinei în mările îndepărtate”, a declarat Collin Koh, cercetător principal în domeniul securității maritime la Institutul de Studii Strategice și de Apărare RSIS din Singapore. „Acum au o imagine destul de bună asupra domeniului maritim în care speră să opereze, fie în timp de pace, fie în timp de război.”

La fel, cercetătorii chinezi consideră că activitatea lor are o valoare strategică. Zhou Chun, cercetător la Universitatea Oceanică care coordonează rețelele de senzori din Oceanul Indian și Pacific, a declarat anul trecut, într-un comunicat de presă al Universității Oceanice, că munca sa i-a arătat „dezvoltarea rapidă a capacităților militare și de apărare maritimă ale țării mele”. El nu a răspuns la întrebările agenției Reuters.

Privind spre viitor, Zhou s-a angajat să „transforme cele mai avansate realizări științifice și tehnologice în noi tipuri de capacități de luptă pentru armata noastră pe mare”.

Citește și:

„Intervalul Davidson” și riscul unui conflict catastrofal. Predicția legată de o invazie iminentă ce a stârnit panică în SUA și Taiwan

„N-am mai văzut niciodată”. Cum „maschează” China zborurile cu drone în cadrul unui potențial exercițiu de pregătire pentru Taiwan

Editor : A.M.G.